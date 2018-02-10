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AK Partili o isim 'bilmeyenler bilsin' diyerek anlattı: Salih Müslim...

AK Partili Mehmet Metiner, bugünkü köşesinde CHP'nin 'Salih Müslim kırmızı halılarda karşılandı' safsatasının bilinmeyenlerini anlattı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:55
AK Partili o isim 'bilmeyenler bilsin' diyerek anlattı: Salih Müslim...

Tartışmalara katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşesinde Türkiye'ye çağrılan Müslim">Salih Müslim'in MİT yetkilileri ile görüştüğünü, ne cumhurbaşkanı Erdoğan ne de Davutoğlu tarafından kabul edilmediğini yazdı. İşte o yazının ilgili bölümü:

ALGI OPERASYONU

"CHP duru suyu bulandıracak iddialarda bulunmaya devam ediyor. PYD’nin eski başkanı Müslim">Salih Müslim’in Türkiye’de “kırmızı halı” ile karşılandığı iddiası gibi. Bilmeyenler bilsin.

MÜSLİM'İN ZİYARETİNİN HABERİ ABD MENŞEİLİDİR

Müslim’in ilk Türkiye ziyaretinin haberi bizzat ABD menşelidir. Devletin istihbarat örgütü tarafından İstanbul’da görüşmeye çağrılan Müslim’in gazeteciler tarafından bir tek karelik fotoğrafının alınmamış olmasını haberleştiren malum ABD medyasının rahatsızlığı aşikârdır.

2014 yılında Ankara’da yeniden devletin ilgili istihbarat birimleri ve yetkililerince görüşmeye çağrılan Müslim’in “kırmızı halı” ile karşılandığı iddiası bir algı operasyonundan ibarettir.

Türkiye’nin kendi bölgesinde oyun kurucu bir aktör olarak Müslim gibilerle istihbarat örgütü marifetiyle görüşmesinden daha doğal bir şey olamaz. Müslim’in ABD ile geliştirdiği ilişkilerin boyutu ve Suriye’de nasıl bir taşeron misyon üstlendiğinin anlaşılması üzerine gereken tavır ortaya konulmuştur.

İSTİHBARAT YETKİLİLERİ GÖRÜŞTÜ

Bu arada önemle belirtmek isterim ki Müslim ile ne devleti temsil makamındaki Cumhurbaşkanı’mız ne de Hükümeti temsil makamındaki Başbakan’ımız görüşmüş değildir.

Devlet/Hükümet kararıyla yukarıda izah ettiğim çerçevede görülen lüzum üzerine devletimizin görevli memurları görüşmüştür. Bu konunun bugünlerde CHP tarafından AK Parti’ye yönelik bir suçlama sadedinde çarpıtılarak gündeme taşınması kesinlikle ülke yararına değildir."

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:55
  1. Pyd
  2. Salih Müslim

YORUM YAZ

  • hakhak1 sa önce
    ben görüşmedim mit görüştü mite emri ben verdim pkk ile görüşen şerefs....:)) ak mücahitler bir alem. önce her haltı ye sonra ben yapmadım o yaptı. de ,yada dün dündür bu gün bugündür. aynı demirel taktiği. kral bağırıyor yoğurt beyazzzzzzzzdır. reaya alkışlıyor..... ertesi gün yoğurt beyaz değildir........ alkış.....
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