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Yakında gaylik, lezbiyenlik de zorunlu ders olur mu?

11 Şubat 2019 Pazartesi

Şimdi gelin de, isyan etmeyin..

Gelin de, “Bu boşvermecilik nedir” diye sormayın..

En fazla uyanık olması gerekenlerin bile, kış uykusuna yattığı gerçeğini gözler önüne serip, “Yazık bu ülkeye” demeyin..

“Nerde siyasetçilerimiz, nerde bilim adamlarımız, en önemlisi; hiç kimseye eyvallahı olmaması gereken üniversite öğrencilerimiz nerede” demeyin..

Neden şikayetçiyiz?

Bir avuç entel dantel takımının gündemimize soktuğu..

Toplum nezdinde hiçbir kıymetleri olmayan birkaç tane feministin, AK Parti iktidarında kendilerini fasulye gibi nimetten saydırıp, toplumu yeniden dizayn etmeye kalkışması sonucu..

Aileyi değersizleştirip..

Kadın ile erkeği zıt kutuplar ve birbirleri ile kavga eden unsurlar gibi gösteren bakış açısı..

Nasıl yapıyorlar bunu?

Süslü cümlelerle..

Bilimsel gibi gözüken yaklaşımlarla.. 

Bizim seçtiğimiz insanların işbaşına getirdiği bürokratlarla..

İşin başlangıcı 2011 yılındaki İstanbul Sözleşmesi..

Onunla ilgili söyleyeceklerimiz çok uzun..

En azından..

İstanbul Sözleşmesi diye vahim bir hataya imza atmışız.. Bari sonraki yıllarda, bu hatanın özrü sadedinde, hatanın zararlarını asgariye indirelim, azami uyanıklık gösterelim.

Hiçbir gayret yok..

Tam aksine..

İstanbul Sözleşmesi’ni tabu gibi gören bir bakış açısı ile.

Her yer, bu sözleşmenin işgali altına girdiriliyor..

Aile Bakanılğı’ndaki çarpık düzenlemeleri..

Ceza kanunlarına eklenen aile kurumunu dinamitleyen düzenlemeleri bir kenara koyduk.

Bir de üniversitelerde..

YÖK kararı ile..

Yapılmak istenilenlere bakın..

“Yükseköğretim kurumları toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi” diye, bir düzenlemede bulunmuşlar..

“Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı bir anlayışı ortaya koymak amacını güden bu belge..” diyerek mevzuya giriyorlar..

Hemen akabinde de..

“Yükseköğretim Kurulunun 28.05.2015 tarihli Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kurulunun bütün bileşenlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı olarak hareket edileceğini taahhüt etmektedir” deklarasyonu ile, olayı noktalıyorlar..

Bunun için, ne yapılacakmış?

Üniversitelerde, zorunlu veya seçmeli ders şeklinde, bu başlıkta dersler yer alacakmış..

Üniversitelerde, her branştan fakültede, Atatürk İlkeleri diye bir dersimiz vardı..

Şimdi bir de..

“Toplumsal cinsiyet eşitliği” diye bir ders çıkarılması planlanıyor.

Birçok üniversitede, başarılı da olmuş..

Durumdan vazife çıkartan fakülteler, bu dersi zorunlu olarak kabul etmişler..

İçlerinde ilahiyat fakülteleri bile var..

Düşünün..

Tefsir dersinin, iki saat fazla verilmesi istendiğinde, “Ders saatlerimiz kısıtlı” gerekçesini öne sürenler..

“Toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında icat edilen derse çıt çıkartamıyorlar..

Hani bu ders ile topluma doğru bir şeyler aktarabilecek olsalar.

Eyvallah diyeceğim..

Ayan beyan ortada ki, o dersin içinde, dersi dayatanların borusu ötecek..

Kadınların her türlü çalışma hayatına katılması ön plana çıkartılacak..

Kadınların annelikleri geri plana itilecek..

Batı felsefesi.. Hatta onun da ötesinde.. Kadının kadınlığını da bir kenara iterek..

