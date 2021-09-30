  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

30 Eylül 2021

Alman seçimlerini nasıl okumalı?
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

30 Eylül 2021

Aksa İntifadası’nın yıldönümünde
Ali Erkan Kavaklı
Ali Erkan Kavaklı

Ali Erkan Kavaklı

30 Eylül 2021

Milli Eğitim Şurası ve imanlı, liyakatli öğretmen yetiştirmek
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

30 Eylül 2021

Aferin sana; din karşıtı kim var ise, seni alkışlıyor!
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

30 Eylül 2021

Gazi Süleyman Paşa ve Bolayır ve Göynük
Nusret Reşber
Nusret Reşber

Nusret Reşber

30 Eylül 2021

Bulgur kurtlu değil, kepeği de alınıyor!
Zekeriya Say
Zekeriya Say

Zekeriya Say

30 Eylül 2021

CHP ile tanışınca zenginleşenler!
Dansöz doktor televizyonda Fatih Altaylı köşesinde kıvırdı!
Gündem

Dansöz doktor televizyonda Fatih Altaylı köşesinde kıvırdı!

Pandemi ile mücadele sürecinde insan sağlığını siyasete alet eden TTB'nin verilerini kaynak göstererek Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan Habert..
AB, Taliban yönetimine 300 milyon avro insani yardımda bulunacak
Avrupa

AB, Taliban yönetimine 300 milyon avro insani yardımda bulunacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Afganistan'a 300 mily..
Siyaset

"Erdoğan-Putin" görüşmesi dünya basınında

Başkan Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin’in Soçi kentinde gerçekleştirdiği kritik zirve dünya gündemine damgasını vurdu.
Ekranları çok seven şovmen doktorlar şimdi de oynamaya başladı! TTB bile dayanamadı, soruşturma açtı
Gündem

Ekranları çok seven şovmen doktorlar şimdi de oynamaya başladı! TTB bile dayanamadı, soruşturma açtı

Seda Sayan'ın programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat, canlı yayında bir "oryantal" gibi dans e..
Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu gündem old..
Başkentte bir ortaokulda skandal! Temizlik görevlisi sınıftaki öğrencileri taciz etti
Yerel

Başkentte bir ortaokulda skandal! Temizlik görevlisi sınıftaki öğrencileri taciz etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda iki öğrenciyi taciz eden temizlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kardeş ülke az önce duyurdu: İran tarafından saldırı düzenlendi
Dünya

Kardeş ülke az önce duyurdu: İran tarafından saldırı düzenlendi

İran tarafından Pakistan Ordusu'na düzenlenen silahlı saldırıda 1 askerin öldüğü açıklandı.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Saatler sonra sona erecek
Ekonomi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Saatler sonra sona erecek

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), borçlarını yapılandırmak isteyenler için son günün 30 Eylül olduğunu hatırlatarak sosyal güvenlik il müdürlükle..
Harmankaya nerede? Harmankaya neresi?
Yerel

Harmankaya nerede? Harmankaya neresi?

Kuruluş Osman yeni sezona merhaba demeye hazırlanırlanıyor. Kuruluş Osman yeni sezona 65. bölüm ile 6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı izleyici ile..
Aile hekimleri suç işleme özgürlüğü için iş bırakacak! Hipokrat yemini nerede kaldı?
Gündem

Aile hekimleri suç işleme özgürlüğü için iş bırakacak! Hipokrat yemini nerede kaldı?

İstanbul Aile Hekimliği Platformu, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliği öne sürerek, adeta suç işleme özgürlüğü is..

Aferin sana; din karşıtı kim var ise, seni alkışlıyor!

30 Eylül 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Solhaber’e bakıyorum, onu övüyor..

Halk TV’ye bakıyorum, onu övüyor..

Sözcü, Cumhuriyet..

Ne kadar başörtü karşıtı, dine mesafeli medya organı var ise..

Hepsi onu alkışlıyor.

“Helal olsun M. Ali Kayacı’ya” diyorlar.

“İşte böyle olmalı” diyorlar.

“Saygılarımızı lütfen kabul edin” diyorlar.

