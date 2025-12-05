Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!

İYİ Parti'nin Kayseri teşkilatında görevli Murat Kaftar, bir kez daha Müslümanların değerlerini hedef aldı. Kaftar, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarında sergilediği figüründe sarıklı ve sakallı kişileri canavar olarak tasvir etti.

Geçtiğimiz ay "Katfar" mahlasıyla, Şeyh Said ve sarıklı figürlerin asıldığı biblolar üreten şahıs, gelen tepkiler ve şikayetler üzerine ürünün satışını durdurmak zorunda kalarak, sorgu için gözaltına alınmıştı.

Sorgusunun ardından serbest bırakılan ve biblonun satışına özel hesaplarından devam eden şahıs, tehditvari mesajlar yayınlayarak insanları tehdit etmişti.

Bugün ise Kültür Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yine aynı şahsa ait olan ve İslami değerleri hedef alan bir başka figür dev boyutlarda sergiye sunuldu.

Müslümanların hassasiyetlerini defalarca hedef alan şahıs, bakanlık bünyesindeki bir platformda da benzer saldırılarını sürdürdü.

Sarıklı ve sakallı kişilerin canavarca tasvir edildiği heykelde, inkılap yazan bir kılıcın bu tasvirleri katlettiği görülüyor. Kongre Merkezi'ni ziyaret eden bazı şahıslar da, bu menfur saldırıya katılarak ellerinde kılıçla poz verdi.

Şahıs, tepkiler üzerine figürle Müslümanları ve sarıklıları hedef almadığını öne sürdü.

HÜKÜMETİ SİLAHLI MÜCADELE İLE TEHDİT ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin Kayseri teşkilatında görevli Murat Kaftar, hükümeti 'silahlı mücadele' ile tehdit etmişti.

Referans 1947 tarihli bir karikatür

Menfur heykelin, 1947 yılında Ramiz Gökçe imzasıyla Mizah adlı dergide yayımlanan bir karikatür referans alınarak yapıldığı öğrenildi.