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Para para para…

15 Eylül 2019 Pazar

Bir zamanlar Eurovision diye bir müzik yarışması vardı. Ajda PekkanPara para para” diye bir şarkıyla katılmıştı. “Petroil” diye bir sevgilisi de vardı bir zamanlar. Petrol’dü aşkımız. Para ile başımız belada. Para put, para fitne, para oltadaki yem!

Varlığı bir dert yokluğu yara” bu paranın. Bir bakıyorsunuz para muslukları kesilmiş. Bir bakıyorsunuz her yerden para yağıyor Türkiye’ye.

Şimdi yeni bir operasyonla karşı karşıyayız. Söyleyeyim, içerideki patronlar, dışarıdaki patronlardan dibe vuran ekonomide satılık kelepir fabrikaları Sam amcaları adına satın almaya hazırlanıyorlar. Bu gelenler Euro Kayyım!. Niye zordaki şirketler  TMSF’ye geçsin,  Euro Bank da yapar bu işi!? Şimdi bu süreçte yaşananlara bakıp, “Amerikan ekonomi bakanı hoş gelmişler” mi diyeceğiz. O da kesenin ağzını açmış ve diyor ki, “500 milyon dolar da benden!”

EBRD European Bank / Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2019 yılı içinde Türkiye’ye 1 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. EBRD bugüne kadar Türkiye’de 300 projeye 11,5 milyar Euro değerinde yatırım yaptı. Bu girişimler için dış kaynaklardan 2,3 milyar Euro finansman desteği sağladı.

Geçtiğimiz yıllarda Koç Holding’in başlattığı ‘Ülkem için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum.’ kampanyası ve “He For She girişimi”ni destekleyen, imzaladığı ‘İş’te Eşitlik Bildirgesi’ ile kadınların ekonomiye katılımını artırma taahhüdü veren Ford Otosan, iş hayatında cinsiyet eşitliği için yaptığı çalışmalarla Avrupa Kalkınma ve İmar Bankasından ‘Cinsiyet Eşitliği’ ödülü kazanmıştı. Birileri diyor ki, batıdan gelen bu paraların geliş sebebi ve adresi belli. Türkiye’de zora düşen önemli bazı şirketler, batılıların Türkiye’deki mutemet şirketler üzerinden bu şirketleri ele geçirecekler. Yani bir bakıma, bu şirketler yarın TMSF’ye geçip kayyım atanarak, Varlık Fonuna devredilmeden, Batılı finans kuruluşları konuya müdahil olarak, yerli işbirlikçilerini bu şekilde kayyım tayin etmek için bir süreç başlatıyorlar.

Bakın, Çin ASEAN ülkelerinin nerede ise %70’inde büyük, stratejik kuruluşlarının %80’ine kadar satın aldı. Malezya’da Çinlilerin nüfus olarak oranı %15, ama ekonomideki hakimiyetleri %80.

Çin sadece ASEAN bölgesinde değil, Afrika’da da özellikle maden alanlarını satın alıyor.

Bu ayın ortalarında basında şöyle bir haber yer aldı: Hong Kong Borsası Londra Borsası’nı satın almak için 39 milyar dolar teklif etti. Satışın gerçekleşmesi halinde 70 milyar dolarlık “küresel bir borsa” oluşturulması planlanıyor.

Sahi neden biz D8 ülkeleri arasında ortak bir banka ve takas bank kurmuyoruz. Hem yerel paralarla ticaret yapılabilir. Hem ortak plastik kart, ortak fon, ortak yatırım, Barter ve diğer finansal enstrümanların kullanılabilmesi için işbirliğine gitmiyoruz. Hatta ortak bir sanal para, altın karşılığı sanal para da üretebilir.

Yıllardır söylüyorum ama, aslında “küfretmeye alıştırıldığımız” şu “Galata”yı ve “Tophane”yi yeniden inşa etmemiz gerek. Yani, daha doğrusu İstanbul’u bir “Finans Merkezi” yapmaktan öte, İstanbul’da, şehir dışında bir “Serbest finans bölgesi” kurulması gerek, ama vadesi var demek ki, olmuyor işte.

Bu 8 ülkede 1.2 milyar insan yaşıyor. Çevresel etkileri ile 2.2 milyar insandan söz ediyoruz.

Bu bankaya hem kamu bankaları, hem ticari bankalar, hem de Ribasız finans kuruluşları olimpik helozonlar gibi, kompartmanize bir şekilde çalışabilir.

Biz bugün faizi tartışıyoruz ama faiz ile enflasyon arasındaki ilişkiyi, paranın niteliği ve Merkez Bankasının rolünü tartışmıyoruz. Dolayısı ile tartışmalar sonuçlanmıyor. Bir şirkete finans sağlıyorsunuz, ama onun hisse senetleri uluslararası borsada satılabiliyor ya da farklı bir holding o şirketin hisselerini alabiliyor. Bakın bizim bu global marketi, global ticareti, ortaklığı, borsa, bilinen bankacılık sistemi dışında sigorta, leasing ve factoring ve diğer finansal enstrümanlar üzerinde yeniden düşünmemiz gerekiyor.

Mesela, bu ABD Ticaret Bakanının sürpriz Ankara ziyaretini de bu çerçevede değerlendirmek gerek. Bakan olağanüstü krediler, siyasi bir borçlanmayla sonuçlanacaksa, bugün borç alanlar yarın bunun bedelini sadece para değil, siyaseten ödemek zorunda kalabilirler. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir ortamda, oltaya takılan parayı yutanlar, yarın “Oltayı yutan balık yem istemez” uyarısını duyabilirler. Bunu duymamak için çok dikkatli olmamız gerek.

