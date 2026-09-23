Halka arz tuzağına 11 ilde operasyon! 23 gözaltı

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, halka arz vaadiyle vatandaşların birikimlerini hedef aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

23 Eylül 2026 tarihinde 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 43 şüphelinin tespit edildiği öğrenildi.

Sahte uygulamayla kazanç tuzağı

Adli kaynakların aktardığı bilgilere göre şüpheliler, halka arz edilecek şirketlere ilişkin önceden bilgi sahibi oldukları izlenimi oluşturarak vatandaşlarla irtibata geçti.

Sahte yatırım danışmanlık şirketleri üzerinden müştekilere ulaşan şüphelilerin, vatandaşlara sahte yatırım uygulamaları yüklettiği belirlendi.

Uygulamalarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturan şüphelilerin, vatandaşları şahıs ve paravan şirketlere ait banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği tespit edildi.

Paralarını çekmek isteyince hesaplarına erişemediler

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, uygulamalarda yatırımlarının değer kazandığını gören vatandaşlar, paralarını çekmek istediklerinde hesaplarına erişemedi.

Şüphelilerin bu yöntemle yatırım amacıyla biriktirilen paraları ele geçirdikleri değerlendiriliyor.

11 ilde eş zamanlı baskın

Adli kaynaklar, soruşturma kapsamında vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirdikleri, para transferlerinde kullanılan banka hesaplarının sahiplerini temin ettikleri ve hesapların kullanılmasına aracılık ettikleri değerlendirilen toplam 43 şüphelinin belirlendiğini aktardı.

Bu kapsamda Bursa'da 5, Sakarya'da 4, Hatay'da 3, İstanbul, Gaziantep ve Antalya'da 2'şer, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da ise 1'er şüpheli gözaltına alındı.

10 firariden 4'ü yurt dışında

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden 10'unun hâlen ceza infaz kurumlarında bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiyle birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli işlemler yürütülüyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan 10 firari şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adli kaynaklar, vatandaşların yatırım amacıyla biriktirdikleri paraların dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirilmesine ilişkin tüm bağlantıların ortaya çıkarılması için soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.