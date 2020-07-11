“Fethin sembolü” idi, artık “yargıya güvenin sembolü” de olacak!

Bakmayın siz, “Ekonomik çıkmazları unutturmak için, Ayasofya gündeme getirildi” yalanlarına..

Allah rahmet eylesin, Osman Yüksel Serdengeçti, 1950’li yıllarda, “Ayasofya” şiirini yazmış..

O şiir sebebi ile, idam cezası talebi ile yargılanmış..

1950’den beri Ayasofya’nın zincirlerinin kırılması gündemde..

Erbakan Hoca 1970’li yıllarda, miting alanı olarak belirlenen Ayasofya’nın karşısındaki alanda yaptığı konuşmada, tek başına iktidara geldikleri takdirde, Ayasofya’yı açma sözü vermiştir..

O günden bu yana, Ayasofya’nın açılması, Milli Görüş çizgisinin gündeminde..

Ve dün itibari ile..

Danıştay tarafından..

Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin karar iptal edildi..

Fethin sembolü olarak camiye çevrilen Ayasofya, 2020’de, Danıştay’ın artık hukuka bağlı kalarak karar vereceğinin sembolü olarak tekrar ibadete açıldı..

Fethin sembolü idi, bu manasıyla yüzyıllarca Ayasofya’da namaz kılındı..

Artık, “ideolojik yargı”dan, “militan hukuk”tan, “dünya ne der”i düşünen hakimlerden; hukuka bağlı yargıya geçişin sembolü olacak, Ayasofya...

“Vakfedilen ibadethaneyi, amacı dışında kimse kullanamaz” hukuk ilkesinin, ideolojik yaklaşımlara kurban edilmeyeceğinin sembolüdür, Ayasofya..

“Gelene ağam, gidene paşam” yargısının sona erdiği, “hukuk ne diyorsa, o şekilde karar veren” yargının sembolüdür, Ayasofya..

Ayasofya artık, yargının hukuka bağlı kalmasının sembolü olacak....

“M. Kemal’in imzası olan bir kararnameyi biz nasıl inceleyebiliriz? Bizim ne haddimize? Bu kararnameyi biz nasıl iptal edebiliriz ki?” bakış açısının sonlanmasının sembolüdür Ayasofya..

Kamuoyu önünde “Açacaksanız açın” deyip.. Ardından “Sultanahmet Camii de ortak kültür değerlerinden birisidir” sözleri ile Ayasofya’yı boşverdik, Sultanahmet Camii’nin de müzeye çevrilmesinin hazırlığını yapan milletvekillerini barındıran CHP’nin maskesinin inmesinin sembolüdür, Ayasofya..

“Dik duruşun” sembolüdür Ayasofya.. “Batılılar ne der” ezikliğinin terkedildiği, “Hukuk ne diyorsa o olacak.. Batılılar aksini istese de” tavrının sembolüdür Ayasofya..

Din istismarının önüne geçilmesinin sembolüdür Ayasofya.. Danıştay’ın iptal edeceği bir kararnamede, öne geçmek ve alınacak kararı oya çevirmek için, “iptalden önce kararname ile açma” istismarının yapılmayıp, çözümü hukuka bırakmanın sembolüdür Ayasofya..

Danıştay karar vermeden bir hafta önce, İyi Parti’nin “Ayasofya’nın açılması ile ilgili araştırma önergesi”ne ses çıkarmayan CHP’lilerin, Ayasofya ile ilgili iptal kararından sonra imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi TBMM’de okunduğunda, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin ayakta alkışladığı tabloyu kös kös oturarak seyretmesinin ve “Açacaksanız açın” çağrısında yaptıkları riyakarlığın ispat sembolüdür Ayasofya..

O araştırma önergesine imza atarak, AK Parti ve MHP’yi sıkıştırdığını sanan İyi Partililerin, dün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi okunurken, önergeye destek veren CHP’lilerin gerçek yüzünü görmesinin sembolüdür Ayasofya..

İyi Partililerin, 80 yıllık rüyanın gerçekleştiği günde, AK Parti ve MHP’li milletvekilleri ile birlikte ilk andan itibaren ayağa kalkıp alkışlayamadığı, önce utanarak oturdukları yerden alkış tutup, en sonunda CHP’lileri yalnız bırakıp ayağa kalkıp AK Parti ve MHP’li milletvekillerine katıldıkları gerçeğini milletin gördüğünün sembolüdür, Ayasofya..

“Ayasofya açıldı da ne oldu? Milli gelirimiz mi arttı? Enflasyon mu düştü, ihracatımız mı zirveye çıktı” kıskançlığı ile hareket eden istemezçükçülere, “Ayasofya müze yapıldığında, enflasyon mu düşmüştü, ihracatımız zirveye mi çıkmıştı” cevabını vererek, dindarları küçümsemeye çalışan Kemalistlerin tüm söylemlerinin iflasının sembolüdür, Ayasofya..

Sosyalist maskesi ile, Müslümanları ateistleştirmeye çalışan solcuların, Ortodoks Hristiyanlarının Ayasofya hakkındaki “İbadete açılması kararının, gözden geçirilmesi gerekir” açıklamalarını, son dakika diye kamuoyuna aktararak, ahlaksızlıklarını tescil ettirmesinin sembolüdür Ayasofya..

Bir hafta önce, Yunan gazetecinin sorduğu, “Ayasofya ibadete açılmalı mıdır” sorusuna, “Türkiye’de böyle bir şeye ihtiyaç yok” cevabı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Benim belediye başkanlığım döneminde, Ayasofya ibadete açıldı” pankartları hazırlayarak takıyyeciliğini ispatlamasının sembolüdür Ayasofya..

Evet..

Serdengeçti’nin 70 yıl önce tüm dünya Müslümanlarına yönelttiği sorulara, dün cevap geldi ve Ayasofya hem de Danıştay kararı ile açıldı..

Ne diyordu Serdengeçti:

“Hani nerede?

Gönüllerden kubbelere,

Kubbelerden gönüllere

Gürül gürül akan Kur’an sesleri?..

Kur’an sesleri dindirilmiş,

Müslümanlar sindirilmiş!..

Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin

İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...”

Sindirilen Müslümanların, haçlılar karşısında eziklik duygusundan kurtulduğu günü de yaşadık, elhamdülillah..

“Bu olacak Ayasofya,

Bu muhakkak olacak...

İkinci bir fetih, yine bir ba’sü ba’delmevt...

Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır,

Ayasofya, belki yarından da yakın!...” mısralarında dile getirilen açılışı, Serdengeçti göremedi..

Ama aynı ruhla, onun bıraktığı meşaleyi taşıyanlar, “ikinci fetih”i yaşadılar..

Necmettin Erbakan Hoca’nın, miting alanlarında verdiği “Ayasofya’yı açacağız” sözü, dün talebelerinin iktidarında gerçekleşti..

Serdengeçti’nin dedikleri gerçekleşti..

“Tekbir ve tehlil sadaları

boş kubbelerini yeniden dolduracak

İkinci bir fetih olacak,

Ezanlar bu fethin ilanını,

Ozanlar destanını yazacaklar...”

Evet, Ayasofya açıldı..

Fethin sembolü, nice sembollerle hayatımıza girdi..

Bu sembolleri unutmadan, her daim aklımızda tutarak, bu nimetin şükrünü eda etmemiz dileği ile..

Danıştay’dan..

Danıştay üyelerinden..

Hukuka bağlı kalan hukukçulardan..

“Yargıya güveni” tekrar tesis eden hakimlerden..

Onların hukuka bağlı karar almasının önünü açan siyasetçilerden..

Allah razı olsun..