Akhisar’daki kazadan yaralı kurtulan 13 kişinin tedavisi sürüyor

Manisa Valiliği, kazada yaralanan 13 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Kazadan etkilenen her aile için üçer personel görevlendirildiğini bildiren Valilik, iletişim ve sosyal desteğin tedavi süresince sürdürüleceğini belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ile birlikte hastaneleri ziyaret ederek yaralılarla görüştü.

Öte yandan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'le birlikte kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Kaza

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetmişti.

Ambulansta tedavisi yapılan 1 kişiyle birlikte 27 kişi yaralanmış, tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.