  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'deki fabrika patlamasında vefat sayısı 17'ye yükseldi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yoldan dönüş yoktur! Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!" 16 işçi vefat etmişti! HABAŞ'ın patronu hakkında ortaya çıkan şok gerçek Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü! İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi! İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle MHP’li Yıldız’dan Komisyonda sarsıcı çıkış! Fon vurgunundaki karanlık çarkı deşifre etti! SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada
Aktüel Serdengeçti'yi duayla anıyoruz
Aktüel

Serdengeçti'yi duayla anıyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Serdengeçti'yi duayla anıyoruz

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 43. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle, dualarla yâd ediyoruz. Serdengeçti, “Allah ve ahlaktan’’ bahsetmenin yasak olduğu bir devirde var gücüyle Hakk’ı müdafaa eden ve “tek kişilik ordu”ydu.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 43. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle, dualarla yâd ediyoruz. ‘’Allah ve ahlaktan’’ bahsetmenin yasak olduğu bir devirde var gücüyle Hakk’ı müdafaa eden ve “tek kişilik ordu” olarak bilinen Serdengeçti, CHP’nin milli şefi İsmet İnönü döneminde, ‘’tabutluk’’ denen hücrelerde akıl almaz zulümlere maruz bırakıldı. Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan ve Haçlı dayatması kravatı beline bağlamasıyla sembolleşen Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te ruhunu Rahman’a teslim etti. Serdengeçti, Cebeci Asri Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23