Ambulans helikopterde Gökbey damgası

Samsun'da, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir yerel yönetim tarafından sağlık hizmetlerine yapılan en büyük araç yatırımı olan 100 ambulansın filoya katılım töreni gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Sağlık İl Müdürlüğünün acil sağlık hizmetlerinde kullanımı için alınan 100 ambulansın teslim töreni, Kurtuluş Yolu'nda yapıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Türkiye'nin son 23 yılda sağlıkta gerçekleştirdiği ilerlemenin en görünür, en etkileyici ve en hayati alanlarından birine şahit olduklarını ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bir zamanlar ulaşım imkanlarımızın sınırlı olduğu, sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde bugün dakikalar içinde vatandaşımıza ulaşan, dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen bir kapasiteye sahibiz. Türkiye artık yalnızca kendi vatandaşına değil, bölgesine ve dünyaya da umut olan bir ülkedir. Afetlerde, savaş bölgelerinde, uluslararası insani yardım operasyonlarında en hızlı hareket eden, en organize ve en donanımlı ekipleri gönderen ülke Türkiye'dir. Türkiye genelinde bugün 3 bin 574 acil yardım istasyonu ve 6 bin 308 kara ambulansı ile vatandaşa kesintisiz hizmet veriyoruz. Bu sayı, son 20 yılda tam 40 kat artmıştır. Bu muazzam artış, Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Yılsonuna kadar filomuza 856 yeni

ambulans daha katacağız. Böylece hem araç kapasitemizi büyütmüş hem de hizmet kalitemizi daha üst bir seviyeye taşımış olacağız. Kara ambulanslarımızı deniz ambulanslarıyla, helikopter ve uçak ambulanslarımızla tamamlıyor; dağdan denize, şehir merkezinden en ücra köylere kadar her noktaya ulaşan entegre bir sistem kuruyoruz. 2025 yılı itibarıyla 112 acil sağlık hizmetinden yararlanan vatandaş sayımızın 6 milyona ulaşmış olması, bu sistemin ne kadar ihtiyaç duyulan ve güvenilen bir yapı hâline geldiğinin somut göstergesidir. Helikopter ve uçak ambulanslarımızla 5 bin 500'den fazla kritik hastaya ulaşarak hayat kurtaran müdahalelerin başarıyla gerçekleştirilmesi de Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde geldiği üstün seviyeyi göstermektedir" dedi.

Gökbey helikopteri hakkında da bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Buradan ülkemiz adına gurur verici bir gelişmeyi bir kez daha paylaşmak isterim: 2026 yılı sonu itibariyle yerli ve millî Gökbey helikopter ambulanslarımız filomuzda görev almaya başlayacaktır. Gökbey, sadece bir helikopter değildir; mühendislerimizin, bilim insanlarımızın ve Türk savunma sanayimizin kabiliyetlerinin gökyüzüne taşınmış hâlidir. Bu helikopterler; uçuş performansı, donanımı, yazılımı ve güvenilirliğiyle acil sağlık hizmetlerimize yeni bir soluk getirecek, zor coğrafyalara hızlı erişim kapasitemizi daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

OED bulundurma zorunluğunu kademeli olarak hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Memişoğlu, "Türkiye, dijital sağlık altyapısını acil sağlık hizmetlerine en güçlü şekilde entegre etmiş ülkeler arasındadır. Bugün ambulanslarımızın her

