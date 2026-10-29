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Gündem Özgür Özel, Sarıgül’e işte böyle acındırdı! Vurguncuya empati uğursuza sempati!
Gündem

Özgür Özel, Sarıgül’e işte böyle acındırdı! Vurguncuya empati uğursuza sempati!

Yeniakit Publisher
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Şaibe, yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları ile çalkalanan isimlere sırf kendi mahallesinden olduğu için kalkan olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, skandalları kılıfına sığmayan Mustafa Sarıgül ve ailesini aklama yarışına girdi. Parayı bastırıp çıktığı fondaş kanalda konuşan Özel, Sarıgül'ün gözyaşı tiyatrosuna sığınarak vurgun skandalların üzerini örtmeye çalıştı.

Bugüne kadar yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük ve ahlaksızlık gibi bir çok rezil vukuattan soruşturma geçiren ya da cezaevine konulan isme sırf sol mahalleden olduğu için sahip çıkan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, rezaletleri ve vurgunları artık kılıfına sığmayan Mustafa Sarıgül ve ailesine de empati ve sempatiyle yaklaştı. Özel, Sarıgüllere yönelik soruşturmaya ilişkin suskunluğunu parayı bastırıp çıktığı Sözcü TV’de kendi seçtiği “soru sorucular” karşısında bozdu.

Özgür Özel, Sarıgül’e yönelik soruya; “Kendisini de sıkıntıya sokacak bir şey söylemek istemem. Kendisi bana büyük bir haksızlığa, büyük bir kumpasa uğradığını söyleyip, kendisinin büyük bir iftiraya uğradığını söyledi. Yıllar önce ayrıldığı eşi içeride, çocukları içeride falan. Kendisi bunların tamamen iftira olduğunu, büyük bir haksızlığa uğradığını son derece dramatik bir şekilde, gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı. Gerçekten ben de içinde bulunduğu durumu gördüm. Zor bir durum. Hak verdim mi, haklıyı haksızı gerçeği duymadan veya gerçek ifadeleri görmeden bir şey diyemeyiz” şeklinde cevap verdi.

HIRSIZA UĞURSUZA NE KADAR KOLAY EMPATİYLE YAKLAŞIYOR!

YP Lideri Özel’in son dönemde olduğu yolsuzluklara bulaşan, çalan, çırpan, ahlaksız ilişkilere batan diğer arkadaşlarında olduğu gibi Sarıgül konusuna empatiyle yaklaşımı da vatandaşlar arasında “Hırsıza, uğursuza ne kadar kolay empatiyle yaklaşıyor” tepkisiyle karşılandı.

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