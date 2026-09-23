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Gündem Binadan ancak böyle çıktılar! Adalar Belediyesi seçiminde AK Parti adayına oy veren CHP'li 3 üyeye yoğun güvenlik önlemi!
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Binadan ancak böyle çıktılar! Adalar Belediyesi seçiminde AK Parti adayına oy veren CHP'li 3 üyeye yoğun güvenlik önlemi!

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Binadan ancak böyle çıktılar! Adalar Belediyesi seçiminde AK Parti adayına oy veren CHP'li 3 üyeye yoğun güvenlik önlemi!

Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği için gerçekleştirilen kritik seçimler sırasında mecliste yaşanan anlaşmazlıklar ve oylama krizinin ardından dikkat çeken anlar yaşandı. Seçim salonundaki gerginliğin ardından AK Parti adayını destekleyen CHP'li 3 meclis üyesi, binadan ancak polis koruması eşliğinde ayrılabildi.

Büyükada Taş Mektep'te yapılan başkanvekilliği seçimlerinde, CHP'li meclis üyeleri Yavuz Çifçioğlu, İsmail Onur Balbinar ve Ahmet Tanay Garip'in oylama sürecinde partilerinin adayından farklı bir tercih yaparak AK Parti'nin adayını desteklemesi mecliste hareketli dakikalara neden oldu. Oylamanın tamamlanmasının ardından binanın dışında toplanan vatandaşlar ve parti üyeleri duruma tepki gösterdi.7’si CHP, 2’si AK PARTİ’den toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 ol aldı. İkinci turda da 1 oy geçersiz sayılırken Eşkiyan 4, Türkyılmaz 4 oy aldı.

İkinci tur sonrasında oturumu yöneten CHP’li meclis üyesi İsmail Onur Balbinar ile CHP ve YENİ Partili gözlemciler arasında tartışma yaşandı.

CHP ve YENİ Partililer meclis üyeleriyle birlikte seçimi terk etme kararı alırken, tartışma sırasında AK Partililerin de desteğini alan Balbinar, emniyet güçlerini çağırarak CHP ve YENİ Partili izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi.

Bu sırada AK Parti’li gözlemciler de salondan ayrılma kararı aldı.

 

3 CHP’Lİ AK PARTİ’NİN ADAYINA OY VERDİ

YENİ Parti ve CHP’liler ile CHP’li 4 meclis üyesi salondan ayrılarak, seçim sonucunu takip etmek üzere binanın önündeki sokakta bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP’li üyeler Yavuz Çifçioğlu, İsmail Onur Balbinar, Ahmet Tanay Garip ise salondan ayrılmadı. Seçim 3 CHP’li ve 2 AK Parti’li meclis üyesiyle izleyicisiz devam etti.

5 meclis üyesinin oy kullandığı 3’üncü ve 4’üncü turlarda AK Parti’nin adayı Türkyılmaz salonda bulunan üyelerin tamamının oylarını alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

 

3 İSİM PROTESTO EDİLDİ

Seçim sonrasında AK Parti’nin adayına oy veren CHP'li meclis üyeleri, YENİ Parti ve CHP’liler ile vatandaşların bina önünden ayrılmasının ardından polisin güvenlik önlemleri eşliğinde binadan ayrıldı.

Büyükada'da yapılan yürüyüşte de 3 isim protesto edildi.

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Yorumlar

Vay vay

Akp nin 2 belediye meclis üyesi vardı.. nasıl aldılar acaba...
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