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Haydar Baş’ın sopası!

08 Ağustos 2018 Çarşamba

27 Mart/2014/ Perşembe tarihli Fetullah Gülen’in Sopası başlıklı yazımda “Gülen’in öfke kontrolü yok! Gözü kararmaya görsün… Öfkesinin sınırı yok! Kininin sonu yok! Acıması yok!” demiştim.

“Gerçek Fetullah Gülen öyle biri ki, çocukları bile dövdüğü oluyor. İnsanların kafasında sehpa, sandalye kırabiliyor. Hakaret edip, aşağılayabiliyor… Sövüp sayıyor. Evli barklı insanları falakaya yatırtıp sopalatıyor. Sinirlendiği vakit tekme tokat dalıyor. Dayak atarken insanların kemiklerini kıracak kadar kendini kaybediyor. Çıldırıyor, saldırganlaşıyor. Gözü kararıyor… 

Yakın çevresindeki herkese şiddet uyguluyor. Onun yakınında yaşamak zorunda olan herkes, geçimsizliğinden, hakaretlerinden, dayağından yaka silkiyor.

Kamp dönemlerinde çocukları dövdüğüne, sıra dayağından geçirdiğine herkes şahit!

Fetullah Gülen’in, Abdulkadir Akşit’in on iki yaşındaki oğlunu hortumla kaç kez dövdüğüne yakın çevresi şahit! 

“FEM Dershaneleri o zamanki genel müdürü, Çamlıca Camii ve okulunu yaptıran Ali Katırcı’nın damadı Mehmet Demircan’ı Üsküdar’da bir yere gönderdi. Beklediğinden biraz geç geldiği için müthiş sinirlendi. 

Evli barklı Demircan’ı öldüresiye tekme tokat dövdü. Biz araya girip kurtarmaya çalıştık. Hırsını alamayıp Alaattin Pekmezci’yle bana falakayı uzatıp bağlamamızı söyledi. Biz de bağladık, yere yıkıp ayaklarını havaya kaldırdık. Eline aldığı kalın sopayla yorulasıya kadar vurdu. Demircan bir taraftan yalvarıyor ve ağlıyordu, bağırıp kıvrandı ve bayıldı. Ayaklarını çözdük. ‘Hocam ne olur yeter, bir şey olmasın, bakın bayıldı’ deyince irkildi, ‘Ayağa kalk, numara yapma’ diye bağırdı ve sopayla koluna şiddetle bir kere daha vurdu ve ‘Çıkarın bunu’ dedi. Biz Demircan’ı sürükleyerek odasından çıkardık. Daha sonra Hocaefendi beni yanına çağırıp ‘Bunu hastaneye götürüp bir baktır’ dedi. Hastanede film çekildiğinde Demircan’ın kol kemiğinin çatlak olduğu görüldü.”

Bu yazım sonrası Sümüklü Feto’nun tükürüğünü yalayanlar tarafından vahşi bir linçe maruz kaldım. Öyle böyle değil… Çok yönlü, çok ağır, çok vahşi bir şiddete…

O dönemde beni “yalancılıkla” suçlayarak linç edenlere karşı kimse ortaya çıkıp da beni doğrulamaya cesaret edemedi! Herkes, ben linç edilirken tribünlerden seyretmeyi yeğledi.

Derken benim yazımdan iki yıl sonra yani 2016’da Hüseyin Gülerce, anlattığım dayak vakasında orada olduğunu itiraf etti!

“1995’de Zaman’a genel müdür olunca, hürmetin gereği olarak İzmir’e duasını almaya gittim. Bir hareketin manevi büyüğü, siz de hareketin CEO’su olmuşsunuz. Gideyim kendisinin duasını alayım dedim. Telefon ettim. Gittim. Henüz kendisi ile karşılaşmadık. Yamanlar Kolejinin üst katında bir odaya oturttular. Bir anda bir gürültü oldu. Bir bağırış... Ben de merakla fırladım dışarı. Gördüğüm sahne şu: Gülen, tekme tokat birisini dövüyor. Allah Allah. Dövdüğü kişiyi de tanıyorum: Cevdet Türkyolu. Onun yeğeni ile evli. Tabi benim o şekilde görmem onu çok kötü etti. Ben şok yaşıyorum. Hareketin manevi lideri, ağırbaşlı... Bize sahabe efendilerimizi hatırlatan bir insan evli barklı birini dövüyor.”

Bunu ne diye mi anlattım? Şimdi tasmalılara ayyynen kapak olsun diye tabii… Haydar Baş’ın da Sümüklü Feto gibi biri olduğunu ifade ettiğimde önce inkâr edecekler… Sonra yalancı olduğumu haykıracaklar! Nihayet devlet enselerine çöktüğü vakit, saklandıkları deliklerden çıkarak, “evet, Mehtap Yılmaz haklıymış” diyecekler…

İddiaya göre Haydar Baş’ın adamları, bir eczacıyı dayak kötek alıyor. Haydar Baş’ın önüne fırlatıyor. E tabi Haydar Baş, adamı bayılıncaya kadar tekme tokat dövüyor. Dayakla kötekle notere götürülüyor. Elindeki malı, junior Mustafa Baş’a devretmesi isteniyor.

