Sabancı'da Cuma vakti ders olmasın

HABER MERKEZİ

Erdoğan liderliğindeki Türkiye özgürlükler noktasında önemli mesafe kat ederken, Sabancı Üniversitesi’nde patlak veren uygulama huzur iklimine gölge düşürdü. 2016 yılında yayımlanan ve cuma namazı için kamuda esneklik sağlanmasının önünü açan genelgeyi görmezden gelen Sabancı Üniversitesi yönetimi, Cuma namazı saatlerine ders koydu. Sabancı Üniversitesi’nce hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı Hazırlık Sınıfı Ders Programında, Cuma namazı saatleriyle çakışan derslerin yer alması, farz ibadetlerini yerine getirmek isteyen öğrencileri zor durumda bıraktı.

DEVAMSIZLIK RİSKİ

Mevcut uygulamada, derslerde 8 saatten fazla devamsızlık yapılması not kaybına sebep olurken, öğrencilerin Cuma namazına düzenli olarak katılmaları hâlinde dönem sonu başarıları etkileniyor. Bu durumda inançlarının gereği olarak Allah’ın emri olan farz namazını kılan öğrenciler eğitim yılını uzatma riski ile karşı karşıya kalıyor. Konuyu daha önce Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’ye aktaran ve Yabancı Diller Okulu’na gerekli başvuruları yapan öğrenciler bir an önce sorunun çözümüne yönelik adımların atılmasını istiyor.

VALİLİĞİN GENELGESİ VAR

Öte yandan, İstanbul Valiliği de 27 Ocak 2025 tarihli ‘Cuma Namazı Saatinin Çalışma Saatlerine Denk Gelmesi Nedeniyle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarımızda Mesai Saati Düzenlemesi Hk…’ genelge ile kent genelindeki kurum ve kuruluşlardan namaz saati düzenlemelerini yapmalarını emretmişti. ‘Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğün’nce yayımlanan 2016/1 sayılı genelgeye atıf yapılan yazıda, şu ifadeler yer alıyor: “Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.”