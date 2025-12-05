Taybet Ana’nın cenazesi niye sokakta kaldı, cevap ver Orkun Özeller!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun o yazısı...

Tarih: 17 Eylül 2025.

Emekli Albay, aynı zamanda İyi Parti’de siyaset yapan Orkun Özeller, Ordu adliyesinde ifade veriyor.

Suçlama, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ve tehdit..

Sayın Bahçeli’nin, “Terörsüz Türkiye için, gerekirse Apo gelsin, DEM grubunda konuşsun, PKK’yı lağv ettiğini açıklasın” sözlerine, hakaret dolu cümlelerle itiraz eden Orkun Özeller, kendisini mahkemede şöyle savunmuştu:

“28 yıl TSK’ da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Girmediğim çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu. Ben icra ettiğim tüm görevleri, tüm operasyonları, tüm çatışmaları devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karşı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.”

TSK’da görevde iken, PKK ile çatıştığını, hatta hendek operasyonları sırasında, albay olarak Sur ilçesinde bizzat görev yaptığını belirten Orkun Özeller, terör örgütünün silah bırakma kararına itiraz etmek amacıyla, örgütün özerklik ilan ettiği dönemi hatırlatıp, şöyle diyordu:

“Ben Sur mahşerini yaşadım. Bize o mahşeri kim yaşattı?”

Orkun Özeller, bu sözlerinde samimi ise..

Sur mahşerini iyi biliyor ise..

Hendek operasyonlarında 793 şehid verildiğinin de bilinci ile..

Devlet Bahçeli’ye söz yetiştirmeye kalkana kadar..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hendek operasyonları sırasında yaşanan bir olayla ilgili olarak, Tayyip Erdoğan’ı suçlayan şu sözlerine cevap versin:

“Bundan 10 yıl önce, iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin yedi gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın.”

Haydi Orkun Özeller, açıkla..

Taybet Ana’yı kim öldürdü..