Burası muz cumhuriyeti mi kardeşim? Bu adam kime şikâyet ettiyse kapı duvar oluyor. Dayakçı Haydar Baş’ı birileri himaye ediyor. Veya korku belası kimse çıt çıkarmıyor. Çıt çıkarmayarak bu adamın zorbalığına karşı susarak bu zulme suç ortaklığı yapan herkesin adını bir bir yazacağım!

Kilislileri şehirlerini terk etmeye zorladığı yani şehrin demografik yapısına müdahale çalışmaları için zaten fena halde kızgın olduğum bu Baş’ın gerçek yüzü bu işte!

E ne farkı var bu adamın Feto’dan şimdi? 

 

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Haydar baş çiller şişirmesir hani şu eşine ihale düşsün diye mitinge katılan çiller
  • AliAli2 sa önce
    Fetö Oktar baş...Yav illa düğmeye basılınca mı yazacaksın?
  • SelcukluSelcuklu7 sa önce
    Madem sopa meselesine girdiniz askerde erleri doven subaylarida yazin.
  • SelmiSelmi3 sa önce
    Sayın yılmaz ... Bir zamanlar fetöyü ne överdin ne överdin ..o günleri sen unuttun mu ?? Yazıların durur hala
  • Yunus16Yunus163 sa önce
    ŞU BİR GERÇEK; HAÇLI CEMAATLERİ ÇOK İYİ İNCELEMİŞ? BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİNDE AYNI TAKTİK, BAZI CEMAATLERİ ELE GEÇİRİYOR, BAZILARINI DA KENDİSİ KURUYOR VE DİNİ DUYGULARI HASSAS OLAN MÜSLÜMANLARI BÖYLE KANDIRIYOR VE YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR? 2 + 2 = 4 HİÇ KİMSE KIZMASIN GERÇEK BU? DEVLETİMİZ HER ZAMAN HAÇLIYA KARŞI BİR ADIM ÖNDE OLMALI. YOKSA KOYUN GİBİ YÖNETİRLER.
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK2 sa önce
    Feto yu üvüyordun diyenlere;Hn. efendi ne yapsın yani hala onu övmesinimi bekliyorsunuz....?Sadece o bu onlar aldanmadı ki. Türkiye olarak aldandık iyi niyetlerimiz mi dersin uyumamızmı dersin ne dersen de...Farkına vardık hainlerin, şimdi onları kim över...?Heee eski övenleri şuçluyorsanadama sen neredeydin derler !!!Keşke babalar gibi bizleri uyarsaydın...Geçmiş geçmişte kaldı kardeşlerim bu saatten sonra esas aldanırsak Allah bizim cezamızı verir...Artık ölümüne varız..
  • FaniFani5 sa önce
    Neden şimdiye kadar bahsetmiyordun bu BAŞ dan ...
  • AKINCIAKINCI3 sa önce
    babam peygamber diyegüvenme ibadetlerini allah için yapoku araştır.bunlar ne yapıyoryokbu şıhtırhocadırokukardeşim okuniyebu şarlatanlarakul köle oluyorsunuzALLAHAkul olun paraya pula dünyanınçekiciliğine değilüçgünlükdünyageldik gidiyoruz..
  • ayşe oya akıncıayşe oya akıncı3 sa önce
    rabbim bizi korusun diyeceğim ama ne günlere kaldık ne günlere allah snumuzu hayır eylesin amin
  • Ümit kesilmez ama..Ümit kesilmez ama..9 sa önce
    Gülen, Evranesoğlu, Oktar, Ahmet Hulusi, Hayta Taş,.. bu isimler kuyruklarına sürülerle adam takıp dolandırabilin isimler! Vay Türkiyem, vayy benim!
  • maraşlımaraşlı3 sa önce
    Bizde keriz bitmez. Bu tür sahtekarlara kimisi menfaati için , kimisi salaklığından , kimisi çevrem olsun diye vs katılıyor. Kimse Allah cc nin kitabını resulunun sünnetini açıp okumaz ama sahtekarların peşinden beygir gibi koşarlar vede rezil rüsva olurlar. Peki bu tür oluşumlar kök salarken devlet ve devleti yöneten adamları ne yapıyordu. Onlarda herhalde ceplerini doldurma derdindeydiler.
  • ErolErol3 sa önce
    Gunaydn mehtap hanm iş aş yallah baş bu da şarlatan!Bir zamanlar evinde ateist aydınlık gazetesinin komünist yazarıyla toplantilar yapardı köçek haydar!
  • Utanmazlıkta dip yapanlarUtanmazlıkta dip yapanlar9 sa önce
    Ben Hayta Taş' ı e...eğe benzetiyorum, dişiyi görünce anıran .....k var ya ona; yoksa yük taşıyan eşşeğe değil; ona işlek deriz zaten!

Mehtap Yılmaz

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