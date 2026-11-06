Otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı: 16 koyun telef oldu, otomobil hurdaya döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde yoğun sis ve karanlık nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan koyunları fark etmeyerek hızla sürünün ortalarına dalan otomobil hurdaya dönerken, 16 koyun telef oldu.
Kaza, Kurtalan çıkışında Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun sis ve karanlık nedeniyle yolun karşısına geçen koyun sürüsünü fark etmeyerek hızla sürüye daldı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, 16 koyun telef oldu. Araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.