Bir adım ötedeki..

“Erkek ne, kadın ne? Bunlar önemsiz şeyler..” diye hazırlıklar yapıp..

Ardından gerçek niyet kusulacak:

“Aile dediğiniz, illa farklı cinslerle kurulmaz.. Erkek ile erkek.. Veya kadın ile kadın da aile kurabilir..”

Bununla paralel olarak..

“Doğuştan kadın olabilirsiniz.. O önemli değil.. Siz kendinizi erkek kabul ediyorsanız, esas önemli olan o..” diyerek..

Veya..

“Erkek olarak doğmuş olabilirsiniz.. Kendinizi kadın olarak hissediyorsanız, esas önemli olan odur” diyerek..

Toplumu temelinden dinamitleyen bir bakış açısına, yelkenler açılacak..

Yoksa..

Kadın ile erkeğin, birer insan olmaları açısından eşit olduklarına yönelik Türkiye genelindeki pratiklere kim itiraz edebilir?

Bizim inancımızda, bizim örf ve adetlerimizdeki kabullerde, kadın ile erkeğin birer insan olarak eşitliği noktasında kim küçücük bir şüpheye düşebilir?

Böyle bir eşitsizlik algısı yok ise..

Bu ders ile ne yapılacak?

“Boşverin siz biyolojik farklılığı..” denilip, kadın ile erkek arasındaki biyolojik farklılık bile ortadan kaldırılmaya çalışılacak..

Onun sonunda da..

Gelsin gaylik..

Gelsin lezbiyenlik..

Gelsin ahlakdışı ilişkiler..

Nitekim, sokak gösterilerinde yapılanlar bunlar..

İstanbul, Taksim ile sınırlı gösteriler..

Özel üniversitelerde açılan klüpler..

Şimdi isteniliyor ki, üniversitelere sokulsun.. Devlet üniversitelerinde de yaygınlaştırılsın..

Talebimiz YÖK’ten..

Madem siz bu derdi açtınız.

Şimdi yeni bir karar ile, bu derdi ortadan kaldırınız..

Siz, “Seçmeli ders de olabilir” dediniz..

Durumdan vazife çıkartanlar, “zorunlu ders” icat ettiler.. Geri alın “tutum belgesi” diye yayınladığınız metni..

Üniversiteler de.. Toplum da, kurtulsun bu beladan!

 

