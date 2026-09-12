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Yerel Derin suların ayısı hızlı yüzücü çıktı!
Yerel

Derin suların ayısı hızlı yüzücü çıktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Derin suların ayısı hızlı yüzücü çıktı!

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, suya girerek karşıya geçmeye çalışan ayı, uzun süre yüzdü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyü yol kavşağı altında bulunan bölgede meydana geldi. Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği noktada kıyıya gelen ayı, bir süre sonra suya girdi. Derin sularda uzun mesafe yüzerek karşıya geçmeye çalışan ayıyı gören ve bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ayının baraj gölü üzerinde yüzerek ilerlediği anlar görüntülere yansıdı.

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