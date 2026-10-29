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Yerel Yüksekova’da peş peşe iki kaza! 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Yerel

Yüksekova’da peş peşe iki kaza! 2’si ağır 9 kişi yaralandı

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Yüksekova’da peş peşe iki kaza! 2’si ağır 9 kişi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı.

Yüksekova’da kısa süre içinde meydana gelen iki trafik kazası ekipleri alarma geçirdi. Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Esendere kara yolu Dilimli Barajı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 DD 343 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan biri vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, diğer yaralı ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla ön camın kırılması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

İkinci kaza ise Yeni Köprü mevkisinde meydana geldi. 34 HDG 051 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

 

Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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