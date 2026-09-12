AK Gençlik 81 ilde tek ses: Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız

12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46. yıl dönümünde Türkiye’nin demokrasi hafızasında simge mekanlardan biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde düzenlenen programda, milli irade ve vesayetle mücadele mesajları ön plana çıktı. Gerçekleştirilen anma programında, darbe dönemlerinde vesayet odaklarınca susturulmak istenen millet iradesine dikkat çekmek amacıyla "1980 Numaralı Sandık" kuruldu; vatandaşlar ve gençler demokrasiye dair duygu ile düşüncelerini bu sembolik sandığa bırakarak "Söz de karar da milletindir" mesajını verdi.

Kamuoyu ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen açıklamayı, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Halil Atasoy okudu. Atasoy, 12 Eylül 1980 darbesinin 46. yılında, Türkiye'nin geçmişten günümüze uzanan demokrasi mücadelesine ve vesayet odaklarına karşı milletin sergilediği kararlı duruşa dikkat çekti.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Açıklamasında Türkiye’nin siyasi tarihindeki kırılma noktalarını hatırlatan Halil Atasoy; 27 Mayıs 1960 darbesinden 12 Mart 1971 muhtırasına, 12 Eylül 1980 darbesinden 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası, 2008 kapatma davası, 17-25 Aralık süreçleri ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar milli iradeyi hedef alan tüm müdahaleleri kınadı.

Darbeler arasında hiçbir ayrım gözetmediklerinin altını çizen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Askerî, bürokratik veya yargısal; hangi kisve altında ortaya çıkarsa çıksın, millî iradeyi tahakküm altına almaya çalışan her türlü darbenin, muhtıranın ve vesayet girişiminin karşısındayız. Biz, darbe dönemlerinin korkularını değil; onlara karşı verilen demokrasi mücadelesinin özgüvenini devralıyoruz. Geçmişimizi biliyor, siyasi hafızamıza sahip çıkıyoruz."

ULUCANLAR ÖNÜNDE SEMBOLİK "1980 NUMARALI SANDIK" KURULDU

Etkinlik kapsamında, darbe dönemlerinde millet iradesinin susturulmaya çalışılmasına tepki olarak 81 ille eş zamanlı şekilde "1980 Numaralı Sandık" kuruldu. Program sonunda gençler ve vatandaşlar, demokrasi ile milli iradeye dair duygu ve düşüncelerini yazarak bu sembolik sandığa bıraktı.

Adnan Menderes’in "Yeter! Söz milletindir" sözünün bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "Yeter! Söz de karar da milletindir" anlayışıyla sürdüğünü vurgulayan Atasoy, Türkiye’nin geleceğine ve istikametine yalnızca milletin karar vereceğini belirterek açıklamayı tamamladı.