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YORUM YAZ

  • Uğur EROĞLUUğur EROĞLU18 dk önce
    Diyanet işleri sigara fetvası ile meşgul,sanki Ümmetin başka derdi yok gibi. Nerede rahmetli Timurtaş hocalar,Seyyid kutuplar,Atıf Hocalar .Müslümanları diyanet uyutuyor.
  • Aslan akbeyAslan akbey19 dk önce
    yazıklar olsun şu chp'ye.16 yılda aile kurumunu yıktı. nerdeyse her 2 evlilikten 1 i boşanmayla bitiyor. şu chp varya şu chp feministlerle işbilriği yapıp ülkede kadın-erkek savaşı başlattı. erkekler işsiz kadınlara hep iş verdi aş verdi. şu chp varya istanbul sözleşmesini imzalayarak feminizm lezbiyenlik gaylık kanunlarını bu topluma dikte etti. hep chp nin suçu. yoksa akp nin alnı ak yüzü pek. ak parti çözdü başörtülü kızlarımızın sorunlarını. artık üniversitelerde başörtülü yırtık kotlu bol makyaajlı güzel türbanlı genç kılzarımız var. onların döneminden önce var mıydı? yoktu
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ44 dk önce
    Bu projenin nihayi hedefide zaten toplumu lezbiyen ve ibne yaparak bu Millet'i ayakta tutan imani ve ahlaki degerlerin kokunu kurutmaya yonelik sinsi ve seytani bir girisim degilmidir?.Ve ne acidirki butun bu melanetleri bizim destekleyip iktidar yaptigimiz Ak parti iktidarinda yapiyorlar.
  • Ali AslanoğluAli Aslanoğlu46 dk önce
    Yanlışı insanın babası da yapsa yanlış doğru olmaz, yanlış yanlıştır. İnsana yakışan ahlak tavır budur. Bu tavrı takdir etmek, sırf inat ve tarafgirlik yaparak eleştirileri farklı mecralara çekmek bedbahtlık olur.
  • engineerengineer52 dk önce
    doğum kontrolünü teşvik ettiler olmadı, koç gurubu aile planlaması ve nüfus kontrolü için çırpındılar olmadı, çağdaş yaşamı destekleyenler aile planlamaları için çırpındılar olmadı, sonuç bu nüfus artışını durdurmak için bir yöntem buldular : lgbti, böylece aynı cinsler üremeyeceğine göre nüfus da kontrol altına alınmış olacak, tıpkı hibrid tohumlar gibi üremeyen bir insanlık, bu arada batı dünyası dönüyor, hani derler ya siz giderken biz dönüyorduk diye işte öyle bir şey, ne olacak batışlılar, geleneksel tohumlara, ve insan fıtratına geri dönerken devley böyyüklerimiz onların(batılıların) dönmekte olduğu yolda karanlık bir sona doğru koşturuyor milleti, batı kıyamet ambarı kurmuş, Türkiyeden de siyez buğdayı koymuşlar ambara, insanlık binmiş bir alamete gidiyor kıyamete, hollanda yüzen çiftlikler kuruyor, insanlık ise sonunu hazırlamaya devamediyor, bizim böyyüklerimi
  • engineerengineer1 sa önce
    siz hala 14-15 asır önceki hükümlerin geçerli olduğunu mu düşünürsünüz, oysa 14-15 asır önceki hükümler le hükümet edemezsiniz bu hükümleri göncellemek lazım, nitekim işte şekilde görüldüğü üzere güncellemeler yapılıyor, ak-lgbti bile var, akp mitinglerinde pankart açıyorlar, yani muhafazakar i...neler, şimdi ne olacak her sokak başında mor kulübelerimiz olacak(lgbti danışma merkezleri) ,içiciler için narkotik kotamız olacak, böylece kenevir ekimi de anlam kazanmış olacak,sonuç : avrupa medeniyetinin hatta muasır medeniyet seviyesininde fevkinde ileri bir, i.. ne medeniyet seviyesini yakalamış olacağız, tabii ki dinibütün yöneticilerimizn üstün gayretleriyle,
  • mertmert1 sa önce
