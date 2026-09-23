Yağışta kontrolden çıktı! Otomobil tarlaya uçtu
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Çorum Alaca'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil Sanayi Kavşağı’nda tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan yolcu yaralandı.
Çorum’un Alaca ilçesinde yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi.
Kaza, Alaca ilçesi girişinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 06 GA 0141 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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