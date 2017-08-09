1672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari üniteli yamanevler görücüye çıktı

HÜRREM ŞATIROĞLU / İSTANBUL - İnşaat sektöründeki 40. yılında Avrupa Konutları markasını İstanbul’un Anadolu Yakası’na da taşıyan Artaş İnşaat, Ümraniye Yamanevler’de 11 blokta bin 672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünitenin yer alacağı Yamanevler projesine imzasını atıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı değer kazanan bölgelerinden Ümraniye’de yükselen Avrupa Konutları Yamanevler, Eylül ayında düzenlenecek Dubai lansmanı öncesinde 484 bin liradan başlayan fiyatlarla ön satışa sunuldu. Proje ayrıca bölgedeki sanayi alanının dönüşümüyle birlikte yüzde 1 KDV avantajına da sahip.

GENİŞ SOSYAL ALAN

Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor.

SEMBOL NİTELİKLİ PROJE

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Avrupa Konutları markasıyla Anadolu Yakasındaki ilk konut projelerini Ümraniye Yamanevler’de yaptıklarını belirterek, “İstanbul’un en hareketli ve değerli caddelerinden Alemdağ caddesinde 1.2 milyar TL yatırımla bölgenin dönüşümü noktasında sembol niteliğinde bir projeye imza atıyoruz” sözleriyle iddialı bir açıklama yaptı.

Çetinsaya 11 Eylül tarihinde Dubai’de tanıtıma başlayacaklarını belirterek, Avrupa KonutlarıYamanevler projesinde, başlattıkları ön satışta da önemli bir taleple karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Çetinsaya sadece 5 blok ve 600 konutu kapsayan ön satışı temmuz sonunda başlattıklarını ve şu ana kadar 158 konut için kaporo işlemlerinin yapılarak satış aşamasına geçildiğini söyledi.

484 bin lira ile 1.8 milyon TL arasındaki fiyatlarla 57 konut tipini satışa sunduklarını ifade eden Çetinsaya, metrekare başlangıç fiyatlarının da yaklaşık 6 bin 500 TL seviyesinde bulunduğunu, ancak projenin bitiş aşamasına gelindiğinde en az yüzde 35 prim yapmasının beklenebileceğini vurguladı.

Projeden toplam 3 milyar Tl ciro beklediklerini söyleyen Çetinsaya, “Proje alanımızın bulunduğu bölge İstanbul Finans Merkezi’nin yanı sıra AVM’ler, çarşılar, bankalar, üniversitelerle çevrili yüksek yatırım değerine sahip bir bölge” bilgilerini verdi.

CAZİP SATIŞ KOŞULLARI

Çetinsaya, konuşmasının sonunda, “Projemizde, çeşitli fiyat avantajları sağlıyoruz. Peşin ödemelerde ya da banka kredisi kullanımında yüzde 10 indirim imkanı tanıyoruz. Banka kredisi kullanmak istemeyenler için 36 aya kadar firma içi taksitlendirme imkanı sağlıyoruz. Cazip fiyatlara ek olarak uygunkonutlarda yüzde 1’lik KDV avantajı da bulunuyor. Yatırım yaptığımız her noktaya değer kazandıran Avrupa Konutları markamızla şimdi de Anadolu Yakası’nda olmaktan dolayı mutluyuz” açıklamasını yaptı.

ESKİ FABRİKA ARAZİSİ

Ümraniye’de yer alan eski Ümran Boru Fabrikası’nın arazisine yapılacak olan Avrupa Konutları Yamanevler’in yüzde 50 ortağı konumunda bulunan Oryataş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı da tanıtımda yaptığı açıklamada, Ümran Boru tesislerini Akçakoca’ya taşıdıklarını, fabrika dönüşü çerçevesinde de en iyi inşaat şirketlerinden biri olan Artaş İnşaat ile çalışma kararı çerçevesinde, Süleyman Çetinsaya ile tokalaştıklarını ifade etti.

‘Yamanevler, 2020 model bir proje’

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Yamanevler projesinin 2020 yılında tamamlanacağını ve bu sebeple de 2020 model proje olduğunu belirtti. Çetinsaya, Fikirtepe dönüşüm çalışmalarının ise konut sahiplerinin tutumu nedeniyle yanlış proje sınıfına girdiğini ifade etti.