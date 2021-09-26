  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

26 Eylül 2021

Siyaset yeniden mi yapılandırılıyor!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

26 Eylül 2021

Avrupa Şampiyonu takımımızdaki ‘Gazi’ sporcular
Ali Akben
Ali Akben

Ali Akben

26 Eylül 2021

Validebağ korusu
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

26 Eylül 2021

“Çaktırma kanka, inanan insanları paçavraya çevireceğiz”
İlhan Oral
İlhan Oral

İlhan Oral

26 Eylül 2021

İslam’ın kuruluş ilkeleri (3) 
Kıvanç Tığlı Bulut
Kıvanç Tığlı Bulut

Kıvanç Tığlı Bulut

26 Eylül 2021

Bağımlılık ve yetersizlik şeması
Mustafa Armağan
Mustafa Armağan

Mustafa Armağan

26 Eylül 2021

Son mihenk taşlarımızdan: Sezai Karakoç

Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

26 Eylül 2021

Parti tutmak, Parti’ye tutulmak olmasın!
Cemevi açılışında Diyanet'e saldırı!
Gündem

Cemevi açılışında Diyanet'e saldırı!

"Eline, beline, diline hakim ol" diyerek yola çıkanların temsilcilerinden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Isparta..
İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması! 'Vahim bir hata'
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması! 'Vahim bir hata'

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ve İstişare Kurulu tarafından, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İmam Hatip okulları ile İlahiyat Fakültelerine yö..
Pizzanın yanında bir doz korona aşısı
Korona Virüs

Pizzanın yanında bir doz korona aşısı

Yeni Zelanda’da hükümet yüzde 90’lık aşı hedefine ulaşabilmek için fast food şirketleriyle görüşmeye başladı.
CHP'li Emir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdidine Refah Partisi'nden tepki!
Siyaset

CHP'li Emir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdidine Refah Partisi'nden tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef ..
Süpermarketteki 'fiyat oyunu' deşifre oldu! Vatandaşlara önemli uyarı
Ekonomi

Süpermarketteki 'fiyat oyunu' deşifre oldu! Vatandaşlara önemli uyarı

Süpermarketteki fahiş fiyatlara yönelik hükümet, denetimleri genişletirken Bilecik'te bir markette reyon ve kasada fiyat farkı olduğu tespit..
CHP'li Bekaroğlu'nun Destici paylaşımına tepki: Haddini bil
Siyaset

CHP'li Bekaroğlu'nun Destici paylaşımına tepki: Haddini bil

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD'ye giden BBP Lideri Mustafa Destici hakkında yaptığı p..
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik anlaşma: İmzalar atıldı
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik anlaşma: İmzalar atıldı

"Baykar Savunma" ile Ukraynalı "MotorSich" firmaları arasında, TEKNOFEST 2021 sırasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.
Başkan Erdoğan'dan yurt provokasyonuna sert tepki: Yalan söylüyorlar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan yurt provokasyonuna sert tepki: Yalan söylüyorlar

"Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni"nde konuşan Başkan Erdoğan, "Yurt kapasitelerini..
Rus savaş uçakları yine bombaladı! Bölgede yer yerinden oynuyor
Dünya

Rus savaş uçakları yine bombaladı! Bölgede yer yerinden oynuyor

Rus savaş uçaklarının, Suriye’nin kuzeybatısındaki Halep-Lazkiye yolu çevresini bombaladığı bildirildi.
O ülkede bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

O ülkede bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

“Çaktırma kanka, inanan insanları paçavraya çevireceğiz”

26 Eylül 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

 

Temel bey güzel bir manşet çıkarmış..

“Çok farklı kesimlerin üstünde uzlaşacağı bir Cumhurbaşkanı adaylığı için isim var mı sizce?” diye soruluyor..

Temel bey cevap veriyor:

“Belli değil, zaten olamaz. Şimdiden birisini bulsanız, ‘bu adayımız’ deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir.”

Ben de diyorum ki..

“Sen paçavra aday çıkarmazsan, senin adayını kim paçavra haline getirebilir ki?”

Gerçekten de öyle değil mi?

“Alnı secdeli Tayyip Erdoğan var iken, sadece seçim öncelerinde camiye uğrayanlarla mı ittifak yapacaksın?” diyoruz..

