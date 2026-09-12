  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma Yine İETT yine kaza! Beşiktaş’ta halk otobüsü iş makinesiyle çarpıştı Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak İran’dan Washington'a sert mesaj! “Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!” Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında 12 Eylül zulmünü yeni anayasa bitirir Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı Darbeciler 46 yıldır lânetle anılıyor İBB’ye 500 bin dolar değerinde market yardım kartları! Ali Karahasanoğlu yazdı Kuzey Kore balistik füzeleri resmen ateşledi!
Gündem Putin, 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı BM yeniden yapılandırılmalı
Gündem

Putin, 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı BM yeniden yapılandırılmalı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Putin, 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı BM yeniden yapılandırılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler'in (BM) dünya meselelerindeki merkezi rolünün korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Buna BM Güvenlik Konseyinin genişletilmesi ve Asya, Afrika ile Latin Amerika ülkelerinin temsilinin artırılması da katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşan Putin, BRICS kapsamındaki işbirliğinin tüm yönlerde derinleştiğini kaydederek, "BRICS, bugün fiilen dünyanın en büyük oluşumu konumunda." ifadesini kullandı.

Putin, uluslararası arenada köklü değişikliklerin yaşandığına dikkati çekerek, "Dar bir ülke grubunun çıkarlarına hizmet eden tek kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi artık geçmişte kalıyor.

Güç dengesi, Küresel Güney ve Doğu’daki yeni büyüme merkezleri lehine değişiyor. Ulusal çıkarlarını savunmaya ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya hazır olan ülke sayısı artıyor." görüşünü paylaştı.

Çok kutuplu dünya düzeninin zorluklara rağmen inşasının sürdüğüne işaret eden Putin, "Tarife savaşları, yasa dışı yaptırımlar, ekonomik dayatma, şantaj ve iç işlerine müdahale girişimleri dahil çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Gerginlikler, çatışmalar ve anlaşmazlıklar körükleniyor. Bunun sonucunda uluslararası ilişkiler sistemi aksıyor, çok taraflı yapı ve kurumların etkinliği azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) önemine işaret eden Putin, şunları dile getirdi:

"Rusya, BM’nin dünya meselelerindeki merkezi rolünün korunmasına ve güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Bazı ülkeler, BM Şartı’nı başka bir düzenle değiştirmeye çalışıyor. Buna rağmen BM Şartı, uluslararası hukukun temel kaynağıdır. BRICS ülkeleriyle birlikte BM faaliyetlerinin niteliğinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Buna BM Güvenlik Konseyinin genişletilmesi ve Asya, Afrika ile Latin Amerika ülkelerinin temsilinin artırılması da katkı sağlayacak."

Putin, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi küresel ekonomik kuruluşların da yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Putin'in sabrı taştı! Teröristlerle müzakere yapılmaz
Putin'in sabrı taştı! Teröristlerle müzakere yapılmaz

Dünya

Putin'in sabrı taştı! Teröristlerle müzakere yapılmaz

Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak
Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak

Gündem

Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak

Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti!
Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti!

Dünya

Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23