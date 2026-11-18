MSB’nin 2027 yılı bütçesi Komisyon’da
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.
1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL teklif edildi!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.