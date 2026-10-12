T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/41551 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/41551 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, ÇAMLICA Mahalle/Köy, 21053 Ada, 3 Parselde ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazda 218/440 arsa paylı 2. Kat ve çatı katı, 3 Nolu Dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi.

Taşınmazın Mevcut Durumunun Tespiti :

Bağımsız bölümün bulunduğu bina Betonarme karkas sistemde, asansörlü olarak yapılmıştır. Kıymet takdiri yapılan bağımsız bölümün keşif anında boş olduğu görülmüştür. Bağımsız bölüm Dubleks mesken niteliğinde olup, alt katta; Salon, mutfak, oda, wc, hol, balkon üst katta ise;3 oda, hol, banyo, ebeveyn banyosu ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap panel kapı yapılmıştır. Tüm hacimlerin tabanları kaplı olup, üst kata çıkış merdiveni granit kaplıdır. Islak hacim duvarları seramik kaplı, diğer duvarlar plastik boyalıdır. Banyoda duş, kabini, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfakta granit tezgah, alt üst dolaplar ile eviye ve bataryası bulunmaktadır. Pencereleri Pvc doğramadır. Kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmak üzere projelendirilmiş olup, doğalgaz saati ve kombisi takılı değildir. Projesine göre bağımsız bölümün brüt alanı 137,10 m2 olup, net alanı ise 109,60 m2 dir. Binanın Yapı Ruhsatı 04.02.2025 tarihinde düzenlenmiştir.

Taşınmazın Bulunduğu Konumun Değerlendirilmesi:

Taşınmazın üzerinde bulunduğu parsel, Gündüz Ökçün Bulvarına 120 metre, Tombakzade Bulvarına 420 metre, Ulusal Egemenlik Bulvarına 730 metre, Özel Ümit Hastanesine 1,6 kilometre, Yunus Emre Devlet Hastanesine 3,0 kilometre, Tepebaşı Belediyesine 4,0 kilometre, Vilayet meydanına ise 5,7 kilometre yaklaşık kuş uçuşu mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Şehit Yüksel Gül Sokak, Melisa Apartmanı , No :6/3Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 125,07 m2

Arsa Payı : 218/440

İmar Durumu : Tepebaşı Belediyesinin 198436 sayılı yazılarında; Çamlıca Mahallesi 21053 Ada, 3 nolu parselin, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 3 Kat Konut alanına isabet ettiği, zemin durumuna göre çıkabilecek değişiklikler için lisanslı harita kadastro mühendislik büroları tarafından ölçüm yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:01

08/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02567151