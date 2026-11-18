Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir traktörle çarpışan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde G.M. idaresindeki 10 AAR 444 plakalı otomobil, Akçal Mahallesi mevkisinde S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan B.S. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı otomobil sürücüsü G.M. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren B.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.