Wilbur Louis Ross Jr. Global derin patron  N. M. Rothschild & Sons (Rothschild & Co.) imparatorluğunda genel müdür oldu. Bir iddiaya göre “Ross’un görev alanı iflas etmek üzere olan işletmeleri satın alıp, yeniden yapılandırıp satmaktı!” Bu özelliği ile yukarıdaki ikazı bir arada düşünelim. ABD Ticaret Bakanı Ross, tipik bir “akbaba” olarak tanımlanıyor. Bu kişi, Çin’in ele geçirmek üzere olduğu stratejik işletmeleri kendi grubuna kazandırmak için önemli bir aktör. Hem Rothschildlerin adamı, hem de geçmişte Trump’ı iflastan kurtaran adam. Rothschildler ile Rockefeller grubu, LIBOR ile FED arasındaki rekabette denge noktasındaki kilit bir adam. Bu adam doğalgaz konusunda da önemli bir isim. Dolayısı ile Doğu Akdeniz krizindeki kilit adam rolünde.

Ross çok tekin biri değil. İlk seyahatini Rusya’ya yaptı. İsrail’le çok yakın. Huawei krizinin arkasında o vardı. İran krizinde şahinlerdi. Zarrap konusunda bu bay bize yakın değilken, bir anda Türkiye aşkının derin sırrının arkasında Trump’ın damadı Kushner olabilir mi? O zaman bu kişi “Yüzyılın projesi”nde rol üstleniyor olmasın sakın. Tavşana kaç tazıya tut, suyu bulandır balık avla, hani şu “Kontrollü bunalım stratejisi” denilen şey. Döviz havuzunu bulandıran, ekonomide yangın çıkaran da, söndürmeye gelen de aynı kişiler olmasın.. Hani şu PYD’yi eğitip donatan da onlar, DAEŞ’i Fergana’ya, Sina’ya  taşıyanlar da onlar, bizimle PYD ve DAEŞ’e karşı devriye gezen de onlar! Çin’de Doğu Türkistan’a baskıyı örgütleyenler ve buna karşı İslam dünyasını ve özellikle Çin’e karşı Türkiye’yi kışkırtmaya çalışanlar da aynı çevreler.

Bizi suya itenlerle, kurtarmak için ellerini uzatanlar aynı kişilerse daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu? Bakın bu adam, kendi başına bir güç. İlluminati gibi bir örgüt olan “Kappa Beta Phi”nin liderlerinden biri. Bu örgütün temelleri 1776’da atılsa da, Soğuk Savaş döneminde önemli roller üstlendi.  Örgüt büyük ölçüde global  finansal aktörlerden oluşuyor. Bu adamın arkasında kraliçe, Rothschild ve Trump var. Bu adam, Benazir Butto’yu da örgüte dahil etmişti. Görünen o ki, Dahlan,BAE ve Suudiveliahd prens üzerinden yeni “Birader”ler devşirdi. Şimdi Türkiye’de ava çıktılar, ellerindeki yeşil dolarlarla. Bakalım McKinsey’in açamadığı kapıyı yeşil dolarlarla Ross açabilecek mi? Selâm ve dua ile.

 