“Hürmetler müdürüm” diyorlar.

Övgüler, şakşaklar gırla..

Ne için tüm bu iltifatlar?

Ne için, tüm bu yağcılıklar?

TV5 gibi dindar insanların izledikleri kanalda, ateistlere hadlerini bildirdiği için mi?

Hayır..

“Lisede ezan” başlığı atan gazeteye, “Lisede ezan da okunacak, namaz da kılınacak. İstemiyorsanız, ezansız ülkelere gidin” dediği için mi?

Hayır..

“Milli Eğitim Bakanlığı, gerici vakıflarla (“Gerici” dediği de Anadolu Gençlik Vakfı) sözleşme imzaladı” diye manşet atan gazeteye, “Gerici sizsiniz, yobaz sizsiniz..” dediği için mi?

Hayır..

“Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” diye ibadethanelerimize saldıran CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu’na, “Camilerimizin ibadet dışında kullanılması devirleri geçti.. Artık bu milletin inançlarına saygısızlık edemezsiniz. Bizim camilerimizi müzeye çeviremezsiniz” diye çıkıştığı için mi?

Hayır..

Yargıtay binasının taşınması sırasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duayı eleştirerek, “Laikliğin temeline dinamit konuldu” diyen soldan çarklı hokkabazlara, “Dua bizim inancımız. Genel Başkan’ınız Kemal Kılıçdaroğlu bile, o duaya el açmak zorunda kalmış iken, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz halkının % 95’inin Müslüman olduğu bir ülkede, duaya nasıl düşmanlık edebilirsiniz” dediği için mi?

Hayır..

İstanbul Sözleşmesi’ne imza atarken ne kadar vahim bir hata içinde ise, sonrasında hatasını görüp o sözleşmeden döndüğünde de o kadar tebriği hakeden Cumhurbaşkanı’na salya sümük saldırıp, “İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz” diyen çakma milliyetçilere “Oturun oturduğunuz yerde. Allah’ın yasakladığı eşcinselliği bu ülkede meşrulaştıramazsınız” dediği için mi?

Hayır..

“Kızlı erkekli evler geleneklerimize aykırı.. Valiler bu konuya eğilmeli” diyen Cumhurbaşkanı’na saldıran ultra laikçilere “Siz ne utanmaz insanlarsınız” dediği için mi?

Hayır..

Diyeceksiniz ki..

“Hem, ‘ne kadar din karşıtı var ise, seni alkışlıyor’ demişsin. Hem de din karşıtlarının alkışladığı kişinin, din karşıtlarına cevap verip vermediğini tek tek somut örnekleri ile masaya yatırmışsın.”

Doğru söylüyorsunuz.

Zaten olayın absürtlüğünü ifade için, o çelişkileri dillendiriyorum..

TV5’te M. Ali Kayacı kardeşime başka nasıl anlatacağım, olayın yanlışlığını?

TV5’de ana haber bülteni sunulurken, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’nu bitirmiş, açıklamalar yapıyor..

TV5 de, Cumhurbaşkanı’nın canlı konuşmasına bağlanıyor..

Bir süre sonra  ise o konuşma, M. Ali Kayacı’nın şu açıklaması ile kesiliyor:

“Ekonomiye dair açıklamalarda bulunuyordu Cumhurbaşkanı. Ama sonra Cumhur İttifakı meselesine geçiş yaptı. Ekonomiye dair meseleye tekrar dönebilirse bir cumhurbaşkanı olarak yine sesine tekrar ses veririz!” 

Bir izleyicinin,  “Neden kestiniz” şeklindeki mesajına ise, “Cumhurbaşkanı konuştuğu için kendisine ses verdik. Ama gördük ki AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı makamında Cumhur İttifakı’ndan söz ediyordu. Gördük ki karşımızda AK Parti Genel Başkanı var ve siyaset yapıyordu. Seçim süreci de yaklaştı o tarihler geldiğinde de AK Parti Genel Başkanı olarak konuştuğunda ona da süre tanırız, her partiye tanıdığımız kadar!” cevabı veriliyor..

