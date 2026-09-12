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Yerel Emniyet tek tek paylaşarak uyardı! İşte zenginlik tuzağının anahtar kelimeleri
Yerel

Emniyet tek tek paylaşarak uyardı! İşte zenginlik tuzağının anahtar kelimeleri

Yeniakit Publisher
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Emniyet tek tek paylaşarak uyardı! İşte zenginlik tuzağının anahtar kelimeleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumarda yüksek kazanç vaatlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis ve sanal kumarın vatandaşları ciddi mağduriyetlere sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kesin kazanç fırsatı, ‘hemen katıl’, ‘yüksek oran’, ‘yüksek kazanç’, ‘üye ol bonusunu kaçırma’, ‘hemen oyna, hemen kazan’ gibi vaatler, kişileri yasa dışı bahis ve sanal kumara yönlendirerek ciddi mağduriyet oluşturur. Bu yüzden, şüpheli bağlantılara, yüksek kazanç vaatlerine ve yasa dışı bahis platformlarına karşı dikkatli olun. Kişisel bilgilerinizi ve banka hesaplarınızı kimseyle paylaşmayın. Hesabınızı başkalarının kullanımına izin vermeyin ve tanımadığınız kişilerden gelen para transferi taleplerine itibar etmeyin. Dijital dünyada bir tıkla başlayan süreç; ekonomik sorunların yanı sıra kişisel veri güvenliği ihlallerine ve hukuki yaptırımlara neden olabilir. Yasa dışı bahis ve sanal kumardan uzak durun. Kısa vadeli kazanç beklentisinin, uzun vadeli mağduriyetlere dönüşmesine izin vermeyin."

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