“Kimle ittifak yapacağımız belli değil” diyor, konuyu geçiştiriyor..

“Ayasofya’yı camiye çeviren Tayyip Erdoğan ile değil, müzeye çeviren CHP ile mi ittifak yapacaksın?” diyoruz..

“Seçim yaklaşınca ittifak konusunu gündeme alacağız” diyor, konuyu kapatıyor..

Sonra tufaya geliyor, “Adayı şimdiden açıklarsanız, paçavrasını çıkarırlar” diyerek, aslında kendisinin Cumhur İttifakı’nda kesinlikle yer almayacağını, Millet İttifakı ile çoktan işi bitirdiğini, ama halkı uyutmak için, “Biz seçime yakın ittifakı konuşuruz” dediğini ifşa etmiş oluyor..

Yoksa..

“Aday şimdiden açıklanırsa, paçavrasını çıkarırlar” niye diyor ki?

Tayyip Erdoğan’ın, şimdiden, hem AK Parti’nin hem de MHP’nin adayı olduğu açıklanmadı mı?

Hadi çıkarsanıza, paçavrasını..

30 tane parti bir araya gelin.

Solcusu, sağcısı. 

Dindar görüneni, ülkücü görüneni.

Ateist olanı, komünist olanı..

Gayi, lezbiyeni, homoseksüeli..

Hepsi bir araya gelip..

Seçime 2 yıl var iken açıklanan Tayyip Erdoğan’ın adaylığını..

Alın, paçavraya çevirin de görelim..

Ama siz, adayınızı bir paçavradan seçerseniz.

Hem gayi, hem lezbiyeni, hem homoseksüeli, hem dindarı, hem milliyetçiyi, hem ateisti, hem sosyalisti, hem komünisti memnun edecek bir adayı belirlerseniz.

Olsa olsa o; paçavra bir aday olur..

Onun için de..

Ve sonuçta da paçavrası çıkarılır.

Adayınızı onun için açıklayamıyorsunuz..

Şaibesi olmayan birisini, kim, nasıl paçavraya çevirebilir ki? 

Ama ne yapıyorsunuz..

Paçavra bir aday çıkaracağınızı gizlemek için, “Şimdiden açıklarsak, paçavraya çevirirler” diye, lafı çeviriyorsunuz..

Oysa..

Son röportajında söylüyor, Temel bey..

Faiz konusunda CHP’nin, “Faizler indirilmesin” dediği bilindiği halde.

Temel beye son faiz indirimi bağlamında ekonominin durumu soruluyor..

Temel bey cevaplıyor:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın uyguladığı politikalar isabetli değil, öyle olsa Türkiye bugünkü olduğu noktada olmazdı” diyor.. 

"Faiz indirilmesin" diyenlere destek çıkıyor..

Kendisini unutan, yıllardır dillendirdiği "faize karşı yürüttüğü politikası"nı unutan bu adamın göstereceği aday, paçavra olmaz da, ne olur?

Diyanet İşleri Başkanı’nın Yargıtay binasının taşınmasında dua etmesine itiraz edenleri temsilen, “Diyanet İşleri Başkanı son dönemde çok görünür oldu. Bunu iktidarın siyasi bir manevrası gibi mi görüyorsunuz?” diye soruluyor..

Temel bey şu cevabı vermiyor:

“Benim karşıma geçip, şaklabanlık yapma. Sen bu halktan % 52.5 oy al, o zaman Diyanet İşleri Başkanı nereye gidecek, nereye gitmeyecek, kaç dakika halkın önüne çıkacak, kaç dakika gizlenecek karar verirsin. Hokkabazlık yapmayın. Hokkabazların talebi ile bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı, halkın önüne ne zaman, kaç dakika çıkacağını belirleyecek değil” demiyor..

Şöyle cevap veriyor:

“Ben DİB’in bir açılışta dua etmesini ille de kabul edilmeyecek, reddedilecek bir yaklaşım olarak görmem. Ama bu bir istismara vesile oluyorsa bunu da kabul etmem!”

Bu cevap hangi tarzda bir cevap?

Vural Savaş tarzında, Yekta Güngör Özden tarzında bir cevap..

