5 ülke için alarm zilleri çalıyor! Milyonlarca insanı ilgilendiren büyük göç hazırlığı
Deniz seviyelerindeki yükseliş, dünyanın en alçak ada ülkelerinin geleceğini tartışmaya açtı. Tuvalu vatandaşlarına Avustralya’da kalıcı oturum yolu açılırken Kiribati Fiji’de arazi satın aldı, Maldivler ise denizden kazanılan yüksek arazilere yöneldi. Vanuatu’da risk altındaki toplulukların ülke içinde taşınması gündemde. Ada devletleri, yükselen sular karşısında göçten yapay adalara kadar farklı seçeneklere hazırlanıyor.