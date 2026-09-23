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Kültür - Sanat Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi
Kültür - Sanat

Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi

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Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi

Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesine esprili bir paylaşımla gönderme yapan Cem Yılmaz, Maslak Oto Sanayi de Yılmaz Oto tabelasının önünden yaptığı paylaşımda "Stressiz işe girdim" ifadelerini kullandı.

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olmuş, hayli zayıfladığı tedavisinin ardından taburcu edilerek evine dönmüştü.

STRESSİZ BİR İŞE GİRDİM

Doktorların kendisine "Stresten uzak dur" tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen ünlü komedyen, son paylaşımında bu sözlere gönderme yaptı.

Maslak Oto Sanayi'ne giden Yılmaz, Yılmaz Oto isimli bir tamircinin önünden yaptığı paylaşımda "Stressiz işe girdim" ifadelerini kullandı.

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