Prof. Dr. Bektaş'tan İstanbul depremi açıklaması!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’da beklenen olası depremin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin tahminlerin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bektaş, Marmara Fayı’nın kısmen sürünme hareketi yaptığını belirterek, İstanbul için öngörülen büyük deprem senaryolarının güncel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda, mevcut öngörülerin dayandığı varsayımların artık güncel bilimsel verilerle örtüşmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, özellikle Marmara Fayı’nda 3.2 sonrası dönemde riskin İstanbul’dan ziyade Bursa üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Deprem enerji bütçesini düşürdü

Prof. Dr. Bektaş, önceki deprem tahminlerinin, Marmara Fayı’nın “tam kilitli olduğu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiği” varsayımına dayandığını ifade etti. Ancak günümüzde elde edilen GPS, İnSAR ve denizaltı akustik çalışmaları, fayın kısmen sürünme hareketi yaparak deprem enerji bütçesini düşürdüğünü gösteriyor.

Bektaş, bu duruma işaret ederek maksimum olası deprem büyüklüğünün M6,6 civarında olabileceğini söyledi.

Zaman tahmini

Prof. Dr. Bektaş, mevcut deprem beklentilerinin tarihsel verilere dayandığını vurguladı:

Büyüklük tahmini: 1766’da Doğu Marmara’da meydana gelen depremin (M7,2-7,4) yol açtığı yıkım verileri temel alınarak yapılmıştı (Ambraseys, 2002).

Her iki çalışmanın da Marmara Fayı’nın tam kilitli olduğu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiği varsayımına dayandığını belirten Prof. Dr. Bektaş, güncel teknolojik gözlemlerin bu varsayımı değiştirebileceğini kaydetti.

"Önemli bir güncelleme gerektiriyor"

Prof. Dr. Bektaş’a göre, Marmara Fayı’ndaki kısmi “creep” (sürünme) hareketi, olası büyük İstanbul depremi senaryolarının büyüklüğünü düşürebilir. Bu durum, hem deprem risk tahminleri hem de şehir planlaması açısından önemli bir güncelleme gerektiriyor.

Zaman tahmini: 30 yıl içerisindeki deprem beklentisi, tarihsel depremlerin istatistiki sonuçlarına göre oluşturulmuştu (Tom Parson, 2004).