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  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Koca Türkiye, müteahhit kollama ve kurtarma finansal destekleri açıklamakla meşkul olunca, kalan boşluğu elin OĞLU dolduruveriyor. Devletimizin havalimanına KİLİT vurduk, yenisine verdiğimiz taahhüt için. Yenisi kimin? Arsa devletten, krediler devlet bankalarından, dış krediler devlet garantisinden, yap işlet SEMİR, artıklarını devlete bırak, şirketi SAHİPLERİNİN!? Konya’da şehir hastahanesi bitmek üzere, şehir içindeki YENİ yapılmış olan numune dahil bir kaç Hastane kapatılacakmış. Aynı şekilde YAP İŞLET SEMİR artıkların devlete. Millet bu durumda KİME oy verir???Akp li kimselere söylemeye çalıştım, dinlemediler, sonra dediler ki, “ sen bunlara ne anlatıyorsun ki,onlar kapanacak olan hastahaneleri ÖZEL üniversite kurup tıp fakültesi yapmak için PAY PAY eden kimseler” bakıp kaldım. Vallahi yeni havalimanına onlarca km. metro yapılıyor da, Tavşantepe Sabiha gökçen arası kalan 4-5 km. metro on yıldır bitmiyor. Millet bunları GÖRÜYOR, bizi artık dinlemiyor, çare adam değiştirmek, Ömer’ler bulmak değil, hz.Ömer olmak. Ömer gibi siyaset üretmek. Allah yar ve yardımcımız olsun, Amiiiin.
  • SEMİHSEMİH1 sa önce
    abdurrahman dilipakın ekonomi ile ilgili  öngörüleri yanlış çıktı değişime ihtiyacı var ama kendi ile ilgili pozitif iyimser bir tutumu sahip.islami camia onun yorumlarını sorguluyor Allah yardımcısı olsun
  • Yeşil dolarYeşil dolar1 sa önce
    Moru da mı var âbi bu yeşil doların?
  • entel âbimizentel âbimiz1 sa önce
    Âbi; ajda pelikan' ın bu "parra parra" şarkısını seslendirsene bi, yuu tüp' den dinleriz!
  • ŞAMİL yücelŞAMİL yücel2 sa önce
    ATATÜRK VE DİN. ATATÜRK MEDENİ BİLGİLER KİTABINDA DİYOR Kİ, TÜRKLER ARAPLARIN DİNİNİKABUL ETTİKTEN SONRA, MİLLİ DUYGULARINI. MİLLİ HİSLERİNİ MİLLİ HEYECANLARINI UNUTANLAR. KURAN’I ANLAMADAN VE MANASINI BİLMEDEN KURAN’I EZBERLEYE EZBERLEYE BEYİNLERİ SULANMIŞ HAFIZLARA DÖNDÜLER. 
  • Tata TongaTata Tonga2 sa önce
    Yazarın birisi diyordu... ihvan hareketi Türkiye Cumhuriyetinin önünü kesmek için zamanında İngilizler tarafından kurdurulmuş...Menderes ve Özal Türkiye'yi küçük Amerika yapacaktı...üretim ve teknoloji dışında bizimkileramerikancılıkta Amerika'yı bile geçmişler...
  • FerhatFerhat2 sa önce
    Çin deki 2000 şirketin 1999 tanesinin sahibinin Rotschield olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğunuz zaman Çin i aslındakimin yönettiginin gerceğini görebilirsiniz, keza ABD nin ve hatta AB nin de siyasi ekonomik olarak karar verici mercilerinin hepsinin iblisin yeryüzünde şerrini yaymak için istifade ettiği masonik ve kabalist derin güçlerin, yani Rotschield ve Rockerfeller gibi siyonistlerin bulunduğunu anlamamak sefihlik olur. Bunu belirtmemim sebebine gelince, topraklarimizda birinci dünya harbinden sonra ittihat ve terrakici mason cemiyetini kuran Emanuell Karasso nun aslinda osmanliyi yikarakoltopraklarimizda Liberalizm merkezli düzenin kurulmasinda ön ayak olan sahislardan bir tanesidir. Nitekim Liberalizm merkezli ulus devletleri buna ülkemizde dahil bu derin güçlerin kurguladiğı DECCALIYET düzeninin ön evresini oluşturmaktadirlar. Kısacası Liberalizm merkezli serbest piyasalı ekonomi ile küresel siyonist güçlerin yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızı gasp ederek kimi zamanTekel gibi milli fabrikalarimizin, su kaynaklarımızın ve Telekom gibi stratejik önem taşıyan şirketlerimizin ya el değistirmesi yada işlevsiz duruma gelmesi sağlanmışlardır. Hatta inkilaplar, tanzimatlar ve cinsiyetler arası eşitlik gibi, feminizm ve Lgbt gibi nice sapkinliklari içinde barindiran AB reformlari bu Rotschield gibi siyonist ve masonik derin güçlerin iradesi dogrultusunda atilan adimlardan ibarettir. Hedefte Allah'in dinini yeryüzünden kazıyıp ademogullarını Deccaliyet sisteminin esiri yaparak ateistleştirme yatmaktadir. LIBERALIZM merkezli ulus devletlerinin vizyonu ise New world order olarak nitelendirilen deccaliyet sistemini kurarak mescidi aksayi yikmak ve onun yerinev hz. Süleyman mabedini inşaa ederek deccaliyet sistemini buradan yönetmek. SEVR anlaşması bir ölümdü ve bu anlaşmayı o vakit devreye koymayi göze alamayan Rotschield hanedanligi bize verem olarak nitelendirdigimiz Lozan anlaşmasını imzalatarak, bir nevi TIME out, yani 100 yillik islamsizlastirma ve milli iradeyi kirmak için gerekli olan yüz yıllık bir plani devreye sokarlar. Bu plan ise Lozan anlaşmasında ismet inönü nün muşaviri ve atatürkünHAIM NAHUM efendisi olarak nitelendirdigi osmanli hahamimin 7 maddelik HAIM NAHUM doktorinin bir parcasidir. Kisacasi belirtmek istegim husus teslimiyetin derecesi her gecen gün ağırlaşmakta, ve hatta ahlaki yozlasma ise bu iblisin yeryüzündeki varislerinin talimatlari ile uygulamaya konulan sapkin yasa ve projeler ile başarıya ulasmakta. Eger biran önce irkilip kendi gövdemiz üzerinde filizlenmezisek ve küfre gögsümüzü kapatip rabbimizin ipine sarilio TEVHID sancagi altinda toplanmazsak hüsrana ugrayanlardan olacağız malesef.
