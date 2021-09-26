“Çaktırma kanka, inanan insanları paçavraya çevireceğiz”

Temel bey güzel bir manşet çıkarmış..

“Çok farklı kesimlerin üstünde uzlaşacağı bir Cumhurbaşkanı adaylığı için isim var mı sizce?” diye soruluyor..

Temel bey cevap veriyor:

“Belli değil, zaten olamaz. Şimdiden birisini bulsanız, ‘bu adayımız’ deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir.”

Ben de diyorum ki..

“Sen paçavra aday çıkarmazsan, senin adayını kim paçavra haline getirebilir ki?”

Gerçekten de öyle değil mi?

“Alnı secdeli Tayyip Erdoğan var iken, sadece seçim öncelerinde camiye uğrayanlarla mı ittifak yapacaksın?” diyoruz..

“Kimle ittifak yapacağımız belli değil” diyor, konuyu geçiştiriyor..

“Ayasofya’yı camiye çeviren Tayyip Erdoğan ile değil, müzeye çeviren CHP ile mi ittifak yapacaksın?” diyoruz..

“Seçim yaklaşınca ittifak konusunu gündeme alacağız” diyor, konuyu kapatıyor..

Sonra tufaya geliyor, “Adayı şimdiden açıklarsanız, paçavrasını çıkarırlar” diyerek, aslında kendisinin Cumhur İttifakı’nda kesinlikle yer almayacağını, Millet İttifakı ile çoktan işi bitirdiğini, ama halkı uyutmak için, “Biz seçime yakın ittifakı konuşuruz” dediğini ifşa etmiş oluyor..

Yoksa..

“Aday şimdiden açıklanırsa, paçavrasını çıkarırlar” niye diyor ki?

Tayyip Erdoğan’ın, şimdiden, hem AK Parti’nin hem de MHP’nin adayı olduğu açıklanmadı mı?

Hadi çıkarsanıza, paçavrasını..

30 tane parti bir araya gelin.

Solcusu, sağcısı.

Dindar görüneni, ülkücü görüneni.

Ateist olanı, komünist olanı..

Gayi, lezbiyeni, homoseksüeli..

Hepsi bir araya gelip..

Seçime 2 yıl var iken açıklanan Tayyip Erdoğan’ın adaylığını..

Alın, paçavraya çevirin de görelim..

Ama siz, adayınızı bir paçavradan seçerseniz.

Hem gayi, hem lezbiyeni, hem homoseksüeli, hem dindarı, hem milliyetçiyi, hem ateisti, hem sosyalisti, hem komünisti memnun edecek bir adayı belirlerseniz.

Olsa olsa o; paçavra bir aday olur..

Onun için de..

Ve sonuçta da paçavrası çıkarılır.

Adayınızı onun için açıklayamıyorsunuz..

Şaibesi olmayan birisini, kim, nasıl paçavraya çevirebilir ki?

Ama ne yapıyorsunuz..

Paçavra bir aday çıkaracağınızı gizlemek için, “Şimdiden açıklarsak, paçavraya çevirirler” diye, lafı çeviriyorsunuz..

Oysa..

Son röportajında söylüyor, Temel bey..

Faiz konusunda CHP’nin, “Faizler indirilmesin” dediği bilindiği halde.

Temel beye son faiz indirimi bağlamında ekonominin durumu soruluyor..

Temel bey cevaplıyor:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın uyguladığı politikalar isabetli değil, öyle olsa Türkiye bugünkü olduğu noktada olmazdı” diyor..

"Faiz indirilmesin" diyenlere destek çıkıyor..

Kendisini unutan, yıllardır dillendirdiği "faize karşı yürüttüğü politikası"nı unutan bu adamın göstereceği aday, paçavra olmaz da, ne olur?

Diyanet İşleri Başkanı’nın Yargıtay binasının taşınmasında dua etmesine itiraz edenleri temsilen, “Diyanet İşleri Başkanı son dönemde çok görünür oldu. Bunu iktidarın siyasi bir manevrası gibi mi görüyorsunuz?” diye soruluyor..

Temel bey şu cevabı vermiyor:

“Benim karşıma geçip, şaklabanlık yapma. Sen bu halktan % 52.5 oy al, o zaman Diyanet İşleri Başkanı nereye gidecek, nereye gitmeyecek, kaç dakika halkın önüne çıkacak, kaç dakika gizlenecek karar verirsin. Hokkabazlık yapmayın. Hokkabazların talebi ile bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı, halkın önüne ne zaman, kaç dakika çıkacağını belirleyecek değil” demiyor..

