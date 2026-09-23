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Gündem ‘5816’ mağdur üretmeye devam ediyor! Namaz kılmak isteyen polis memurlarına zulüm
Gündem

‘5816’ mağdur üretmeye devam ediyor! Namaz kılmak isteyen polis memurlarına zulüm

Yeniakit Publisher
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Dünyada eşi benzeri olmayan ve Kemalistlerin elinde bir zulüm aracına dönüşen 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” mağdur üretmeye devam ediyor. Müslümanların hedef alındığı 90'lı yılların zulümlerini alışkanlık haline getiren seküler zihniyet her fırsatta çirkin yüzünü gözler önüne seriyor. 28 Şubat'ın karanlık ruhunu özleyen malum zihniyet bu defa da İzmir’in Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü içerisinde patlak verdi. İzmir’in Menemen ilçesinde görev yapan bazı emniyet mensuplarına yönelik mobbing, idari baskı ve dini hassasiyetlere ilişkin müdahale iddiaları gündeme geldi. Avukat Yunus Arı’nın aktardığı bilgilere göre, bazı polis memurları görev süreçlerinde çeşitli idari ve adli işlemlerle karşı karşıya kaldı.

 HABER MERKEZİ 

Müslüman Türk milletinin değerlerine karşı savaş açan malum seküler zihniyet, bu kez İzmir'in Menemen ilçesinde emniyet teşkilatını hedef alan skandal bir zorbalığa imza attı. Görevlerini yapan polis memurlarının dini inançlarını hedef alan idari baskılar ve mobbingler, 28 Şubat'ın karanlık günlerini yeniden akıllara getirdi.

Avukat Arı’nın beyanlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının resmi tören alanlarında bulundurulmasına ilişkin genelge bulunduğu belirtilmesine rağmen, Menemen’de bazı tören alanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının kullanılmadığı ve yalnızca Mustafa Kemal Atatürk görselinin tercih edildiği öne sürüldü. Söz konusu iddianın yanı sıra, teşkilat içerisinde görev yapan bazı polis memurlarının da çeşitli soruşturma ve idari işlemler nedeniyle mağduriyet yaşadığı aktarıldı.

NAMAZ İÇİN İZİN İSTEYENE HAKARET

Avukat Yunus Arı’nın aktardığı bilgilere göre İbrahim Toğuz isimli polis memuruna 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında zulüm edildiğini belirtti. 5816 sayılı Kanun kapsamında hakkında işlem yapılarak meslekten ihraç edilmek istendiği öne sürülen polis memuru İbrahim Toğuz’un duruşması için Menemen’e giden Avukat Yunus Arı, emniyet teşkilatında yaşandığını ileri sürdüğü yeni bir olayı kamuoyuyla paylaştı. Arı’nın iddiasına göre, namaz kılmak için izin isteyen Toğuz ve bir meslektaşına amir vekili tarafından dini inançlara yönelik ağır ifadeler kullanıldı.

 

“MUHAMMED’E İNANMAM, KİTABINIZA DA İNANMAM”

Avukat Arı’nın aktardığı bilgilere göre olay, İbrahim Toğuz ile bir başka polis memurunun namaz kılmak için amir vekilinden izin istemesi üzerine yaşandı.Arı’nın iddiasına göre amir vekili, namaz için izin isteyen polis memurlarına dini inançlarını hedef alan ifadeler kullandı. İddiaya göre amir vekili, Toğuz ve diğer polis memuruna: “Ben Muhammed’e inanmam, kitabınıza da inanmam. Bunlar Arapların uydurması. Ateistliğe yakınım. Atatürk’e dua ederseniz izin veririm, yoksa izin vermem.” şeklinde ifadeler kullandı. Diğer yandan Avukat Arı, Toğuz hakkında 5816 sayılı Kanun üzerinden bir kumpas kurulduğunu ve polis memurunun meslekten ihraç edilmek istendiğini belirtti.

CEVAP VERMEKTEN KAÇINDILAR

Öte yandan, söz konusu iddialarla ilgili bilgi almak ve Emniyet Müdürlüğünün görüşünü almak amacıyla Menemen Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçildi. Israrlı aramalarımıza rağmen, konuyla ilgili bilgi verebilecek yetkililerin yıllık izinde olduğu ifade edilerek sorularımıza cevap verilmedi.

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Yorumlar

misafir

Namaz kılmak sevap ama namazı bahane edip günde 4 saat çalışmak haramdır.

memurların namaz saati varmı <<söyleyen polisler doğrumu söylüyor

Polisler, kamu hizmetini aksatmamak ve görevin güvenliğini tehlikeye atmamak kaydıyla uygun fırsat bulduklarında görevdeyken namaz kılabilirler.Görev Sırasında Namaz ve UygulamaHizmetin aksamaması: Polis memurları, asayişi ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Acil bir durum veya operasyon anı yokken, uygun ve kısa molalarda ibadet edilebilir.Zamanlama: Namaz vakitleri görevin durumuna göre ayarlanır. Kritik bir görev veya devriye sırasında namazı vaktinde kılma imkanı yoksa, mesai sonrasına veya uygun bir zamana kaza edilebilir.Cuma namazı: Güvenlik ve kamu hizmetinin gerektirdiği zorunlu durumlarda, Cuma namazına gidemeyen kolluk kuvvetleri mesuliyet altında olmaz; bunun yerine o günün öğle namazını kılarlar.Silah ve teçhizat: Üzerinde tabanca veya resmi teçhizat bulunması namaz kılmaya engel teşkil etmez.
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