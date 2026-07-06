  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür hırsızların arsızların hamisi Mescid-i Aksa'ya 26 baskın yaptı, ezanı 84 kez engelledi Siyonist işgalci eceline susadı 6 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Temmuz 1413: Cürcânî'nin vefatı (Kelâm ve Fıkıh Âlimi) ABD'den Siyonistlere baskı iddiası! Resmen iletecekler Doktoru da içiyor, öğrencisi de! Bakan Memişoğlu’ndan sigara için milli mücadele çağrısı Eski bakan açıkladı: İsrail'in 10 günlük mühimmatı kaldı Gazetecilere sert çıktı! Ronaldo’dan emeklilik sorusuna olay cevap “Üretim yetersiz” diyenler mosmor oldu! Türkiye elektrikte tükettiğinden fazlasını üretti İletişim Başkanı Duran’dan NATO Zirvesi mesajı! Türkiye İttifak’ın sarsılmaz üyesidir
Spor Ferhat Akbaş’dan büyük başarı! Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi
Spor

Ferhat Akbaş’dan büyük başarı! Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ferhat Akbaş’dan büyük başarı! Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın çalıştıran Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu (AVC) tarafından yılın başantrenörü seçildi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Akbaş’ı kutladı.

Ferhat Akbaş, Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi. AVC'den yapılan açıklamaya göre 2025'te Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final oynayan Japonya'nın başındaki Akbaş, ödüle layık görüldü.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise 40 yaşındaki teknik adam için yayımladığı tebrik mesajında "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ferhat Akbaş'ı tebrik eder, kariyerinde nice başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23