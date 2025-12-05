Boykot sonuç verdi: Lipton, Türkiye'Den Defoluyor!

Gazze'deki tutumu nedeniyle küresel boykotlarla karşılaşan İngiliz merkezli çay markası Lipton, Türkiye'deki yaklaşık 39 yıllık üretim faaliyetlerine son verdi.

Gazze'deki İsrail saldırılarına yönelik duruşu sebebiyle dünya çapında, özellikle de Türkiye'de yoğun bir boykot kampanyasının hedefi haline gelen İngiltere merkezli ünlü çay markası Lipton, yaklaşık 39 yıldır yürüttüğü üretim faaliyetlerine Türkiye'de resmen son verdi.

Lipton'un Türkiye'deki üretim ayağından çekilmesi, Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki yaş çay işleme tesisinin devir işlemlerinin tamamlanmasıyla yasal olarak kesinleşmiş oldu.

Üretim tesislerinin devri tamamlandı

Alınan bilgilere göre, söz konusu tesislerin devrine ilişkin gereken tüm resmî ve yasal süreçler tamamlanmış olup, tesislerin mülkiyeti ve işletme hakkı Öz-Gür Çay A.Ş tarafından devralındı. Bu devir, Lipton'un Türkiye'deki yerel çay üretimini fiilen sona erdirdiği anlamına geliyor.

Lipton, Türkiye pazarına girdiği 1980'li yıllardan bu yana Rize'de önemli bir üretim kapasitesine sahipti ve bölgedeki yaş çay alımında aktif rol oynuyordu. Ancak son dönemde artan küresel boykot baskıları ve Gazze'deki gelişmeler, şirketin stratejik kararlarını hızlandırdığı yorumlarına neden oldu.

Paketleme faaliyetleri devam edecek

Marka, üretim faaliyetlerini durdurmasına ve fabrikaları devretmesine rağmen, Türkiye pazarındaki varlığını tamamen sonlandırmayacak. Lipton'un, paketleme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Daily Ummah