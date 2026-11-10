  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'deki fabrika patlamasında vefat sayısı 17'ye yükseldi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yoldan dönüş yoktur! Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!" 16 işçi vefat etmişti! HABAŞ'ın patronu hakkında ortaya çıkan şok gerçek Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü! İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi! İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle MHP’li Yıldız’dan Komisyonda sarsıcı çıkış! Fon vurgunundaki karanlık çarkı deşifre etti! SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada
Yerel 31 yıl hapis cezasıyla her yerde aranan firari dolabın arkasında çıktı
Yerel

31 yıl hapis cezasıyla her yerde aranan firari dolabın arkasında çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
31 yıl hapis cezasıyla her yerde aranan firari dolabın arkasında çıktı

Dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan 51 yaşındaki hükümlü, yakalanmamak için özel olarak yaptırdığı dolabın arkasına enselendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı tarihlerde ve illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D. (51) isimli hükümlünün İstanbul Silivri’de bir evde saklandığı tespit edildi. Yürütülen takip ve saha çalışmaları neticesinde şüphelinin Silivri'de bulunduğu adrese dün operasyon gerçekleştirildi. Firari hükümlünün, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandığı anlaşıldı. Polisin titiz takibiyle gizlendiği yer tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23