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Gündem Meral Akşener siyasete dönecek mi! Dervişoğlu kapıyı açık bırakıp o sözlerle noktayı koydu!
Gündem

Meral Akşener siyasete dönecek mi! Dervişoğlu kapıyı açık bırakıp o sözlerle noktayı koydu!

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Meral Akşener siyasete dönecek mi! Dervişoğlu kapıyı açık bırakıp o sözlerle noktayı koydu!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuk olduğu canlı yayında en son torunlarını bakarken görüntülenen Meral Akşener'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener ile iletişim halinde olduklarını belirten Dervişoğlu, eski genel başkanın dilediği an sahalara dönebileceğini vurguladı.

İYİ Parti’nin kurucu lideri Meral Akşener'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği yönündeki tartışmalar yeniden alevlenirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu söz konusu ihtimale açık kapı bıraktı.

"MERAL AKŞENER İLE İLİŞKİMİZ İYİ"

Dervişoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programda Akşener ile ilişkisi ve eski genel başkanın siyasete dönme ihtimali de konuşuldu. Akşener ile görüşüp görüşmediği sorulan Dervişoğlu, "Görüşüyorum tabii" yanıtını verdi. İYİ Parti lideri, Akşener ile iletişimlerinin sürdüğünü ve ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

 

"PARTİDEN GÖNDERİLEN BİRİSİ DEĞİL"

Akşener'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu, bu tartışmanın hangi gerekçeyle gündeme getirildiğini bilmediğini söyledi. Dervişoğlu, "Ya böyle bir durum hangi gerekçeyle ortaya atılıyor onu bilmiyorum ben. Yani Sayın Akşener bizim tarafımızdan, partiden gönderilen biri değildir. 2024 seçimlerinden, yerel seçimlerinden sonra vermiş olduğu sözü tutarak Türk siyasetinde örnek teşkil edebilecek bir kararı almıştır" dedi.

"İSTEDİĞİ ZAMAN SİYASETE DÖNEBİLECEK YETERLİLİKTEDİR"

Dervişoğlu, dönüşüne ilişkin tartışmaların Akşener'in "Siyasette yokum" yönündeki açıklamalarına rağmen sürdüğünü belirtti. Dervişoğlu, "Türk siyasi hayatında örnek teşkil edebilecek bir kararı almıştır. Ama 'Siyasette yokum' dedikçe işte 'Ne zaman dönecek?' tartışmaları da yaşanıyor. Ben söylüyorum: İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

 

"KİMSENİN YOL GÖSTERİCİLİĞİNE İHTİYACI YOK"

Programda Akşener için "Yeri hazırdır da..." değerlendirmesi yapılması üzerine Dervişoğlu, bu ifadeye müdahale etti. Dervişoğlu, "Yok benim adıma konuşmayın. Sayın Akşener'in hiç kimsenin yol göstericiliğine de ihtiyacı yok" dedi.

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