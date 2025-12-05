28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi

28 Şubat kafası yeniden hortladı. Dijital içerik platformu GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, başörtüsü nedeniyle sosyal medyada hedef haline getirildi.

Her şey, Ertuğrul’un bir etkinlikte yaptığı konuşma ile başladı. Buradaki konuşmasını kayda alanlar görüntüyü sosyal medyadan hızlı bir şekilde yaydılar.

Aralarında gazetecilerin ve sosyal medyanın tadınık isimlerinde yer aldığı bir çok isim de görüntüler üzerinden başörtüsünü hedef aldı.

Ertuğrul'un çekilen videosunda görünüşü üzerinden saygısız yorumlar da yapıldı.

Ertuğrul için yapılan saygısız yorumlar, 28 Şubat zihniyetinin hortladığına dair yorumları da beraberinde getirdi.