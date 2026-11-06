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Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den fon soruşturmasında tarihi mesaj: "Kimsenin yanına kâr kalmayacak!"
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den fon soruşturmasında tarihi mesaj: "Kimsenin yanına kâr kalmayacak!"

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den fon soruşturmasında tarihi mesaj: "Kimsenin yanına kâr kalmayacak!"

Kritik açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon vurgunu soruşturmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının oldukça açık olduğunu belirterek; hiçbir şekilde kamu bütçesinden ödeme yapılmadan, haksız kazanç sağlayanların mal varlıklarından mağduriyetlerin giderileceğini ilan etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmasında 112 kişinin tutuklandığını, 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlığına blokaj konulduğunu açıkladı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına da işaret eden Çiftçi "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması, sokak çeteleri ile mücadele, okullarda alınan güvenlik önlemleri başta olmak üzere gündeme dair tüm merak edilenleri tv100'de açıklıyor. Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

* Dün Afyon'da maalesef üzücü bir hadise yaşadık. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan takiple yakalandı. Öncelikle saldırada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.

FON SORUŞTURMASI

* Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı.

* Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var. Rakamları da sizlerle paylaşayım.

* Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti. Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var. Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.

 

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den fon soruşturmasında tarihi mesaj: "Kimsenin yanına kâr kalmayacak!"

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Yorumlar

Mehmet emin temel

SAYIN BAKAN KATILIM EV hisse sahiplerinin hakkını verin. Size güveniyoruz Ekonoimi darbe peşinde müstesrikker

Vatandaş

SPK, BDDK, MASAK ta borsadaki şaibeli hisseler ve fonlar ile ilgili giriş çıkışlar ile ilgili tüm kayıtlar var. Bunu incelemeye kimin cesareti yeter. gerçek orda. Sadece kayıtları yayınlayın yeter. bakın kimler varmış birlikte görelim. Bakanın samimiyetine inanıyorum ve kendisine güveniyorum, ancak onu rahat bırakmazlar bir yerlere ulaşırsa görevden alırlar.
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