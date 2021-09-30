Aferin sana; din karşıtı kim var ise, seni alkışlıyor!

Solhaber’e bakıyorum, onu övüyor..

Halk TV’ye bakıyorum, onu övüyor..

Sözcü, Cumhuriyet..

Ne kadar başörtü karşıtı, dine mesafeli medya organı var ise..

Hepsi onu alkışlıyor.

“Helal olsun M. Ali Kayacı’ya” diyorlar.

“İşte böyle olmalı” diyorlar.

“Saygılarımızı lütfen kabul edin” diyorlar.

“Hürmetler müdürüm” diyorlar.

Övgüler, şakşaklar gırla..

Ne için tüm bu iltifatlar?

Ne için, tüm bu yağcılıklar?

TV5 gibi dindar insanların izledikleri kanalda, ateistlere hadlerini bildirdiği için mi?

Hayır..

“Lisede ezan” başlığı atan gazeteye, “Lisede ezan da okunacak, namaz da kılınacak. İstemiyorsanız, ezansız ülkelere gidin” dediği için mi?

Hayır..

“Milli Eğitim Bakanlığı, gerici vakıflarla (“Gerici” dediği de Anadolu Gençlik Vakfı) sözleşme imzaladı” diye manşet atan gazeteye, “Gerici sizsiniz, yobaz sizsiniz..” dediği için mi?

Hayır..

“Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” diye ibadethanelerimize saldıran CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu’na, “Camilerimizin ibadet dışında kullanılması devirleri geçti.. Artık bu milletin inançlarına saygısızlık edemezsiniz. Bizim camilerimizi müzeye çeviremezsiniz” diye çıkıştığı için mi?

Hayır..

Yargıtay binasının taşınması sırasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duayı eleştirerek, “Laikliğin temeline dinamit konuldu” diyen soldan çarklı hokkabazlara, “Dua bizim inancımız. Genel Başkan’ınız Kemal Kılıçdaroğlu bile, o duaya el açmak zorunda kalmış iken, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz halkının % 95’inin Müslüman olduğu bir ülkede, duaya nasıl düşmanlık edebilirsiniz” dediği için mi?

Hayır..

İstanbul Sözleşmesi’ne imza atarken ne kadar vahim bir hata içinde ise, sonrasında hatasını görüp o sözleşmeden döndüğünde de o kadar tebriği hakeden Cumhurbaşkanı’na salya sümük saldırıp, “İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz” diyen çakma milliyetçilere “Oturun oturduğunuz yerde. Allah’ın yasakladığı eşcinselliği bu ülkede meşrulaştıramazsınız” dediği için mi?

Hayır..

“Kızlı erkekli evler geleneklerimize aykırı.. Valiler bu konuya eğilmeli” diyen Cumhurbaşkanı’na saldıran ultra laikçilere “Siz ne utanmaz insanlarsınız” dediği için mi?

Hayır..

Diyeceksiniz ki..

“Hem, ‘ne kadar din karşıtı var ise, seni alkışlıyor’ demişsin. Hem de din karşıtlarının alkışladığı kişinin, din karşıtlarına cevap verip vermediğini tek tek somut örnekleri ile masaya yatırmışsın.”

Doğru söylüyorsunuz.

Zaten olayın absürtlüğünü ifade için, o çelişkileri dillendiriyorum..

TV5’te M. Ali Kayacı kardeşime başka nasıl anlatacağım, olayın yanlışlığını?

TV5’de ana haber bülteni sunulurken, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’nu bitirmiş, açıklamalar yapıyor..

TV5 de, Cumhurbaşkanı’nın canlı konuşmasına bağlanıyor..

Bir süre sonra ise o konuşma, M. Ali Kayacı’nın şu açıklaması ile kesiliyor:

“Ekonomiye dair açıklamalarda bulunuyordu Cumhurbaşkanı. Ama sonra Cumhur İttifakı meselesine geçiş yaptı. Ekonomiye dair meseleye tekrar dönebilirse bir cumhurbaşkanı olarak yine sesine tekrar ses veririz!”