Bu cevabı veren M. Ali Kayacı’ya, belki de farkında olmadığı yanlışını nasıl aktarabilecektim ki?

 İnançlı insanların kurduğu TV5’te, inançlı insanların başındaki örtüyü bile yasaklatmak için yıllarca mücadele veren Kemal Kılıçdaroğlu gelsin, saatlerce konuşsun..

Kendisinin o yasağın kalkmasına nasıl direndiğini bildiğimiz halde.. Gözümüzün içine baka baka, “Yasağı ben kaldırttım” diyerek, zekamlızla alay etsin..

M. Ali Kayacı, “Burada yalan söylenmesine, yüz binlerce başörtülü kızın mağduriyeti ile dalga geçilmesine müsaade edemem” diyemesin..

Kılıçdaroğlu, TV5’te ayakta karşılanıp, ayakta yolcu edilsin..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelsin, saatlerce konuşsun..

Saadet Partisi’nin Genel Başkanı, zaten TV5’e gelecek de konuşacak da..

Onda hiçbir sorun, zaten yok..

Tayyip Erdoğan’ın muhalifi konumuna geçen Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, hatta küçük küçük diğer partilerden, alnı secdeli cumhurbaşkanına düşmanlık eden kim var ise..

Hepsi ağırlanacak, konuşturulacaklar..

Ama..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında, tüm Türkiye’ye hitap ederken..

Susturulacak..

Öyle değil ama.. Velev ki..

Öyle olduğunu kabul edelim..

“Cumhur ittifakı lehine konuşma yaptığı” gerekçesi ile, canlı yayın bağlantısı kesilecek..

Çağlar Cilara gayleri, lezbiyenleri savunurken o yayın kesilmemişti ama..

M. Ali Kayacı, rejiye girip, “Allah’ın lanetlediği bir fiili, bu kanalda bu adam nasıl meşru gösterebilir” diyememişti..

İzleyicilerin tepkisi sonrasında, Çağlar Cilaraya “Teşekkürler” denilmiş, ama ne hikmetse birkaç ay önce, tekrar kapıda karşılanmıştı.. (Şimdi yine yollar ayrılmış.)

Hani bir kanal olur..

Hiçbir siyasi parti liderini, davet de etmez, konuşma da yaptırtmaz..

“Biz, tüm partilere eşit mesafedeyiz” der..

O zaman, böyle ince ayar, “Cumhurbaşkanı mı konuşuyor, yoksa AK Parti Genel Başkanı mı?” diye ince eleyip sık dokuma yapabilirsiniz..

Ama zaten siz, sabahtan akşama kadar, Cumhur İttifakı aleyhtarlığı yapmıyor musunuz?

Bunun için, solcusundan komünistine, ateistine, gayine-lezbiyenine kadar herkesi ekrana çıkartmıyor musunuz?

Onlar konuşurken, “Burada Millet İttifakı’nın propagandasını yaparsanız, keserim” demeyeceksiniz..

Ama.. 

Bu ülkede Ayasofya’yı müze olmaktan çıkartan..

Hepinizin eşinin, kızının, kızkardeşinin, annesinin başındaki örtüyü özgürlüğüne kavuşturan..

İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldıran.

Ve.. Ve.. En acıklısını söyleyeyim..

Bu ülkede, onlarca ilkokula, liseye, hatta bir üniversiteye “Hocamız” dediğiniz, sosyal medya hesabınıza mezar fotoğrafını koyarak ne kadar önemsediğinizi gösterdiğiniz Necmettin Erbakan’ın ismini veren Tayyip Erdoğan’a..

“Sana burda propaganda yaptırtmam” deyip..

Sözünü keseceksiniz..

Ne diyeyim?

Kendimi hariç tutmadan söylüyorum..

Allah hepimize kalp gözü açıklığı versin.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Herkes kendinde olmayanı ister derler.
  • Yanıtla

Mustafa

Bu kanalizasyon 5 seyreden varmı insan basolma sevdasına yakalanırsa değil din dusmanlari ile birlikte olmak Hz Hüseyin Ra şehit bile eder
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay