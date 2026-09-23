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Aktüel Çorum'da gizemli olay! Okul yıkılırken topraktan kafatası çıktı
Aktüel

Çorum'da gizemli olay! Okul yıkılırken topraktan kafatası çıktı

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Çorum'da gizemli olay! Okul yıkılırken topraktan kafatası çıktı

Çorum’da eski bir okul binasının yıkımı sırasında iş makinesiyle kazılan alanda insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Çorum’da eski bir okul binasının yıkım çalışmaları sırasında beklenmedik bir buluntu ortaya çıktı.

 

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan ve yıkım çalışmaları sürdürülen eski bir okul binasının bulunduğu alanda meydana geldi. İş makinesiyle sürdürülen yıkım ve hafriyat çalışmaları sırasında kepçe operatörü, kazılan toprağın içerisinde kafatası ve kemik parçaları olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma durdurularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından toprak içerisinden çıkarılan insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

 

Bölge sakinlerinden ‘eski mezarlık’ iddiası

Mahalle sakinleri ise söz konusu okulun bulunduğu alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını ileri sürdü. Kemiklerin toprakta bulunduğu süre ve kime ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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