Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili tarihleri:

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak sınav haftasında yoğun bir sürece girerken sınavlar 13 Kasım Cuma günü sona erecek. Sınav döneminin ardından dinlenmek isteyen öğrencilerin gözü MEB takvimine çevrildi. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve öğrenciler hangi gün yeniden ders başı yapacak?

Kasım ara tatili ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Yani 13 Kasım Cuma günü okullar hafta sonu tatiline girecek ve ara tatil pazartesi resmi olarak başlamış olacak. Aynı şekilde 20 Kasım Cuma günü ara tatil sona erecek ve hafta sonunun ardından ilk ders zili 23 Kasım Pazartesi günü çalacak.

Sınav haftası ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci için sınav haftası 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri yoğun bir sınav süreci beklerken sınav dönemi 13 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yaz tatiline başlayacak.

MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027