  • MahoMaho2 sa önce
    Ahmet koç, siz yiyin, vatandaşın vergisini israf edin, suriyeliye peşkeş çekin, saraylar inşa edin, lüks safahat içinde gününüzü gün edin, doğru söyleyeni de niye doğru söyledin dalgamıza taş atıyorsun, ne güzel vatandaşı uyutuyordunuz değil mi 
  • MehmetMehmet3 sa önce
    Abi sen ne anlatıyorsun, Rothschildler kim ki. Biz bu coğrafyanın yer altı zenginliğini kendimize kullanıp sanayileşip üretebilseydik Rothschildler bizim yanımızda dilenci kalırdı. Hepimizi din mezhep üzerinden birbirimize düşürdüler, geçmi geç değil aslında.Ama adamlara helal olsun, derenin taşı ile derenin kuşunu vuruyorlar. Sizin gibi din adına konuşanlara insanları afyonkuyor.
  • Ahmet koçAhmet koç3 sa önce
    Ne oldu seçmenin aklını karıştırma görevin bitti herhalde.. Şimdide başka görevler almışa benziyorsun.. Sende sakın onların yerli yazar kayyımı olmayasın.. Ne lerini gördü bu ülke.
  • Mustafa Mustafa 3 sa önce
    Kale içten yıkılır. Bu ülkenin zenginleri holdink sahipleri. Dünyada ki satılan fabrikaları satın almıyorlar elindekini satıyor. Kaleyi içindekiler teslim eder
  • Bir DostBir Dost3 sa önce
    Ah hoca ah, Elindeki kredi kartı senin ne yediğini içtiğini gösteriyor. Banka hesabın ticari ilişkilerini. Cebindeki telefon kimlerle temasa geçtiğini. Hastanelerde DNA nı. Hava alanlarında özel güvenlik şirketleri senin tüm istihbaratını alıyor. Senin Anadolu sermayesi dediğin şirketler zarar ettirilip kendi şirketlerine peşkeş çekiliyor. Kedinin ciğerle oynadığı gibi bizimle oynuyorlar. AR-GEbilim teknik kime hizmet ediyor.Global global diye, diye, yuvarlak top olduk.
  • AliAli3 sa önce
    Allah yardımcımız olsun
  • Hassan Hassan 4 sa önce
    Büyüksün apdurranman hoca lakin bizim kapılar kasalarından söküleli çok yani parayı verenin yol geçen hanı
  • Mertürk Mertürk 4 sa önce
    Ali babacan ,ekonomi bilgisi üzerinden siyasete sürülüyorsa ,bu ilerde birileri ülkemizde , ekonomik sabotajlara girişecekler demektir. Ekonomik sabotajlar ile insanlar aç ve işsiz bırakılıp, iktidar, erken seçim yolu ile düşürülmeye çalışılacaktır. Ekonomik sıkıntılardan bunalan halka ,bakın ekonomi bilgisi olan Ali babacan size dışardan borç ve sıcak para bulabilir algısı yerleştirilerek ,bu yönü ile Ali babacan, allandırılıp pullandırılarak tek seçenek gibi gösterilecektir. Medyada sürekli Ali babacan nin ekonomi bilgisi küresel para fonlarıyla arasının iyi olduğuüzerine vurgu yapılmasının nedeni budur diye düşünüyorum. Halkın 65% CHP yi sevmesede, Ekonomik sıkıntılar , CHP yi bile tek başına iktidar yapar
  • bay abdurrahmanbay abdurrahman4 sa önce
    Yüksek sesli ezandan rahatsızımHükümete yakın Star gazetesi yazarı Resul Tosun, yüksek sesli ezan eleştirisinde bulunmuş...
  • Mustafa Mustafa 5 sa önce
    2008 kırız inden birçok dünya markası satıldı. Türkiye den hangi holdink ne satın aldı. Hindistan kaç fabrika aldı.? 2008 kırız in de % 72 kar acıklayan holdin nesatın aldı. Türkiye düşmanı holdinkler.
  • Muammer KELEŞMuammer KELEŞ5 sa önce
    Sayın Dilipak, Osmanlı'nın yıkılışı ve ülkemizin halini yazınızın son paragrafındaki '' BİZİ SUYA İTEN DE, KURTARAN DAAYNI KİŞİ'' ifadenizle NET açıklıyorsunuz. Ancak kişinin kim olduğunu da acizane Rothschilde diye ifade ediyorum. Ülkemize gelen ABD Ticaret Bakanı Ross'u, sadece ABD Ticaret Bakanı olarak algılamak asıl gerçeği görememek demektir ki siz bunu açıklama cesaretin göstermişsiniz. Ülkemizdeki bir çok kişi ve kurumların adı Ahmet-Mehmet ve yerli isim olsa da yıllardan bu tarafaRothschilde Ailesi ile irtibatlı olduğu sır olmamakla birilikte insanlarımızın çoğunluğunun bunu bilme imkanı hemen hemen yoktur. Bu imkansızlığı da zaten balığa atılan YEM örneği ile dile getirmeniz mükemmel. Osmanlı Devletini yıkan, 1. ve 2. Dünya savaşını İsrail Devletinin kurulması için çıkartan, İsrail Devletini Kuran-Kurduran ve özellikle yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip Müslüman ülkelerdeki terör-askeri darbe ve toplumsal olayları destekleyen ve DERİN ÜST AKIL OLARAK ifade edilen bu AİLE'nin şerrinden Allah tüm Müslümanları kurtarsın. Yazınızda ifade ettiğiniz İLLİMÜNATİ'yi bilmeyenler için de acizane diyorum ki, GOOGLE ''İLLİMÜNATİ'NİN TÜRKİYE AYAĞI'' diye yazdıklarında kimler çıkıyor merak edenler için.
  • Mertürk Mertürk 5 sa önce
    Yılardır,1 dolar=1 tl olacak deyip, türk lirassının reel değerini yükselmesine neden olarak, düşük kur,yüksek faiz politikalarının önünü açan danışmanlar,yerli üreticinin rekabet gücünü yok edip ithalatı teşvik ederek,bu ülkede sanayiyinin, üretimin bitmesine neden oldular. Bir ülkede dövizin fiyatını belirleyen ,enflasyon dur. Enflasyon artarken dövizdeenflasyona yakın ,ortalama enflasyonun 1-2 puan altında artmalıdır.AB ve ABD enflasyonu 1-2 gözönünde alınırsa. Şayet enflasyon artarken döviz artmıyorsa , hatta azalıyorsa, yerli mala göre aynı ithal malın fiyatı ucuzlar ve kimse yerli mal almaz , kimse yerli mal üretmek için fabrika kurmaz, hazır fabrikalarda ya kapanır yada sürekli borçlanır. İMF ve Kemal derviş aracalığı ile ,dalgalı kur rejimi diye ,ucube bir sistemle ,faizi, enflasyonu siz belirleyen ,döviz kur unu piyasaya beşirlesin dediler. Halbuki kuru belirleyen uzun vadede herşeyi kontrol eder. 2003 yılından sonra Türkiye adeta ucuz dövize boğuldu. 2002-2012 yılları arasında bileşik enflasyon 212% artarken ,sepet kur ,22% cüzzi miktarda artmıştır. Türk lirası 80% üzerinde reel değerlenmiştir. 2002 yılından sonra ,,Türkiye ye düşük kur ile ,üretimsiz leştirme ve sanayisiz lestirme operasyonu yapılmıştır. Siz üretmeyin , tüketin ,harcayın, inşaat yapın dediler. Peki para ,önemli değil ,denizde kum bizde para dediler, size lazım olan parayı size borç veririz dediler. Peki borcun ödenme vakti geldiğinde,lafımı olur ,önemli değil yeni borç veririz dediler. Peki ama nereye kadar.
  • efeefe5 sa önce
    Yani bu gün sattıgımız su un çay pancar domates tank zincir marketler bir gün yabancıların eline geçerse neler olabilirmi diye uyarıyorsunuz
  • Mertürk Mertürk 5 sa önce
    MEVZU DERİN; Ekonomi,merkez bankası üzerinden ,kur,faiz vb. para politikası oyunları ile düzelmez. Son 20 yıldır, özel+kamu firmalarının satılması geliri ile dış borçlanma ve sıcak para üzerinden ,emlak, konut ve inşaat rantı + düşük kur ile ucuz ithalat ile ithalat teşvik edilerek, ucuz ithalat ve hizmet sektörü kaynaklı ekonomik büyüme ile bir saadet zinciri ,lale devri yaşandı ve Artık deniz bitti. Satılacak fazla bir şeyimiz kalmadığı gibi dış borçlarında ödenme vakti geldi ve içerdeki ,sıcak parada ,çıkmak için fırsat kolluyor,veya içerde kalmak için ,seni daha çok yüksek faize zorluyor. Buda onları gittikçe büyüyen ve ülkeden çıkarken vereceği tahribatı artıracaktır. Nihayetinde bu sıcak para bizim paramız değil , daha yüksek faiz veren başka bir yer veya ülkede risk gördüklerinde ,ülkemizden çıkacaktır, buda ekonomiyi allak bullak edecektir. Üretmeden,dış borç ve sıcak para üzerinden ,tüketime ve inşaat rantınadayalı bir ekonomi çökmeye mahkumdur.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ5 sa önce
    C.İ.K. GÖREVİNİ YAPAMADI, HEMEN FESİH EDİLMESİ GEREKİR, DEVLETİN PARALARI BOŞA GİDİYOR!!! AHMET ALİ ABDULLAH I DURDURMA İKNA ETME GÖREVİNİ BAŞARAMADILAR! ZATEN BÖYLE BİR GÜÇLERİ YOKTU! YAPARIZ EDERİZ DİYE ERDOĞAN I YİNE KANDIRDILAR! ! ERDOĞAN IN EN BÜYÜK RAKİBİ YANİNDA DURUYOR! ONU KONTROL ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞIYOR! LAKİN İŞE YARAMIYOR! ERDOĞAN TAKTİK DEĞİŞTİRSİN, SALSIN ONU HEMEN KARŞI TARAFA GEÇECEK! ALİ AHMET ABDULLAH I Bülent sayesinde BÖYLELİKLE DAHA ÇOK YIPRATIR, MİLLETİN GÖZÜNDEN DAHA ÇABUK DÜŞERLER!!! Bülent de işe yaramış olur!!
  • Mertürk Mertürk 6 sa önce
    2003 yılından sonra ülkeye giren, bu bol ucuz döviz nedeniyle ,aşırı reel değerlenen Türk lirası ile yerli üreticinin rekabet gücü yokedilip , ithalat teşvik edilerek ,ucuz ithalat ile ,ucuz ithal mallar ile halkın alım gücünün üstünde bir refah yaşanmasına neden olunmuştur. Ucuz ithalat ile kısmen enflasyon düşürülmüştür. Türkiye ye 2003 yılından sonra düşük kur ile ÜRETİM SİZLEŞTİRME OPERASYONU yapılmış olunup , ülke,tarımda, aramalar ve hammadde bakımından ,özellikle finansal açıdan aşırı dışa bağımlı hale getirilerek ,ekonomik sabotajlara açık hale getirilmiştir. Finans ,para, kaynak,iki türlü elde edilir.1- ekonomi için gerekli parayı sürekli dışardan borçlanırsın ,ama bu senin bağımsız ve milli bir politika izlemeni engeller. 2- Üretimle, sanayi ile ,fabrika ile ,ürettiğin malı ihraç ederek döviz ,finans elde edersin,aynı zamanda ürettiğin malı içeriye satarak ,o malın ithalat yolu ile ülkeye getirilip ,dövizin dışarı çıkmasını önleyerek , inşaat ve diğer hizmet yatırımların için tassaruf ve finans elde edersin. 
  • MertürkMertürk6 sa önce
    EBRD başkanı geçenlerde şöyle diyordu, EBRD olarak ,cinsiyet eşitliliğini destekliyoruz yatrım yaptığımız ülkelerde bunların olmasını önemsiyoruz manasında bir şeyler söyledi. Bundan dolayıİktidar ,İstanbul sözleşmesini ve buna benzer aileyi dejenere eden daha birçok yasayı kaldıramaz. Çünkü bu yasalar AB ve küresel para fonlarının desteği ile çıktı. Türkiye ekonomik olarak yakayı kaptırmış durumda ve dolayısıyla ,AB ve küresel para fonlarıyla arasının bozulmasını istemez. Bu yasalar iptal edildiği takdirde ,AB ve küresel para fonlarıyla aramız bozulacağı için ,oradan gelecek borç para ve sıcak paradan sıkıntı çıkabilir. Türkiye nin borç ve sıcak paraya ihtiyacı var ,parada onlarda var. Adamlar ,onyıllardır seni kendilerine borçlandırarak ,verdikleri borç parayıda , ölü yatırım dediğimiz, döviz geliri getirmeyen , emlak konut inşaat işleri ile betona gömmemizi sağlayarak ,bu dış borçların tekrar geri ödenme kabiliyeti yok edilerek , ülke sürekli dışardan gelecek borç ve sıcak paraya mahkum hale getirilerek,ülke ekonomik sabotajlara açık hale getirilerek, mili ve bağımsız bir politika izlememizin önüne geçmişlerdir. Tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktan geçer
  • Mertürk Mertürk 6 sa önce
    Hep dışardan sıcak para gelsin, bankalarımız özel sektörümüz dışardan dövizle borçlanıp ,döviz getirsin. Bu para ile emlak konut inşaat rantı üzerinden bir saadet zinciri oluşturalım, bu para ile döviz kur unu düşük tutup ,ithalatı cazip hale getirerek ,ucuz ithalat ile tüketim teşvik edilerek tüketim üzerinden alınan vergiler ile bütçe ve maliye dengesi kurup bu şekilde bir saadet zinciri oluşturalım. YOK BÖYLE BİR DÜNYA. Bu saadet zinciri biryerde çöker ve bedeli de çok ağır olur. Sıcak para bir ülkeye girip oradan kısa sürede daha fazla döviz hortumlamak için girer. Sıcak para gelirken bir fayda verirse ,çıkarken oluşturacağı panik ile on kat zarar verir. Daha önceleri döviz bol iken sıcak para gelip ,borsa,tahvil bono ,faiz, vb. ile ülkeye girip vurgun yapıp çıkıyorlardı, artık ülkede vurgun yapıp alacakları bir döviz kalmadığı için geliyorlar, özel hesabı olanlar ,ilerde ,ekonomiye sabotaj düşünenler ,ülkeye sıcak para sokuyorlar. ...,................Ülkenin bütçe gelirlerinin 70% kadarı tüketim üzerinden alınan vergiler ile sağlanıyor. Son 17 yıl ,1 trilyon 100 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Bu ticaret açığı satılan kamu ,özelvarlık ve şirketler + turizim ve yurtdışında çalışan vatandaşların getirdiği döviz ile ancak 580 milyar dolar cari açığa dönüştü. Bu bile çok büyük bir rakamdır.Son yirmi yıl yapılan aşırı ithalat ve ithal mallar üzerinden alınan vergiler ile bütçe ve maliye dengesi iyi gidiyordu. Geldiğimiz noktada artık yüksek ithalat ve cari açıklar iletüketim üzerinden bütçeye kaynak bulma dönemi bitti. Artık bu aşamadan sonra ,döviz kuru düşük tutularak ,ucuz ithalat ile tüketim üzerinden alınan vergiler ile bütçe gelirleri elde etme dönemi biti.Alınan borçların ödenme vakti geldi
  • Mertürk Mertürk 6 sa önce
    Kötüye giden Ekonominin ,götürmeyeceği iktidar yoktur.Aç ve işsiz kalalan ,evine ekmek götürmeyen insanlar babasını bile tanımaz. Allah şeytanı bile açlıkla terbiye etmiştir. Aç insanın yapamayacağı şey yoktur. Son zamanlarda ,en ufak bir tartışmada bileartan kavgalar artan ekonomik sıkıntıların sonucudur. Ekonomik sıkıntı zamanlarında, valinin altındaki eski model bir araba bile ,milletin gözüne batar.. 2001 krizinde daha önce 22% alan Ecevit ,biranda 1% e düşmüştür. Ak partinin son 17 yedi yıldır iktidarda olmasının en önemli nedeni kısmen artan ekonomik refahtır. Ama bu ekonomik refah , yapılan özelleştirme gelirleri + enaz bu kadar özel sektör firmaların, bankaların, sigorta,şirketlerinin vb. büyük karlı firmaların yabancılara satılması ilegelen döviz + özellikle 2003 yıllarından sonra yabancıların ülkemizi bol ucuz dövize boğarak,dış borç ve sıcak para ile gelen bol döviz ile ucuz ithal mallar üzerinden yaşanan bir ekonomik refahtı. Ve artık deniz bitti. Yabancılara satılacak kamu+ özelfazla değerli firmamız kalmadığı gibi , yapılan dış borçlarında ödenme vakti geldi. Döviz üzerinden yapılan yüksek dış borçlar, döviz geliri getirmeyen ölü yatırım dediğimiz emlak konut inşaat işleri ile betona gömüldüğü için ,ülke olarak ,kamu+özel bu dış borçları geri ödeme kabiliyetini kaybettik. Ülke olarak bu yanlış ekonomi politikalarının bedelini çok acı şekilde ödeyeceğiz. Bu bedeli en az hasarla atlatmak için ,elimizde son kalan kaynakları , döviz geliri getirecek şekilde üretime yönelik ,ihracatı artırıp, ithalat yolu ile ,ithal ettiğimiz aramal ve hammaddeleri ülkede üretecek şekilde fabrika yatırımlarına aktarılacağına,eldeki sonkaynaklar ve para 0,98% faizle zararına kredi ile müteahhitlerin elindeki arz fazlası konut ların satılması teşvik edilerek müteahhitler zengin ediliyor, zararda görev zararı olarak ,hazineye yani milletin sırtına yükleniyor. Allah aşkına Yapmayın ,15 temmuzda tankların altına gövdesini koyan bu millete yazık etmeyin. Maliyetinin yarısı kadar cari açık oluşturup ,ülkeyi yüksek dış borçlarınyapılmasına neden olan inşaat işleri ,reel sektör değildir. Üretime dayalı olmayan ,gelir üretmeyen inşaat ,reel sektör değildir. Bazıları inşaatı reel sektör sınıfına sokarak ve sn cumhurbaşkanınıda yanlış yönlendirerek ülke kaynaklarının hala reel sektör ayağıyla ,inşaata yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir ülke sürekli inşaatla ,inşaat üzerinden yüksek rant alanları oluşturarak büyümez. İnşaat 180 sektörü çalıştırsa ,bu sektörlerin dolaylı dolaysız kullandığı aramalar ve hammaddelerin büyük bölümü ithaldir, dolayısıyla ,inşaat maliyetinin yarısı kadar para döviz olarak dışarıya çıkar. İlk önce inşaatta kullanılan aramaları ve hammaddeleri yerli üretinşaat ithal girdi oranını 10% lara çek sonra inşaatı destekle. Dolaylı dolaysız inşaat işlerinin ithal girdi oranı 50% üzeri iken inşaat işleri ile ,ülkenin mezarı kazılıyor. Bumilleti seviyorsanız bu yanlış ekonomi politikalarından vazgeçin. Çoluk çocuklar mızın hatta torunlarımızın bile altından kalkamayacağı dış borçlara ülkeyi mahkum etmeyelim, zararın neresinden dönülürse kâr dır
  • Erdem Dogan Erdem Dogan 7 sa önce
    Para,para Eşittir ilim, Bilim veteknik.۔ muslumanin yitik Mali olan ilmi tekrar alip, Islam Ahlaki ile ahlaklanirsakyenidenguclu olabiliriz .
  • Mustafa Mustafa 7 sa önce
    Yusuf Sûresi 106 - Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar).Amelleri bozulmuş İbrahimi bir dini yaşayan mekkeli lere müşrik ismi ile Allah cc isimlendirdi. Bozulmuş tahrif edilmiş dev gibi bidat doldurulmuş Muhammedi bir dini yaşayanlara ne denir. Kuranda sabit en büyük amel sevabı kadir gecesi bin ay, yani 80 yıl. Regaib gecesi 900 yıl. Her ayet bittiğinde sadakallahulazim deriz,Acılımı anlamı, Allah doğru söyledi. Regaib gecesini söyleyen daha mı doğru söyledi oluyor. Haşa Allah subhanehu ve teala unuttu bunlar buldu. KİTABINA SARIL SIMSIKI, KURANI OKU KURANA DÖN TEK kurtuluş
  • Mustafa Mustafa 8 sa önce
    İslamiyete israf haramdır. Amma her ceşit israf Müslümanım diyenlerde. Hz Ömer ranh kendi işi için devletin mumunu yakmamasını anlatır timsah gözyaşı dökeriz.
  • Mustafa Mustafa 8 sa önce
    Yahudilik te öldürmeyeçeksin emri var, öldürürler ve zevk alırlar Hırıstıyanlık sevgi üzerinedir, hertürlü sevgisizlik nemrutluk onlarda. İslamiyete oku emri ile başlar, okumamak için büyük gayret verilir. Üniversite bitirir anlına silah dayasalar kitabını okutturamazsın.
  • Mustafa Mustafa 8 sa önce
    Para yı gercek deliye ver atar yakar yokeder. Yok etmeyen biriktiren anasına babasına veya toplayıp birilerine veren deli yani meczup değildir.
  • Tata TongaTata Tonga8 sa önce
    İthalattan ve ihracattan kişilerin kazandığı paralar değil de her ne nam (vergi, harç vs) adı altında olur ise olsun devletin aldığı paralar haşr suresinde geçen kişilere verilir. zenginlere verilemez, zenginler arasında dolaşan bir sermaye olamaz.
  • MehmetMehmet9 sa önce
    Allah istemezse yaprak kıpırdamazmış, tüm yaşadıklarımız Allah'ın taktiri. Malı verende O alanda O. Allah istediğine verir istemediğine vermezmiş. Alın yazınımız böyle imiş, kaza ve kader. Onlar oyunlarını kurar Allah'ta elbet bir gün bozar. Gam var keder yok. Allah sevdiği kullarını yokluk ile imtihan eder, sıkıntıyı derdi sevdiğine verir. Tüm bu başımıza yagan bombaları, ülkemize gelen din kardeşlerimizin yaşadığı hepsibir imtihan. ABD'nin oraya yerleşmesi, bize karşı YPG'yi desteklemesi sabrımızı test etmeleridir.Şükretmeliyiz, olsun her şey onların olsun. Her şeyi onlar üretsin, arabayı. ilacı, telefonu, parfümü, tekstili gözlüğü, arabanın yağını, çikolatayı, giyimi, yiyeceği, kaskoyu, sigortayı, bankacılığı, turizmi, eğlenceyi, cafeleri, lokantaları, ülkelerin topraklarını ve tarımı,..... kaderimize razı olacağız. Her şeyi bilen Allahtır böyle uygun görmüş. Selam ve dua ile.
  • Tata Tonga Tata Tonga 9 sa önce
    İslam İslam deyip bize sunulan Ebu Süfyan, Ebu Lehep, Ebu Cehil düzeni, Mekke oligarşisi bu olsa gerek... sonra birileri elimize bir mızrak tutuşturur bak Hamza'yı öldürür isen özgürlüğünü kazanırsın, bizimle oturur kalkarsın saygın olursun...para para para nın son araması budur. Oligarşik düzen... İslam İslam diyerek Galata ve Tophane'yi de yeniden inşa ertirip edip oligarşik düzeni bize kurduracaklar... diğer taraftan da tarikatler ve cemaatler aracılığı ile de bize onu bunu düşünme tefekkür et düşüncesi pompalanıyor. Onu bunu düşünmeyeceğiz, incelemeyeceğiz, kafamızın şimdilik basmadığı konuyu araştırmayacağız, incelemeyeceğiz vardır bunda da bir hikmet deyip ne derseler onu yapacağız yani robot/makina olacağız. Efendilerimiz bize bir proğram yükleyecek o proğram çerçevesinde hareket edeceğiz. Şunu getir Ahmet, şunu götür Mehmet, şurayı sök Mahmut... bu düne isyan eden Ahmet'ler Mehmetler çıkış yolu olarak kafaları basmadığı için daeş gibi ve benzeri örgütler kuracak. büyük büyük büyük efendiler yeni geliştirdiklerisilahlarını bu örgütler üzerinde deneyecek, kaderine razı gelenler de koyun gibi güdülecek. Ebu Süfyan düzeni, Mekke oligarşisi tam da bu... oysa İslam para para para mı diyor? İslamın ilk ayeti oku dur. Rabbinin adı ile oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı ve devam ediyor. Şunu anlatmak istiyor. Oku. Araştır, İncele nasıl oluyor bu işler? Bu işleri okuyup araştırırken inceler iken kafan şeytanlığa, bencilliğe kaymasın, toplum yararına kaysın. Bu ayetler ile İslam her alanda üretime, yüksek teknolojiye işaret ermiştir. İslamın ekonomik felsefesi Mal biriktirilmesi ve stokçuluk değildim. Bizim kendini İslami olarak adlandıran düşünürler ise batıdan daha batıcı oldular... Mekke oligarşisine Ebu Süfyanlara rahmet okutacaklar...
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli9 sa önce
    S ayın yazar, Eurovision şarkı yarışması halen var ama biz katılmıyoruz...Ajda Pekkan da ,"Para Para Para" adlı şarkıyla değil, "Petrol" adlı şarkıyla katılmıştı...Bunlar belki ayrıntı ama okuyucu ayrıntıda dahi doğru olsun ister....
  • Rüçhan çamayRüçhan çamay10 sa önce
    Para para rüçhançakmayın şarkısıdır
  • şenay doğan şenay doğan 11 sa önce
    bugün sabah namazından sonra son kez Osmanlı için dua ettim ya rabbi dedim her ne şanın şerefin varsa cümlesi hakkı için nefsinin her bir zerresi hakkı için osmanlının inşaasını ebediyyen nefsine haram kıl Osmanlı çoğunluğu müslümanlardan oluşan iyi kuldur kötü kuldur onu ben takdir edemem ama çoğunluğu müslümanlardan oluşan kullarının kanı canı namusu nesli malı aklı dini üzerine inşaa olunacak ve Osmanlı senin dinini kendi dinine çevirip kullarına seni ve senin dinini unutturacak yanlış anlamadıysam rabbim kesin olarak kabul buyurdu bundan sonra artık osmanlıyı aklımdan gönlümden ve dilimden siler bir daha da inşallah telaffuz etmem allaha emanet olun
  • Mustafa Can Mustafa Can 14 sa önce
    Yazılarınızı yıllardır takip ediyorum, bu derece derin detaylara kadar nasıl iniyorsunuz, herkez anlamıyor işte. Çevremdekilere söylüyorum kimseinanmak istemiyor doğrulara sayın dilipak millette bi para telaşı başlıkta olduğu gibi buna devlette bizler de dahiliz para gelsin de nerden gelirse gelsin o hale geldik haram helal bitti artık, millette bi hastalık var gibi sanki haramlar helal gibi geliyor artık. tabi düşüncelerime katılmayan olur şahsi kanaatim bu şekilde hocam birde ahir zaman hakkında yazılarınızı okumak isterim sizin ilim ve bilim bilginiz benim için değerli saygılarımla.
  • ekeremekerem15 sa önce
    sayın Apdurahman dilipak sizin yıllarca savunduğunuz parti küreselleşme ve liberalizm adına bu günleri hazırlarken ne yazdınız merak ediyorum saygılar

Abdurrahman Dilipak

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