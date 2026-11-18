Kontrolden çıktı, takla atıp ters döndü! Bu araçtan yara almadan çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Muğla Devrant mevkisinde kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı ve ters döndü. Menteşe-Marmaris karayolu Devrant mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyietini kaybederek yoldan çıktı ve ters döndü.112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ekipler kaza yerine geldiğinde araç içinde kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.