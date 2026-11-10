Serdengeçti'yi duayla anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 43. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle, dualarla yâd ediyoruz. ‘’Allah ve ahlaktan’’ bahsetmenin yasak olduğu bir devirde var gücüyle Hakk’ı müdafaa eden ve “tek kişilik ordu” olarak bilinen Serdengeçti, CHP’nin milli şefi İsmet İnönü döneminde, ‘’tabutluk’’ denen hücrelerde akıl almaz zulümlere maruz bırakıldı. Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan ve Haçlı dayatması kravatı beline bağlamasıyla sembolleşen Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te ruhunu Rahman’a teslim etti. Serdengeçti, Cebeci Asri Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.