Daryal Batıbay’ın şarap şişeleri!

Daryal Batıbay.

Kendisi emekli bir büyükelçimizdir.

İsmini Kafkasya’daki bir geçitten alan Batıbay, 90’lı yılların başında ODTÜ’de ders verirken “Kartal” model otomobile binerken…

Kısa bir süre sonra “Başbakan başdanışmanı” sıfatıyla, “Başbakanlık Tanıtma Fonu”ndan yaptığı keyfi harcamalarla ve Başbakanlık binasında “yazlık şortla” dolaşması nedeniyle “gensoru önergeleri”ne konu olmuştur.

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Bülent Akarcalı, Batıbay’ın bu hızlı yükselişini, “Çiller’in öğrencisi” olmasına bağlasa da…

Başbakanlık’ta “şortla” gezerken, üç yıl sonra “Büyükelçi” sıfatıyla yaptığı alttaki konuşma, Batıbay’ın hızlı yükselişini özetler nitelikte.

Bakınız Batıbay, 1997 yılında, “Zagreb Büyükelçisi” sıfatıyla ne diyor?

“Kız Kulesi, Bizans medeniyeti... Onun bu tarafında minarelerle Osmanlı medeniyeti... Daha bu tarafta şapkasıyla geleceği selamlayan Demirel!”

Demirel’in “cumhurbaşkanı” olduğu bir dönemde onun fötr şapkasını “Kız Kulesi” ve “Osmanlı Minareleri” ile denk tutan bir kişi büyükelçi olmayacak da, kim olacak?

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Daryal Batıbay’a, Türkiye’nin “Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği” kapısını açan olay ise daha ibretlik...

Şimdilerde Ak Parti milletvekili olan “başörtüsü mağduru” Leyla Şahin’in(Usta) AİHM’e açtığı başörtü davasıyla ilgili Türkiye’den “ek savunma” istenir.

Batıbay’ın selefi Büyükelçi Numan Hazar da işgüzarlık yaparak, Ankara’dan habersiz;

“Siyasal simge haline getirilen türban özgürlük sorunu değil siyasetçiler tarafından şeriat amaçlı kullanılan bir olgudur” şeklinde haddi aşan bir savunma yazdırır. Dışişleri Bakanlığı tarafından geri çekilen bu “ek savunma” Hazar’ı yerinden ederken, boşalan koltuğa Daryal Batıbay oturur.

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“Başbakan Başdanışmanı” iken Tanıtma Fonu’ndan bol bol yabancı misafir ağırlayan ve keyfi harcamalara alışkın olan Batıbay, yeni görevinde de aynı tavrı sürdürmeye devam eder. AKPM’nin “resmi davetlisi” olarak Strasbourg’a gelen ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması ve ekümeniklik meselelerini gündeme getiren Bartholomeos da dâhil, gelenin-gidenin onuruna resepsiyonlar verir.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül bile “davetiye eşsiz olduğu” halde Daryal Batıbay’ın verdiği resepsiyona kendi kararıyla son anda katılır.

Çünkü Batıbay, Strasbourg’daki Au Crocodile’da (Timsahlı restoranda) Gül çiftine “Kayseri usulü Perigord kuzusu” yedirecek kadar misafir ağırlamada mahirdir.

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Türkiye’den din özgürlüğü taleplerinde bulunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg, Ak Parti Hükümeti’ne bir mektup göndererek, nüfus cüzdanlarından “din” hanesinin çıkarılmasını talep eder.

Batıbay ise Hammerberg’in mektubuna verdiği cevapta;

“Nüfus cüzdanlarından din hanesinin kaldırılmasıyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirttir.”

Leyla Şahin için verilen skandal “ek savunma” ile o koltuğa oturan Darbay Batıbay, bu cevaptan kısa bir süre sonra emekli edilmek üzere merkeze alınır.

Ne olduysa ondan sonra olur!

Sekiz yıl boyunca Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği yapan Daryal Batıbay’ın, “ev eşyası” beyanıyla bin kadar şişe şarabı yurda soktuğu ve “makam aracı” ödeneğinden kendisine “üstü açık spor BMW” aldığı ortaya çıkar.

En azılı Kemalistlerin bile “Yuh be Monşer!” diyerek tepki gösterdiği Batıbay, bin şişe şarabı kendi parasıyla aldığını söyler.

Ardından “şarap uzmanlığı” ile övünen Ertuğrul Özkök devreye girerek;

“Yedi yılda 900 şişe şarap biriktirmek fazla değildir” der.

Akabinde, “TRT’yi sahte belgelerle dolandırmaktan sabıkalı” Mehmet Ali Birand, “otuz yılı aşkın süredir tanırım” dediği Batıbay’ın, şarapları kendi parasıyla alıp depoladığına kefil olur.

Ankara Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede, Batıbay için “nitelikli zimmet” suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istese de...

Avukatı Metin Feyzioğlu’nun, duruşma sırasında dinlenmesini istediği iki tanığın ifadesiyle davanın seyri değişir ve herkes, “Daryal Batıbay’a hapis yolu göründü” derken..

Batıbay, beraat eder.

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Peki, ODTÜ’de öğretmen iken Kartal’a binen.

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği sırasında ise “üstü açık spor BMW” ile Strasbourg caddelerinde turlayan.

Ve!

“Binlerce şişe şarabın değeri benim yıllık gelirimin yüzde 4.5’i kadar” diyen Daryal Batıbay kim mi?

“İstanbul Sözleşmesi”ni, 47’si Avrupa Konseyi üyesi, 5’i gözlemci, toplam 52 ülkeye imzalatmaya çalışan kişidir.

“Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği” görevinde en uzun süre kalma rekoruna sahip Batıbay, 8 yıl o koltukta oturmasına rağmen, fesat sözleşmesini yalnızca 13 ülkeye imzalatabildiyse...

Ahmet Davutoğlu, nasıl bir sözleşmeye ilk imzayı atmış, gerisini varın siz tahmin edin!

İşte İstanbul Sözleşmesinin imzalanmasında adı geçen şarapçı

Cumhuriyet 20 Mart 2012

Sabah Gazetesi, 19 Eylül 2012

Hürriyet gazetesi. 20 Mart 2012

Habertürk. 10 Temmuz 2015

Hürriyet Gazetesi 20 Mart 2012