    ermeni ler müslüman kadının baş örtüsüne el uzatınca sütçü imamdur dedi kafasına sıktı lakin aynı şeyi bizden gibi görünen bizim adımızı taşıyan birine yaptırdılar ses çıkartamadık türk milleti nasıl bir kumpasa girdiğini anlayamamıştı ermeni yunan yapsa tepki gösterdiği işleri chp yapıyordu vardı bunda bir hikmet ,yüz yıl sonra aynı politikalar yürütülüyor oy verdiğimiz adamlar yapıyor,unutmayın dallas dizisindeki alkol ve cinsel sapkınlıkları dindar muhafazakar özal millete seyrettirmişti,herkes ailece dallas seyrederek ensest zina alkol nasıl özümsenir benimsenir öreniyordu,müslüman aynı delikten iki kere ısırılmaz,yada aynıdelikten iki kere ısırılan kişi müslüman değildir olaya razıki aynı şeyi yapıp durmaktadır,allah milletimizin basiretinii ferasetini açsın
  • iyildiziyildiz1 sa önce
    Cumhuriyet tarihi boyunca, hiç bir zaman bu kadar rezalet bir dönem olmamıştı... Yazıklar olsun sebeb olanlara...
  • Fütürist dr.Fütürist dr.1 sa önce
    Homofobik kişiliğinizi terbiye ettirmeyi düşünmenizi istirham ediyorum.
  • TolgaTolga1 sa önce
    Bu chp nin yonettigii yillarda ucuz sebze meyve almak icin kuyruklarda beklerdik siz bilmezdiniz
  • ŞenolingŞenoling1 sa önce
    Ali Bey yazınızı anlayamadım. Olmuş şeyler üzerinden değil olabilecek şeyler üzerine tahminlerinizi yazmışsınız. Gerçek niyet kusulacak, o denilecek bu denilecek şeklinde yazmışsınız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın ve erkeklerin eşit şans ve imkanlara sahip olması olarak değil, gaylik ve lezbiyenlik olarak yorumlamışsınız.
  • samisami1 sa önce
    Bu vebalde sizlerinde payı çok büyük yazar efendi,poh poh ladığınız akp zihniyeti bunları yapan.
  • GökmenGökmen1 sa önce
    Üstad yazınızın her cümlesine katılıyorum yalnız ben burada suçu bürokratlarda değil başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ak partide buluyorum çünkü yönetim onların elinde
  • ahmet36ahmet362 sa önce
    ÇOK EŞLİLİĞİ ,ZİNAYI SERBEST EDEN KİM ACABA. LOTOYU, TOTOYO, FAİZİ GÖRMEYİP BAŞTAKİ KILA TAKILAN ZİHNİYET KİMDE ACABA
  • geçmiş olsungeçmiş olsun2 sa önce
    Sayın yazar,"siyasi malzeme olarak kullanılan başörtüsü" üzerinden yıllarca,bacılarımız, kızlarımız bu ülkede okuyamadı, şunu yapamadı bunu yapamadı diyebinlerce kişisiz de dahil olmak üzere yazılar yazdınız.Gelin görün ki şimdi ise yazdığınız şeyleri savunamayacak duruma düştünüz. Çünkü, başörtülü kızlarımız toplumun her yerin deolma ve eşitlik içgüdüsüyle hareket etmeye başladılar.Dolayısıyla, sizlerin esas bir kadında aradığınız çocuk doğurma, ev işleri, kocaya itaat gibi şeyler artık eğitim oranı arttıkça asgariye düzeye indi.Şimdi iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırmayın bile. Yok şu dersi, yok bu dersi koyuyorlar diye vahlanmayın. Geçmiş olsun.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Ali Bey'in yazılarını bizden çok CHP ve fetocular okuyor herhalde yorumlara bakar mısınız biz azınlıkta miyiz lütfen şu yorumlara beğeni butonu koyun da kim azınlık kim çoğunluk belli olsun
  • CeHaPeCeHaPe2 sa önce
