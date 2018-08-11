Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?

Yaklaşık 1 yıl kadar önceydi. Adnan Oktar’dan kopan bir tanıdığım anlattığında çok şaşırmış, bu kadar da olmaz diyerek ciddiye almamıştım. Şimdi Adnan Oktar operasyonu gerçekleşince ve hakkında çok değişik itiraflar ortaya çıkınca acaba dedim. Bir de Oktar’ın 1 milyon küsur Euro bağışta bulunarak mason olduğunu öğrenince konu iyice ilginç hale gelmişti. Sizi merakta bırakmadan konuya geçeyim.

Biz seyircilere yönelik iddiaya göre; Kanal 7 televizyonu 1997 yılında 2 mason locasına girmişti ve gizli görüntüler almıştı. 33.dereceden masonların katıldığı bu ayinde şeytana tapanların dinlediği müzik, baştan aşağı beyaz giysiler, kılıçlar, altı köşeli yıldız ve kesilen keçi bulunmaktaydı. Kesilen keçinin kanının bir tasa doldurulması, kafasının bir çubuğa geçirilerek yakılması ve baş masonun İbranice duaları işitiliyordu. Bütün bu garip sahneler Türkiye’nin göbeğinde ve İstanbul’da yaşanmıştı. Törene katılanlara ettirilen yeminler ve kullanılan kelimeler içinden çıkılamayacak cinstendi… İbranice duada ‘Yüce Kadoş Şövalyeleri(intikam şövalyeleri), verdiğin sözü yerine getirmezsen, kalbin, vücudun vahşi atlar tarafından parçalansın. Bedenin kül haline gelsin. Bu küller dört taraftan esen rüzgârlarla dağılsın…» şeklindeki sözlerden oluşuyordu. Kan donduran bu görüntülerde Masonlar garip müzikler eşliğinde birtakım İbranice metinleri tekrarlıyor ve bağlılık yeminleri ediyorlardı.

Tüm bu görüntüler Ahmet Hakan’ın sunumuyla bütün haber saati boyunca defalarca yayınlanmıştı. O yıl bu görüntülerin Kanal 7’nin başardığı Türkiye’de gerçekleşmiş en büyük gazetecilik olayı olduğu iddia edilmiş, Türkiye ve Üst dereceden masonların büyük bir şok yaşadıkları söylenmişti.

O gizli kamera görüntülerinde masonlar şeytana tapma ayini düzenliyorlar, garip ritüelleri yerine getiriyorlar, keçi kesip kanını içiyorlardı.

Bu görüntülerin kaynağı ise bugün operasyonla cezaevinde olan Adnan Oktar grubunun üyelerinden başkası değildi. Bu görüntüleri gizlice Mason locasından çektiklerini söyleyerek Ahmet Hakan’a vermişler, o da onlara inanarak yayınlamıştı.

Tabii o zamanlar 28 Şubat’ın en koyu dönemleriydi. Müslümanlar üzerine gidiliyor, İslam’a ait her sembol yok edilmeye çalışılıyordu. Adeta seferberlik ilan edilmişti. İşte bu dönemde 28 Şubat’ın kaynağı olduğu düşünülen masonlara yönelik böyle bir yayın yapılması dindarların hoşuna gidiyordu. Kendimden biliyorum şaşırarak ve memnun olarak izlemiştim.

Peki, bu yayınlarda doğru olmayan bir durum mu vardı? Şimdi sıkı durun açıklıyorum: Bir yıl önce bana gelerek bazı açıklamalarda bulunan dostum bu görüntülerin tamamının sahte ve mizansen olduğunu söylemişti.

Evet, günlerce TV ekranlarında yayınlanan mason localarındaki şeytana tapma ayininin gizli görüntüleri sahteydi ve Adnan Oktar grubunun tezgâhından ibaretti. Yazmaya karar verince gruptan kopan bazı tanıdığım kişilere sordum, onların da haberin düzmece olduğunu bildiklerini gördüm.

Oktar ve müritleri böyle bir konuya bile sahtekârlık bulaştırmışlardı. Önce İstanbul’da bir depo bulmuşlardı. Profesyonel dekor hazırlanmış ve burada çekilen görüntülere gizli kamera çekimi havası verilmişti. Fonda ise mason müzikleri çalmaktaydı. Mason görünümündeki kişilerin tamamı Adnan’ın müritleriydi. Tabii şeytana tapma ayininde kesilen keçi de unutulmamış, adaklık kurban satışı yapılan bir yerden satın alınmıştı. Keçi kanı diye de ellerine aldıkları kadehlerde de kırmızı renkte meşrubat bulunmaktaydı.

Anlayacağınız herkesi aldatan Adnan Oktar, Ahmet Hakan’ı da es geçmemiş ve onu da mağdurları arasına sokmuştu. Kısacası Adnan Oktar çok sayıda insanı aldattığı gibi Ahmet Hakan’ı ve Kanal 7 seyircilerini de aldatmıştı.

Şimdi merak ettiğim bazı sorular var:

Adnan Oktar masonluğu şeytanlaştırıp neden daha sonra mason olmuştu?

Masonluğu yenilmez bir güç olarak gösterip sonra neden Masonluğa diz çökmüştü?

Yahudilik ve Siyonizm’i dünyanın en büyük tehlikesi olarak gösterip daha sonra neden Türkiye düşmanı bu güçlerle kol kola girmişti?

Yahudilerin 2. Dünya Savaşı sırasında soykırıma uğradığını reddeden ‘Soykırım Yalanı’ isimli kitabını yıllar sonra ne olmuştu da tamamen tersine çevirerek ‘Soykırım Vahşeti’ adı altında tekrar yayınlamıştı?

Kadınların kalktığı koltuğa günahtır diye soğumadan oturmayan Adnan Oktar neden şimdi çıplak kadınları kucağına alıp dans ettiriyordu?

1986 yılında “Atatürk’e deccal” diyen Adnan Oktar neden en büyük Atatürkçü kesilmişti?

Zaten geriye bir tek Darwinizm kalmıştı. Herhalde cezaevine girmeseydi en büyük evrimci kesilecek ve müritleri de ne yazık ki, “Hocamız haklıdır” diyerek evrimi savunacaklardı.