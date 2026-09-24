5 ülke için alarm zilleri çalıyor! Milyonlarca insanı ilgilendiren büyük göç hazırlığı

Tuvalu'dan Avustralya ile tarihi anlaşma Bu konuda en dikkat çekici adımlardan birini Tuvalu attı. Tuvalu ile Avustralya arasında 9 Kasım 2023'te imzalanan Falepili Union Anlaşması, 28 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında oluşturulan özel göç yolu sayesinde Tuvalu vatandaşları Avustralya'da kalıcı oturum elde ederek yaşama, çalışma ve eğitim görme imkânına kavuşuyor. İlk sistem yıllık 280 kişilik kontenjanla oluşturuldu. Ancak anlaşma Tuvalu'nun boşaltılması anlamına gelmiyor. Avustralya ve Tuvalu aynı zamanda insanların kendi ülkelerinde yaşamaya devam edebilmesi için Funafuti'de denizden yeni arazi kazanılması gibi uyum projelerini yürütüyor. Daha da dikkat çekici olanı ise anlaşmanın, iklim kaynaklı deniz seviyesi yükselişine rağmen Tuvalu'nun devlet statüsü ve egemenliğinin devam edeceğini hükme bağlaması.