    CeHaPe imzalamistir ve rektorlerin hepsini de CeHaPe atamistir. Ahhh ahhh bu CeHaPe nin 16 yilda yaptiklari yok mu anlatmaya sayfalar yetmez.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    BAZILARI SADECE İKTİDARA ÇATTIĞINIZI DÜŞÜNEREK ÇOK SEVİNMİŞLER.ASLINDA YAPTIĞINIZ UYARILARIN HEM MİLLET LEHİNE HEM DE İKTİDAR LEHİNE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR.SİZİN UYARILARINIZ MUHAKKAK DİKKATE ALINIR VE GEREĞİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİR.BUNA EMİNİM. ÇÜNKÜ,SAĞDUYUNUNSESİ OLDUĞUNUZU BİLİRLER. ASLINDA ARZU EDİLEN DE DOĞRU ŞEYLER YAPMAK.AMA BAZEN BU TÜR ARIZALAR OLUYOR.TEMENNİMİZ DAHA CİDDİ VE DİKKATLİ UYGULAMALAR İLE OLABİLECEK OLUMSUZLUKLARI ENGELLESİNLER.BEKLENTİ BUDUR.TEVİLLERİN BİR SINIRI OLUR,TAHAMMÜLÜN DE ..BAŞKAN BU MİLLETİ VE O NU MİLLET YAPAN DEĞERLERİ İYİ BİLİR VE ONLARIN ZARAR GÖRMESİNE MÜSAADE ETMEZ.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Bu bela hepimizi helak eder bu sıra tüm dünyada bu işler normal görülmeye başladı bu tür eğilimleri olanlar hastadır ve tedavi edilmelidir.
  • olsun olsun 2 sa önce
    olsun ne var bunda işe yaramayan ne varsa yok secmeli yok mecburi ders diye dayatirsan bunlarda olsun ne olacakki
  • misafir birolmisafir birol2 sa önce
    Sapkınlıklara sapıklara zorla engel olabilme ehliyetimiz ve kanuni bir düzenimiz olmadığından, bireysel ceza da veremeyeceğimize göre bize düşen sırati müstakimde sabit kalmaya çalışmak En azından büyük günahlardan olabildiğince durmaktır. Sapıklara gelince yapacak şey yok. Cehenneme gitmek özgürlüğü var isteyen harcasın parasını pulunu gitsin. Unutmayın ileriki zamanda sen inancını düşünceni yaymak istediğinde eğer toplum sana karşı çıkmazsa güzel, fakat şunu da unutmayalım o sapıklar ve organizatörleri de çıkıp bizim yaşam şeklimizi yaymaya hakkımız var sizin ki fikir hürriyeti ise bizim de hakkımızdır biz de yaparız diyeceklerdir ve batıya batıla uymak adına çıkardığımız yasalar onlara bu hakkı daverecektir. MAALESEF…
  • birol yurdagülbirol yurdagül2 sa önce
    Muhterem Ali bey kardeşim; İnancımız açısından baktığımızda bu türden ilişkiler sapkınlık ve insanın yaratılış fıtratına aykırı bir durum elbette. Eğer peygamberlik müessesesi devam ediyor olsaydı böyle bir sapkınlığa elbette karşı çıkılır ve Lut peygamberin getirdiği şeriat bugün geçerli olsa önce nasihat sonra kınama ve en sonunda iş azapla çözülürdü. Lakin son peygamberden sonra mevcut şeriatın dahi uygulanması için müsait hiçbir düzen kalmadı. Bu çok acı bir durum. Batıl düzenlerde yaşanılan bu sapkınlık maalesef Müslüman olan ülkelere de sıçratıldı ve bu azgınlıkla başa çıkmak artık mümkün görünmüyor çünkü kanunlarla bu eylem garanti altına alınmıştır
  • HüseyinHüseyin3 sa önce
    Sayın yazar bürokratları suçlamakla nereye varabilirsiniz.onları oraya kim getiriyor.sözkonusu sözleşmeye kimler imza attı,bu işler yönetenlerden habersizmi yapılıyor .hadi bir hata yapıldı bu sözleşmeye imza atıldı bu sözleşmeden çekilemezmiyiz bu ne rezalettir daha ne zamana kadar sineye çekeceğiz .gerçek sorumluları neden pas geçiyorsun.
  • mserdarmserdar3 sa önce
    suçlu CEHAPE ve Kılıçtaroğlu
  • Mustafa EROĞLUMustafa EROĞLU3 sa önce
    Toplumun bu konularla bir sıkıntısı yok ki. Herkesin sıkıntısı para. Ver parayı başka şeyler önemli değil. Âile yıkılıyor, adalet sistemi sıkıntılı, hırsızlık, gaspçılık vb. almış gidiyor. bunlar önemli değil sadece para önemli, Hz. Ömer'în ganimetle dağıtılırken sahabenin zengin olup buna paralel olarak dine sarılmasının azalacağı endişesini düşünen var mı.
  • AliAli3 sa önce
    Hep CHP’nin işi bunlar.
  • Oğuzhan Oğuzhan 4 sa önce
    Sizlerin hükümetin yanlışlarını parti içinden 3. 5 antel dantel diye bu vahim hadiseleri küçümseyerek yazmaya devam ettikçe gelecek nesillerimiz gey olur lezbiyende yeter artık uyanın ak parti iki yüzlü yalancı bir parti yıllardır CHP ye yaptıramadıkları ne varsa ak parti yani muhafazakar hatta dindar gözüken bir partiye yaptırdılar uyanın uyanın uyanın
