TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Aydın ili sınırları içerisinde tesis edilen; TEİAŞ BATI TM KOÇARLI İM ENH ait taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre TEDAŞ Yönetim Kurulunca 27.04.2022 tarih ve 15-1223 nolu Kamulaştırma Kararları alınmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

TEİAŞ BATI TM - KOÇARLI İM ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ

İLİ: AYDIN İLÇESİ: EFELER MAHALLESİ: IŞIKLI ADA

NO PARSEL

NO MALİKLERİ TAŞINMAZIN

CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK

ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) ADI SOYADI BABA

ADI HİSSE

ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 114 7 FERSET ŞENSES ETHEM 1 / 1 TARLA 15898.00 40.20 2,623.07 114 6 HASAN HÜSEYİN KARACASULU MUSTAFA 178 / 15982 TARLA 15982.00 0.00 105.79 İLİ: AYDIN İLÇESİ: EFELER MAHALLESİ: KADIKÖY 111 4 VELİ TAYFUN ALİ 0 / 1 TARLA 187913.00 60.18 8,001.91 111 4 HÜSEYİN KOCAMAN VELİ 2082 / 18791300 TARLA 187913.00 60.18 8,001.91 111 4 FUAT ERLAÇİN ŞÜKRÜ 33348 / 18791300 TARLA 187913.00 60.18 8,001.91 111 4 YENER TOKER MUHSİN 5362 / 18791300 TARLA 187913.00 60.18 8,001.91 111 4 REMZİ UÇAR BEKİR 0 / 1 TARLA 187913.00 60.18 8,001.91 111 4 REMZİ UÇAR BEKİR 1510 / 18791300 TARLA 187913.00 60.18 8,001.91 İLİ: AYDIN İLÇESİ: EFELER MAHALLESİ: ŞEVKETİYE 110 7 GÜLİZAR AKSOY YUSUF 3220 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 7 İSMAİL DOLDURAN - 483 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 7 HİLMİYE SEFER 483 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 7 ÖZDEMİR DOLDURAN - 483 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 7 KÜBRA DOLDURAN - 805 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 7 FİKRİYE SEFER 483 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 7 ASİYE AKTAŞ - 2147 / 8587 TARLA 8587.00 62.09 88.96 110 5 MAHMUT BAYSAL - 10619 / 15508 TARLA 15508.00 0.00 1,014.61 İLİ: AYDIN İLÇESİ: İNCİRLİOVA MAHALLESİ: OSMANBÜKÜ 122 8 AYLA DAĞ MUSTAFA 1 / 1 TARLA 9410.00 0.00 476.63 122 7 DERYA AYAN HULUSİ 2 / 5 TARLA 25503.00 0.00 1,297.93 198 80 KENAN DEMİR HAYRETTİN 1 / 1 TARLA 4907.17 0.00 130.79 İLİ: AYDIN İLÇESİ: KOÇARLI MAHALLESİ: HALİLBEYLİ 108 1 HASAN KİRİŞ MUSTAFA 58496 / 92428 TARLA 92426.76 20.5 1799.1 108 3 ÜMİT TOKER VEYSEL 1 / 1 TARLA 21619.41 20.5 2501.37 106 1 HÜLYA ÖZÇOLAK CEMAL HİSSELİ TARLA 23104.00 3.31 1.61 106 2 EMİR CAN İBRAHİM 1 / 1 TARLA 3985.49 70.98 672.98 104 8 FATMA HAZAL ŞEN FATİH 1 / 8 TARLA 4001.06 0 709.69 121 2 MELEK KOCABAŞ ALİ RIZA 7125 / 52666 TARLA 52669.76 26.21 330.3 122 5 RAHİME EKER MEHMET 1 / 5 TARLA 22784.47 0 795.8 123 3 BİRGÜL CAN HALİL İBRAHİM 607 / 8240 TARLA 24720.42 26.21 2575.81 128 6 ALİ ERDUMAN MUHARREM HİSSELİ TARLA 25754.40 24.72 2654.45 128 6 ÖZLEM KILINÇ ALİ HİSSELİ TARLA 25754.40 24.72 2654.45 İLİ: AYDIN İLÇESİ: KOÇARLI MAHALLESİ: GÜNDOĞAN 277 4 NAZMİ GÜRKAN TOKER EMİN 10792 / 21583 TARLA 21582.51 46.51 898.60 277 5 MEHMET ASLAN OSMAN FERRUH 1 / 1 TARLA 23588.53 0.00 2,946.31

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Basın No: ILN02567400