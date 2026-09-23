‘5816’ mağdur üretmeye devam ediyor! Namaz kılmak isteyen polis memurlarına zulüm

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Müslüman Türk milletinin değerlerine karşı savaş açan malum seküler zihniyet, bu kez İzmir'in Menemen ilçesinde emniyet teşkilatını hedef alan skandal bir zorbalığa imza attı. Görevlerini yapan polis memurlarının dini inançlarını hedef alan idari baskılar ve mobbingler, 28 Şubat'ın karanlık günlerini yeniden akıllara getirdi.

Avukat Arı’nın beyanlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının resmi tören alanlarında bulundurulmasına ilişkin genelge bulunduğu belirtilmesine rağmen, Menemen’de bazı tören alanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının kullanılmadığı ve yalnızca Mustafa Kemal Atatürk görselinin tercih edildiği öne sürüldü. Söz konusu iddianın yanı sıra, teşkilat içerisinde görev yapan bazı polis memurlarının da çeşitli soruşturma ve idari işlemler nedeniyle mağduriyet yaşadığı aktarıldı.

NAMAZ İÇİN İZİN İSTEYENE HAKARET

Avukat Yunus Arı’nın aktardığı bilgilere göre İbrahim Toğuz isimli polis memuruna 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında zulüm edildiğini belirtti. 5816 sayılı Kanun kapsamında hakkında işlem yapılarak meslekten ihraç edilmek istendiği öne sürülen polis memuru İbrahim Toğuz’un duruşması için Menemen’e giden Avukat Yunus Arı, emniyet teşkilatında yaşandığını ileri sürdüğü yeni bir olayı kamuoyuyla paylaştı. Arı’nın iddiasına göre, namaz kılmak için izin isteyen Toğuz ve bir meslektaşına amir vekili tarafından dini inançlara yönelik ağır ifadeler kullanıldı.

“MUHAMMED’E İNANMAM, KİTABINIZA DA İNANMAM”

Avukat Arı’nın aktardığı bilgilere göre olay, İbrahim Toğuz ile bir başka polis memurunun namaz kılmak için amir vekilinden izin istemesi üzerine yaşandı.Arı’nın iddiasına göre amir vekili, namaz için izin isteyen polis memurlarına dini inançlarını hedef alan ifadeler kullandı. İddiaya göre amir vekili, Toğuz ve diğer polis memuruna: “Ben Muhammed’e inanmam, kitabınıza da inanmam. Bunlar Arapların uydurması. Ateistliğe yakınım. Atatürk’e dua ederseniz izin veririm, yoksa izin vermem.” şeklinde ifadeler kullandı. Diğer yandan Avukat Arı, Toğuz hakkında 5816 sayılı Kanun üzerinden bir kumpas kurulduğunu ve polis memurunun meslekten ihraç edilmek istendiğini belirtti.

CEVAP VERMEKTEN KAÇINDILAR

Öte yandan, söz konusu iddialarla ilgili bilgi almak ve Emniyet Müdürlüğünün görüşünü almak amacıyla Menemen Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçildi. Israrlı aramalarımıza rağmen, konuyla ilgili bilgi verebilecek yetkililerin yıllık izinde olduğu ifade edilerek sorularımıza cevap verilmedi.