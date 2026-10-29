Kuzey Kore 'yeni füze' fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin bugün perşembe günü doğu kıyıları açıklarında denize doğru bir cisim fırlattığını bildirdi.

Japonya Sahil Güvenliği, cismin balistik füze olabileceğini ve denize düştüğünü belirtti. Yonhap Haber Ajansına göre Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik olabilecek bir silah fırlattığını tespit ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore, en son 12 Ekim’de balistik füzeler fırlatmıştı. Bu fırlatmalar, geçen ay Güney Koreli askerlerin yaralanmasına yol açan mayın patlamasının ardından iki Kore arasındaki sınırda gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Pyongyang, bu yıl 10’dan fazla ayrı olayda füze denemesi gerçekleştirdi.