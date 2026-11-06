Özel Gereksinimli Öğrencilerin Dijital Yolculuğuna Destek

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Dijital İz’imin Farkındayım 2.0” projesinin kapanış töreni BUTGEM’de gerçekleştirildi. Özel gereksinimli öğrencilerin dijital dünyadaki risklere karşı farkındalık kazanmalarını, teknolojiyi güvenli kullanmalarını ve yeni beceriler edinmelerini amaçlayan projenin kapanış törenine, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Asil, proje paydaşları, öğrenciler ve eğitmenleri katıldı.

“Çocuklarımızı Dijital Dünyada Bilinçli Hareket Etmelerini Sağlayarak Koruyabiliriz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, dijital teknolojilerin hayatın her alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, çocukların bu teknolojileri güvenli ve bilinçli kullanmalarını sağlayacak eğitimlerin önemine dikkat çekti. Kapsayıcı eğitim anlayışıyla her öğrencinin yeteneklerini geliştirmesine ve yeni beceriler kazanmasına fırsat sunulması gerektiğini vurgulayan Özhan, “Dijital teknolojiler artık eğitimden üretime, sağlıktan günlük yaşamımıza kadar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu gelişmeler bizlere önemli fırsatlar sunarken, beraberinde yeni sorumluluklar da getiriyor. Özellikle çocuklarımızın dijital dünyayı güvenle keşfetmeleri, karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve bilinçli kullanım alışkanlıkları kazanmaları büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı dijital dünyanın dışında tutarak değil, bu dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlayarak koruyabiliriz. Bu anlayışla hayata geçirilen ‘Dijital İz’imin Farkındayım 2.0’ projesini son derece kıymetli buluyoruz. BTSO olarak her gencimizin yeteneklerini geliştirmesini, üretken bir yaşam sürmesini ve geleceğin çalışma hayatında kendisine yer bulmasını önemsiyoruz. Eğitim Vakfımız bünyesindeki BUTGEM’in üç boyutlu modelleme eğitimleriyle katkı sunduğu bu anlamlı projede emeği geçen Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzü ve tüm paydaşlarımızı kutluyorum.” dedi.

“Dijital Risklere Karşı Farkındalık Kazanmak Büyük Önem Taşıyor”

Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Asil de projenin özel gereksinimli öğrencilerin dijital dünyaya uyum sağlamaları ve teknolojiyi bilinçli kullanmaları açısından önemli kazanımlar sunduğunu ifade etti. Dijital ortamda oluşan izlerin ve karşılaşılabilecek risklerin farkında olmanın önemine değinen Asil, “Dijital dünya hayatımızın önemli bir parçası haline gelirken, bu alanda bıraktığımız izlerin farkında olmak da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak yerine, onları karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu projemizde de dijital iz ve güvenli teknoloji kullanımı konularını ön plana çıkardık. Özel gereksinimli çocuklarımızın yeni bilgiler edinmeleri, farklı deneyimler yaşamaları ve kendilerini geliştirmeleri bizler için son derece kıymetli. Bu eğitimlerin çocuklarımızın ufkunu genişleteceğine ve geleceklerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Projemizin Bursa’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, destek veren tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Programın sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere ve eğitmenlere sertifikaları takdim edildi.

Öğrenciler Teknolojiyi Uygulamalı Olarak Deneyimledi

Proje kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, dijital güvenlik, yapay zekâ, dijital bağımlılık farkındalığı, masal oluşturma ve origami gibi farklı alanlarda düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı. BUTGEM’de gerçekleştirilen üç boyutlu modelleme eğitimleriyle öğrenciler, dijital tasarım süreçlerini yakından tanıma ve teknolojinin sunduğu imkânları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Dijital İz’imin Farkındayım 2.0” projesine Bursa Uludağ Üniversitesi, BİSİAD, BUTGEM, Borçelik BTA, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi paydaş olarak destek verdi.