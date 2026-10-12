TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Aydın ili sınırları içerisinde tesis edilen; AŞAĞIYAKACIK - KUYUCAK – YUKARIYAKACIK Enerji Nakil Hattına ait taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre TEDAŞ Yönetim Kurulunca 09.03.2022 tarih ve 10-543 nolu Kamulaştırma Kararları alınmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

AŞAĞIYAKACIK - KUYUCAK - YUKARIYAKACIK ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ İLİ: AYDIN İLÇESİ: NAZİLLİ MAHALLESİ: AŞAĞIYAKACIK

ADA NO

PARSEL NO

MALİKLERİ

TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK

ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) ADI SOYADI BABA

ADI HİSSE

ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 187 8 YUSUF GÖK YAHYA 1 / 1 TARLA 5.771,86 34,81 217,14 165 11 FADİME EKİCİ MEHMET HİSSELİ TARLA 3.184,89 0,00 770,38 İLİ: AYDIN İLÇESİ: KUYUCAK MAHALLESİ: YUKARIYAKACIK 101 351 SÜLEYMAN KÜÇÜKZEYBEK HÜSEYİN 1 / 1 TARLA 2.163,18 0,00 83,45 101 351 MERYEM KÜÇÜKZEYBEK HÜSEYİN HİSSELİ TARLA 2.163,18 0,00 83,45 101 448 ZEKİ KÜÇÜKZEYBEK MEHMET HİSSELİ TARLA 744,81 0,00 210,60 İLİ: AYDIN İLÇESİ: KUYUCAK MAHALLESİ: OVACIK 101 257 FATMA EYİGEREN MEHMET 1 / 60 TARLA 4.982,36 5,22 835,95 101 257 MURAT DEMİR HAKKI HİSSELİ TARLA 4.982,36 5,22 835,95

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Basın No: ILN02567418