Bir izleyicinin, “Neden kestiniz” şeklindeki mesajına ise, “Cumhurbaşkanı konuştuğu için kendisine ses verdik. Ama gördük ki AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı makamında Cumhur İttifakı’ndan söz ediyordu. Gördük ki karşımızda AK Parti Genel Başkanı var ve siyaset yapıyordu. Seçim süreci de yaklaştı o tarihler geldiğinde de AK Parti Genel Başkanı olarak konuştuğunda ona da süre tanırız, her partiye tanıdığımız kadar!” cevabı veriliyor..

Bu cevabı veren M. Ali Kayacı’ya, belki de farkında olmadığı yanlışını nasıl aktarabilecektim ki?

İnançlı insanların kurduğu TV5’te, inançlı insanların başındaki örtüyü bile yasaklatmak için yıllarca mücadele veren Kemal Kılıçdaroğlu gelsin, saatlerce konuşsun..

Kendisinin o yasağın kalkmasına nasıl direndiğini bildiğimiz halde.. Gözümüzün içine baka baka, “Yasağı ben kaldırttım” diyerek, zekamlızla alay etsin..

M. Ali Kayacı, “Burada yalan söylenmesine, yüz binlerce başörtülü kızın mağduriyeti ile dalga geçilmesine müsaade edemem” diyemesin..

Kılıçdaroğlu, TV5’te ayakta karşılanıp, ayakta yolcu edilsin..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelsin, saatlerce konuşsun..

Saadet Partisi’nin Genel Başkanı, zaten TV5’e gelecek de konuşacak da..

Onda hiçbir sorun, zaten yok..

Tayyip Erdoğan’ın muhalifi konumuna geçen Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, hatta küçük küçük diğer partilerden, alnı secdeli cumhurbaşkanına düşmanlık eden kim var ise..

Hepsi ağırlanacak, konuşturulacaklar..

Ama..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında, tüm Türkiye’ye hitap ederken..

Susturulacak..

Öyle değil ama.. Velev ki..

Öyle olduğunu kabul edelim..

“Cumhur ittifakı lehine konuşma yaptığı” gerekçesi ile, canlı yayın bağlantısı kesilecek..

Çağlar Cilara gayleri, lezbiyenleri savunurken o yayın kesilmemişti ama..

M. Ali Kayacı, rejiye girip, “Allah’ın lanetlediği bir fiili, bu kanalda bu adam nasıl meşru gösterebilir” diyememişti..

İzleyicilerin tepkisi sonrasında, Çağlar Cilaraya “Teşekkürler” denilmiş, ama ne hikmetse birkaç ay önce, tekrar kapıda karşılanmıştı.. (Şimdi yine yollar ayrılmış.)

Hani bir kanal olur..

Hiçbir siyasi parti liderini, davet de etmez, konuşma da yaptırtmaz..

“Biz, tüm partilere eşit mesafedeyiz” der..

O zaman, böyle ince ayar, “Cumhurbaşkanı mı konuşuyor, yoksa AK Parti Genel Başkanı mı?” diye ince eleyip sık dokuma yapabilirsiniz..

Ama zaten siz, sabahtan akşama kadar, Cumhur İttifakı aleyhtarlığı yapmıyor musunuz?

Bunun için, solcusundan komünistine, ateistine, gayine-lezbiyenine kadar herkesi ekrana çıkartmıyor musunuz?

Onlar konuşurken, “Burada Millet İttifakı’nın propagandasını yaparsanız, keserim” demeyeceksiniz..

Ama..

Bu ülkede Ayasofya’yı müze olmaktan çıkartan..

Hepinizin eşinin, kızının, kızkardeşinin, annesinin başındaki örtüyü özgürlüğüne kavuşturan..

İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldıran.

Ve.. Ve.. En acıklısını söyleyeyim..

Bu ülkede, onlarca ilkokula, liseye, hatta bir üniversiteye “Hocamız” dediğiniz, sosyal medya hesabınıza mezar fotoğrafını koyarak ne kadar önemsediğinizi gösterdiğiniz Necmettin Erbakan’ın ismini veren Tayyip Erdoğan’a..

“Sana burda propaganda yaptırtmam” deyip..

Sözünü keseceksiniz..

Ne diyeyim?

Kendimi hariç tutmadan söylüyorum..

Allah hepimize kalp gözü açıklığı versin.