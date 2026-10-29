  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü FED faiz kararını açıkladı Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş? Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı Yeni Parti’de panik toplantısı! Özel’den adaylık talimatı: Sessiz kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e sürpriz davet İsrail'deki seçim sonrası Trump'tan ilk açıklama! Netanyahu'ya vurgu yaptı Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! İki bakan DOLUNAY Projesi için bir araya geldi KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erhürman’ın niyetinden şüphem yok ama bu noktadan sonrası intihar olur Rusya’dan Avrupa’ya müzakere resti: “Bilet alıp izleyebilirler ama masada yerleri yok”
Eğitim Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili tarihleri:
Eğitim

Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili tarihleri:

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili tarihleri:

Milyonlarca öğrenci için 2 Kasım Pazartesi itibarıyla sınav haftası başlayacak. Yoğun ve heyecanlı geçmesi beklenen sınav süreci 13 Kasım’da tamamlanacak. Öğrenciler, sınavların ardından başlayacak Kasım ara tatilinin tarihini ve tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak sınav haftasında yoğun bir sürece girerken sınavlar 13 Kasım Cuma günü sona erecek. Sınav döneminin ardından dinlenmek isteyen öğrencilerin gözü MEB takvimine çevrildi. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve öğrenciler hangi gün yeniden ders başı yapacak?

 

Kasım ara tatili ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Yani 13 Kasım Cuma günü okullar hafta sonu tatiline girecek ve ara tatil pazartesi resmi olarak başlamış olacak. Aynı şekilde 20 Kasım Cuma günü ara tatil sona erecek ve hafta sonunun ardından ilk ders zili 23 Kasım Pazartesi günü çalacak.

 

Sınav haftası ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci için sınav haftası 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri yoğun bir sınav süreci beklerken sınav dönemi 13 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

 

Okullar ne zaman kapanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yaz tatiline başlayacak.

MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Bingöl Üniversitesi'nde büyük başarı! Hedef 750 olarak açıkladı
Bingöl Üniversitesi'nde büyük başarı! Hedef 750 olarak açıkladı

Eğitim

Bingöl Üniversitesi'nde büyük başarı! Hedef 750 olarak açıkladı

Türkiye’de bir ilk Erzurum’da hayata geçti! Gastronomi lisesinde 5 yıllık eğitim dönemi
Türkiye’de bir ilk Erzurum’da hayata geçti! Gastronomi lisesinde 5 yıllık eğitim dönemi

Eğitim

Türkiye’de bir ilk Erzurum’da hayata geçti! Gastronomi lisesinde 5 yıllık eğitim dönemi

T3 Vakfı’ndan Taşkent’e teknoloji merkezi!
T3 Vakfı’ndan Taşkent’e teknoloji merkezi!

Eğitim

T3 Vakfı’ndan Taşkent’e teknoloji merkezi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23