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Ders deyince ogrenilmesi,birdeyapilan bir yanlisdan ders almak bunun okulu,hayat ve yasamak fayda yerine zarar.biri idamla cezalanir.idam olcak derki bu bana ders olsun,der birde ogrenilmesi gereken toplumun egitimi,bir ulkeyi teslim alamiyorsa kulturunu egitimini teslim alir sanada pismanlik kalir.imza bazen benim dusuncemin yerine baskasi dusunce sunuyorsa dayatiyorsa benim kafa neye yariyor .bir yabanci benim egitimimde ortak karar aliyor biri fikrini aciklaya bilir ortada bir sozlesme bir imzasoz konusu olunca karsilikli bir alis veris var evlenen iki kisi kadin erkek imzasi var ev alirsin satis mukavelesi imza var para cekersin imza var,istanbul imzasi derken heryere imza verimlezki biz bunu cok duyduk imza insani ipe goturur diye hep baskalarina sirin gozukmek salak sakir amcasinin dukkanini ,sahtakarlikla almak ister fakat amcasi imza atamadigi icin parmak basmasini istiyor.kendi insanimiza iskence baskasina medeni yeri gelince,ders almak yetmez zarari gorunce,birsey yapilacaksa kendi kulturumuz bize yakisan olsun,biri kotu yola dusmus,se buna istedigin islami kiyafeti giydir icden bozulmus.
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney5 sa önce
    Olacagina bakin! Cunku yeni moda bu; gay lerin cok guclu bir lobileri var. Gecen gun Hiristiyan bir hanim arada sohbet ediyoruz dedi ki “boyle giderse cok yakinda homoseksueller normal biz anormal bireyler olarak ortalikta dolasacagiz ve cocuklarim icin endise ediyorum cunku cok tehlikeli bir toplum duzeni olusmaya basladi”. Burada artik herseyi gay lerin haklarina gore duzenliyorlar. Cok afedersiniz markette ellerinde bebek arabalari iki erkegin opusmeleri birbirlerine hayatim demeleri o kadar kaniksandi ko kimse artik donup bu faciaya bakmiyorlar bile. Kizimin okulunda gay ebeveynler var; gecen sene demisti ki bana bir arkadasinin iki Annesi var ve buna gore kizim iki kadinin birlikteliginden bebek olabilecegini dusunuyordu. Acikladim ancak bu yetersiz; gunluk hayatta bu pislikleri goruyor. Allah insanligi Ummeti bu ahir zaman fitnesinden korusun; halk, hukumet birlikte hareket edip bunlari durdurmali; yoksa gay ler argo tabirle tam gaz geliyorlar İnsanligi dumduz edecekler HafazanAllah!
  • Uzeren NursungurUzeren Nursungur6 sa önce
    Havaya firlatilan bir cisim cikacagi son noktaya erer sonra zemine döner.Kanuni nin kardesinin manada ileri bir zat oldugu soylenir.Kanuni kardesine bir soru sorar kardeşi cevaben; *Devlet zirveye ermistir dahada yukseliş bekleme ,bundan ötesi yoktur.Artikgerisi vardir. Manasinda fikir beyeninda bulunmustur.Belki eskimis dunya,sarhoş beseriyet akis noktasina varmada suret artirdi.Veesselam.
  • AyseAyse6 sa önce
    Akıl alır gibi değil . Kendi elleriyle kendi ipini çekiyor bu iktidar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bunlardan başkasına da yaptıramazlar bu kadar rahat.Bu ne aymazlıktır anlamak mümkün değil. Allah sonumuzu hayretsin. :(
  • SILASILA8 sa önce
    Sanırım hafiften iktidara vuruyor, hayret valla. Yine de tespitleriniz için ve o kadar da boş vermediğiniz için teşekkürler.

Ali Karahasanoğlu

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