Şöyle cevap veriyor:

“Ben DİB’in bir açılışta dua etmesini ille de kabul edilmeyecek, reddedilecek bir yaklaşım olarak görmem. Ama bu bir istismara vesile oluyorsa bunu da kabul etmem!”

Bu cevap hangi tarzda bir cevap?

Vural Savaş tarzında, Yekta Güngör Özden tarzında bir cevap..

“Ben İslamcı değilim, Müslümanım. İslamcılık tabiri bizim kullandığımız bir tabir değil, Batı’da üretilen bir tabir” diye devam ederek, sanki Diyanet İşleri Başkanı “Ben Müslüman değilim, İslamcıyım” demiş gibi bir algı oluşturuyor.

Eee. Bu Temel’in adayı, iki günde paçavra haline gelmez de ne olur?

“Kürt sorunu” ile ilgili soruluyor..

Ateistlerin yönetiminde bulunduğu HDP’lileri kızdırmayacak, "öğrenci andını okullarda tekrar mecburi olarak okutacağız" sözü veren CHP’lileri kızdırmayacak şekilde, büyük bir kıvraklıkla cevap veriyor:

“Şu anda HDP, Meclis’te. Meclis Başkan Vekili var, bu kişi Meclis’i yönetirken bir parti çıkıp da ‘senin Meclis’i yönettiğin dönemde ben söz almam’ diyebilir mi?”

Aynı mantığı şöyle devam ettirmiyor:

“Şu an Tayyip Erdoğan, halktan % 52.5 oy aldığına göre, millet ‘ekonomiyi en güzel Tayyip Erdoğan yönetir’ demiş. O halde biz Erdoğan ekonomiyi yönetemiyor nasıl deriz?”

Gördüğünüz gibi.. HDP’yi yorumlamaya sıra gelince..

CHP’nin dediğini tekrarlamak için ıkınıyor, sıkınıyor.

Erdoğan’a gelince, “salla gitsin”’ diyor.

Sonra da, “Adayı şimdiden söylersek, paçavrası çıkar”’ diyor..

Soruyorlar:

“Gençler yurtdışına gidiyorlar, ne dersiniz?”

Kendisi İngiltere’de master, doktora yapmış, orada kaldığında tanıştığı ve sonradan Müslüman olan bir İngiliz hanımla evlenmiş. Bu hikayesini hatırlayarak, “Yurtdışına ben de gittim. Ordan hatta evlendim. Biz çocuklarımızı örflerimize, adetlerimize, inançlarımıza uygun yetiştirdikten sonra, yurtdışına gitmek sorun değil” diyeceğine..

“Sadece gençler değil bizim yetişmiş insanlarımız da yurtdışına gidiyor, farkında değiliz” diyor.

Ve bu çelişkilere imza atan siyasiler, tabii ki korkuyorlar:

“Adayımızı açıklarsak, paçavraya çevirirler”.

Bence bundan daha önemlisi var..

Temel bey için, o kadar kötü düşünemem ama..

Temel beyin ittifak yaptıkları için bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Aslında onların planları, “İnanan insanları paçavraya çevirmek”.

SP’yi yanına alıp, “Muhafazakarlar aleyhine bir şey yapmayacağız. Kefilimiz Temel bey” diyecekler..

Yanlarına bir-iki tane daha muhafazakar partiyi alırlarsa.

O makyaj ile halktan oyları toplayacaklar.

Sonra mı?

Sonra dindar insanları 28 Şubat’tan beter duruma düşürecekler..

Katsayı zulmü mü..

“O geride kaldı. Ağzınız ile kuş tutsanız, artık hiçbir fakülteye giremezsiniz” diyecekler..

“İmamlar, camiye, haydi kış kış” diyecekler.

Başörtülüler mi?

“O, köprüyü geçene kadardı. Çağdışı kıyafeti, Atatürk Türkiyesi’ne yakıştıramıyoruz” deyip, her yerde yasaklatacaklar..

Halkı, inanan insanları paçavraya çevirecekler.

Darbeciler eli ile, halka zulmedecekler..

Paçavraya çevirirken seçtirecekleri cumhurbaşkanının önceden ismini açıklamıyorlar ki, bu yönü gizli kalsın. Plan bu. Oynanmak istenen oyun bu..