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Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Eski Emniyet Müdürü tutuklandı
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Eski Emniyet Müdürü tutuklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Eski Emniyet Müdürü tutuklandı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında incelemeye alınan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü olan cezaevindeki eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek için bir tutuklama kararı daha çıktı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Emniyet Müdürü ve Senarist FETÖ'nün emniyet yapılanması ve kumpas süreçlerimde adı geçen, aynı zamanda geçmişte televizyon dizilerine yönelik senaryo çalışmalarıyla da bilinen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edildi.

Özbek, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ve "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklandı.

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Yorumlar

Vay vay

Icerdekileri tutukluyorlar..adamı yurt dışından getirtip Zekeriya Öze teslim edenler kimler, süper savcı Zekeriya Öz ile kimler birlikte yürüyordu kimler kumpas kuruyordu..

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Hainlere emekli Maaşı Olmaz! Bir devletin varoluşsal sınırlarını, kendi içinden beslediği bir emniyet müdürünün düşman safına geçmesinden daha fazla zorlayan çok az ihanet vardır. Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında, kumpasların medya ayağını ve senaryolarını şekillendirdiği belirlenen FETÖ hükümlüsü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek’in yeniden tutuklanması, bu ülkenin sırtına saplanan hançerin ne kadar derine indiğini bir kez daha göstermiştir. Bu noktada milletin vicdanını asıl kanatan şey, sadece bir hainin cezaevinde olması değil; bu devletin temellerini dinamitlemeye çalışmış bir yapının dişlisine dönüşen figürlerin, hâlâ devletin kasasından beslenmeye devam etmesi ihtimali ve bu yöndeki yasal boşluklardır. Açık ve net söylenmelidir: Devleti yıkmaya teşebbüs edene emeklilik hakkı tanımak, o devletin kendi intihar fermanını imzalaması demektir. Vatandaşın vergileriyle ödenen emekli maaşları, ömrünü devlete, millete ve hukukun üstünlüğüne adamış, şerefiyle hizmet edip köşesine çekilmiş insanlar için anayasal bir haktır. Ancak siz, o kutsal vazifeyi gizli ajandaların, terör şebekelerinin ve kumpas odalarının emrine verirseniz, o hak otomatik olarak düşer, düşmelidir. Devletine kurşun sıkan, istihbaratçılarına kumpas kuran, yargıyı ve emniyeti işgal eden bir adamın yaşlılığında devlet güvencesi altında konfor sürmesi, o devletin kendi saygınlığını ayaklar altına almasıdır. İhanetin emekliliği, ikramiyesi, unvanı veya kazanılmış hakkı olamaz. Vatanı satmanın bedeli sadece hapis cezası değil, devletle olan tüm ekonomik ve sosyal bağların bir daha asla bağlanmamak üzere, bıçakla kesilir gibi koparılmasıdır. Kendi vatandaşına kumpas kuran, devletin en gizli odalarından sızdırdığı bilgileri televizyon dizilerine senaryo yapacak kadar alçalan bir figürün, memuriyet zırhının arkasına saklanmasına izin verilemez. Üniformanın şerefini ayaklar altına alanlar, o üniformanın sağladığı hiçbir maddi imkândan faydalandırılmamalıdır. Bir yanda vatanı için canını ortaya koyan kahramanlar, diğer yanda ise devletin silahını ve yetkisini karanlık odakların emrine veren hainler varken; ikincisine hâlâ devlet bütçesinden pay ayırmak adaleti temelinden sarsar. Hak edilmemiş makamların, kirletilmiş rütbelerin ve millete karşı silah olarak kullanılmış yetkilerin sonu mutlak bir arınma olmalıdır. Hukuk sistemleri, kendisini koruma refleksine sahip olmak zorundadır. Devlete karşı işlenen anayasal suçlarda, terör örgütü üyeliğinde ve casusluk faaliyetlerinde rütbelerin sökülmesi zaten ilk adımdır; ancak bu yetmez. Bu safhadan sonra atılması gereken en radikal adım, bu hainlerin geçmişe dönük tüm özlük haklarının sıfırlanması ve emekliliklerinin istisnasız iptal edilmesidir. Kendisine verilen yetkiyi terör baronlarına satan bir mübtezelin, her ay bankamatikten bu milletin helal parasını çekmesi vicdanları kurutur. Devlet, kendisine sadakatle bağlı olanın hamisidir; sırtından vuranın ise ancak ve ancak amansız alacaklısı olmalıdır. Tüm birikimleri, mülkleri ve emeklilik hakları ellerinden alınmalı, bu ihanetin faturası kendilerine maddi ve manevi olarak en ağır şekilde ödetilmelidir. Müstahak oldukları tek şey, unvansız, rütbesiz ve beş kuruşsuz bir şekilde tarihin en karanlık sayfalarında mahkum olmaktır.
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