“Ben İslamcı değilim, Müslümanım. İslamcılık tabiri bizim kullandığımız bir tabir değil, Batı’da üretilen bir tabir”  diye devam ederek, sanki Diyanet İşleri Başkanı “Ben Müslüman değilim, İslamcıyım” demiş gibi bir algı oluşturuyor.

Eee. Bu Temel’in adayı, iki günde paçavra haline gelmez de ne olur?

“Kürt sorunu” ile ilgili soruluyor..

Ateistlerin yönetiminde bulunduğu HDP’lileri kızdırmayacak,  "öğrenci andını okullarda tekrar mecburi olarak okutacağız" sözü veren CHP’lileri kızdırmayacak şekilde, büyük bir kıvraklıkla cevap veriyor:

“Şu anda HDP, Meclis’te. Meclis Başkan Vekili var, bu kişi Meclis’i yönetirken bir parti çıkıp da ‘senin Meclis’i yönettiğin dönemde ben söz almam’ diyebilir mi?”

Aynı mantığı şöyle devam ettirmiyor:

“Şu an Tayyip Erdoğan, halktan % 52.5 oy aldığına göre, millet ‘ekonomiyi en güzel Tayyip Erdoğan yönetir’ demiş. O halde biz Erdoğan ekonomiyi yönetemiyor nasıl deriz?”

Gördüğünüz gibi.. HDP’yi yorumlamaya sıra gelince..

CHP’nin dediğini tekrarlamak için ıkınıyor, sıkınıyor.

Erdoğan’a gelince, “salla gitsin”’ diyor.

Sonra da, “Adayı şimdiden söylersek, paçavrası çıkar”’ diyor..

Soruyorlar:

“Gençler yurtdışına gidiyorlar, ne dersiniz?”

Kendisi İngiltere’de master, doktora yapmış, orada kaldığında tanıştığı ve sonradan Müslüman olan bir İngiliz hanımla evlenmiş. Bu hikayesini hatırlayarak, “Yurtdışına ben de gittim. Ordan hatta evlendim. Biz çocuklarımızı örflerimize, adetlerimize, inançlarımıza uygun yetiştirdikten sonra, yurtdışına gitmek sorun değil” diyeceğine..

“Sadece gençler değil bizim yetişmiş insanlarımız da yurtdışına gidiyor, farkında değiliz” diyor.

Ve bu çelişkilere imza atan siyasiler, tabii ki korkuyorlar:

“Adayımızı açıklarsak, paçavraya çevirirler”.

Bence bundan daha önemlisi var..

Temel bey için, o kadar kötü düşünemem ama..

Temel beyin ittifak yaptıkları için bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Aslında onların planları, “İnanan insanları paçavraya çevirmek”.

SP’yi yanına alıp, “Muhafazakarlar aleyhine bir şey yapmayacağız. Kefilimiz Temel bey” diyecekler..

Yanlarına bir-iki tane daha muhafazakar partiyi alırlarsa.

O makyaj ile halktan oyları toplayacaklar.

Sonra mı?

Sonra dindar insanları 28 Şubat’tan beter duruma düşürecekler..

Katsayı zulmü mü..

“O geride kaldı. Ağzınız ile kuş tutsanız, artık hiçbir fakülteye giremezsiniz” diyecekler..

“İmamlar, camiye, haydi kış kış” diyecekler.

Başörtülüler mi?

“O, köprüyü geçene kadardı. Çağdışı kıyafeti, Atatürk Türkiyesi’ne yakıştıramıyoruz” deyip, her yerde yasaklatacaklar..

Halkı, inanan insanları paçavraya çevirecekler. 

Darbeciler eli ile, halka zulmedecekler.. 

Paçavraya çevirirken seçtirecekleri cumhurbaşkanının önceden ismini açıklamıyorlar ki, bu yönü gizli kalsın. Plan bu. Oynanmak istenen oyun bu..

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Her kuş kendi cinsi ile ucarmis bu temel kuşu ile kkoglu nün HDP ermeni asıllı meralin bir farkı yok müslümana kindar sapıklara kucak ac , makam sevdası Hz Hüseyin Ra şehit ettiren anlayıştır temel kim oluyor bu hastalıkla kabire girer
  • Yanıtla

sağ

Aynen.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay