İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den fon soruşturmasında tarihi mesaj: "Kimsenin yanına kâr kalmayacak!"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmasında 112 kişinin tutuklandığını, 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlığına blokaj konulduğunu açıkladı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına da işaret eden Çiftçi "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması, sokak çeteleri ile mücadele, okullarda alınan güvenlik önlemleri başta olmak üzere gündeme dair tüm merak edilenleri tv100'de açıklıyor. Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

* Dün Afyon'da maalesef üzücü bir hadise yaşadık. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan takiple yakalandı. Öncelikle saldırada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.

FON SORUŞTURMASI

* Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı.

* Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var. Rakamları da sizlerle paylaşayım.

* Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti. Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var. Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.