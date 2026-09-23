Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Eski Emniyet Müdürü tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında incelemeye alınan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü olan cezaevindeki eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek için bir tutuklama kararı daha çıktı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Eski Emniyet Müdürü ve Senarist FETÖ'nün emniyet yapılanması ve kumpas süreçlerimde adı geçen, aynı zamanda geçmişte televizyon dizilerine yönelik senaryo çalışmalarıyla da bilinen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edildi.
Özbek, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ve "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklandı.