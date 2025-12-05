CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!

CHP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlük, hırsızlıklar ve gerginlikler parti içindeki çatlakları da derinleştiriyor. Manavgat'taki "baklava kutusu" rüşvetinin ardından gözler bu kez İzmir Foça'ya çevrildi. Foça Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında, kendi partisinden CHP'li Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar'ın belediyenin yüklü gayrimenkul satışlarına karşı birbirlerine girdi.

İzmir Foça Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, CHP’li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile partisinin meclis üyesi Çiğdem Yenipazar arasında tansiyon zirve yaptı. Yenipazar’ın, belediyenin gayrimenkul satışlarına tepki göstererek "şu saatten sonra yapılacak en küçük satışa bile ret oyu vereceğim" açıklamasının ardından ortalık karıştı. Yenipazar yeniden söz almak isteyince Başkan Fıçı, "Başka söz vermiyorum, izin vermiyorum. Benden izin aldınız mı siz? Meclis Başkanı benim" diyerek üyenin mikrofonunun kapatılmasını istedi. Meclis salonunda gergin anlar yaşandı.

CHP’Lİ BELEDİYE MECLİSİ’NDE PARTİ İÇİ KAVGALAR BÜYÜYOR

Çöp sorunu yaşanan Foça'da "Çevre atıklarını toplamayacağım" çıkışıyla dikkat çeken Belediye Başkan Saniye Bora Fıçı, gayrimenkul satışına onay vermeyen partisinin meclis üyesinin konuşmasına izin vermedi. Fıçı'nın, "Söz vermiyorum, meclis başkanı benim" yanıtıyla salonda gergin anlar yaşandı.

Foça Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısına, CHP'li Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar'ın belediyenin gayrimenkul satışlarına ilişkin tepkisi damga vurdu. Söz alan Yenipazar'ın, "CHP meclis üyesi olarak şu saatten sonra yapılacak en küçük satışa bile ret oyu vereceğimin bilinmesini istiyorum. Asla onaylamayacağım ve ret vereceğim. Herkes tarafından böyle bilinsin" sözleri dikkat çekti. Yenipazar'ın çıkışının ardından yeniden söz almak istemesi, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı tarafından tepkiyle karşılandı. Başkan Fıçı, Yenipazar'ın talebine yüksek sesle, "Başka söz vermiyorum, izin vermiyorum. Benden izin aldınız mı siz? Meclis Başkanı benim" diyerek mikrofonunun kapatılmasını istedi.

Başkan Fıçı'nın sözlerine tepki gösteren Yenipazar ise, "Biz buraya demokrasi ile geldik, öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.