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Dünya İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğluna HAMAS'tan suikast
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğluna HAMAS'tan suikast

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İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğluna HAMAS'tan suikast

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu, yedek asker Neria Leiter, Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında düzenlenen araçlı saldırıda ağır yaralandı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu, yedek asker Neria Leiter, Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında düzenlenen araçlı saldırıda ağır yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bir kontrol noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda bir askerin ağır yaralandığını açıkladı.

 

OĞLU YARALANDI

Yaralanan askerin İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu Neria Leiter olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Büyükelçi Leiter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğlunun yaralandığını doğruladı.

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