hareketi, her vaka ve her süreç eş zamanlı izlenebilmekte; komuta kontrol merkezlerimiz tarafından en doğru karar anında verilebilmektedir. Bu sistem sayesinde müdahale hızımız yükselmiş, etkinliğimiz artmış, insan hayatı için kritik olan saniyeler en verimli şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Dijitalleşme çalışmalarımızın yanı sıra, hayat kurtarma zincirinin güçlendirilmesi adına yürüttüğümüz önemli bir çalışmayı daha sizlerle birkaç gün önce paylaşmıştım. ASELSAN iş birliği ile tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğimiz Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını ülke genelinde yaygınlaştırmak üzere tarihi bir adım atıyoruz. Hazırladığımız ve çok yakında yürürlüğe girecek olan OED Yönetmeliği ile 2026–2028 yılları arasında nüfus yoğunluğu yüksek tüm alanlarda OED bulundurma zorunluluğunu kademeli olarak hayata geçireceğiz. Sesli yönlendirmelerle adım adım rehberlik eden, ritmi otomatik analiz eden, gereksiz şok uygulamayan bu sistemler sayesinde herhangi bir vatandaşımız, acil bir durumda profesyonel ekiplerimiz gelene kadar hayat kurtarma zincirinin aktif bir parçası olabilecektir. Bu düzenleme, devletimizin insan hayatına verdiği değerin güçlü bir yansımasıdır. Bugün burada atılan her

adım; Gökbey'den dijital altyapıya, OED cihazlarından ilk yardım eğitimlerine kadar, entegre bir sağlık sisteminin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Her yerli üretim, her eğitim, her teknoloji Türkiye'nin yarınlarına yapılmış stratejik bir yatırımdır. Acil sağlık hizmetleri yalnızca araçlardan ya da teknolojiden ibaret değildir. Bu yapının kalbi, onu ayakta tutan en büyük güç insan kaynağımızdır. Bugün 50 bine yakın Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz ve 20 bine yakın UMKE gönüllümüz, sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'nin merhametini, sorumluluk duygusunu ve insan hayatına verdiği değeri temsil etmektedir. Her birine gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ambulans yatırımın büyüklüğüne açıklık getiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa bu büyüklükte benim yaptığım araştırmalarda bir yerel idarenin böyle bir organizasyonu yok. Sadece Samsun Büyükşehir Belediyesi bu ölçekte bir yatırım yapıyor. Şimdi bunun büyüklüğünü ölçmek için yani ne kadar, 100 tane az mı, çok mu durum anlayabilmemiz için şu anda hala hazırda Samsun'da 80 ambulans

hizmet veriyor. Dolayısıyla bu yenilerinin devreye girmesiyle beraber sağlık filosunun tamamı yenilenmiş olacak. Yani bu programdan sonra Samsun'da göreceğiniz bütün ambulanslar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmış olan ambulanslar olacaktır. Zaten plakalarına bakarsanız, 55 AT100 ile başlar, 101, 102, 103, 200'e kadar gider. Dolayısıyla böyle bir sıralaması da var" ifadelerini kullandı.

100 yeni ambulansı Samsun'un sağlık sistemine kazandırdıklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Bugün Samsun'umuz için çok özel, çok anlamlı bir gün. Şehrimizin her alanında olduğu gibi sağlık alanında da güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim için insan sağlığı, hizmetlerin en kıymetlisidir. Samsun artık sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin sağlık üssü olma yolunda ilerleyen bir şehir. Bu kapsamda bugün acil müdahale kapasitemizi büyütmek, vatandaşımızın en zor anında daha hızlı yanında olabilmek adına 100 yeni ambulansı sağlık teşkilatımıza kazandırıyoruz. Her bir araç; belki bir anneye nefes, bir yavruya umut, bir aileye huzur olacak. Bugün bu töreni gerçekleştirmemiz, sıradan bir takdimin ötesinde derin bir anlam taşıyor. Şu anda Acil Sağlık Hizmetleri Haftası içerisindeyiz. Bu özel haftada, 7 gün 24 saat canla başla çalışan, yeri geldiğinde kendi hayatını hiçe sayan fedakâr sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu en güçlü şekilde gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

Programda konuşmaların ardından Başkan Halit Doğan ambulansların temsili anahtarını Bakan Memişoğlu'na takdim etti. Programa ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Törenin ardından Bakan Memişoğlu ve protokol üyeleri ambulans personeline karanfil takdim edip, ambulansları incelediler.