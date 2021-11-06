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Siyaset Zurnanın son deliğinden ses geldi
Siyaset

Zurnanın son deliğinden ses geldi

Bindelik dilimlerle ölçülebilecek kadar az oy oranına sahip Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) genel başkanı Erkan Baş, üçüncü bir ittifak için liderliğe soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:51:00 -
Zurnanın son deliğinden ses geldi

Bindelik dilimlerle ölçülebilecek kadar az oy oranına sahip Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) genel başkanı Erkan Baş, üçüncü bir ittifak için liderliğe soyundu. “Türkiye’nin yeniden inşasında ezilenlerin, yoksulların, yok sayılanların sesinin daha güçlü çıkması için kuvvetli bir üçüncü ittifak şarttır diyoruz” ifadelerini kullanarak kendisini fasulye gibi nimetten sayan Baş, “Türkiye’nin önünde iki tane temel problem görüyorum. Bir tanesi; Türkiye’nin Tayyip Erdoğan’ın iktidarından, AKP iktidarından, saray rejiminden en kısa sürede kurtulması gerekiyor. İkincisi ise; bu iktidardan kurtulduğumuz gün Türkiye’nin yeniden kuruluşa ihtiyacı var. Bu 20 yıllık iktidar ve iktidarın yıkımları ile hesaplaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye’de bugün siyasetin dışında duran, siyasetin dışına itilen, siyasetin içine girme kanalları bulamayan milyonlarca işçinin, köylünün, gencin, kadının, LGBT+, yoksulların, yok sayılanların, Kürtlerin, Alevilerin siyasette etkin bir rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında fiilen sokağa çıktığımızda iktidara karşı en kararlı, en dirençli duruşu sergileyen bu milyonlarca kişi bugün bu iki ittifak arasında kendisine bir yer bulamıyor. AKP’ye sonuna kadar karşılar. Saray rejiminden bir an önce kurtulmak istiyorlar ama millet ittifakı da bu güçleri kapsamıyor. O zaman ne yapmak lazım; bu nitelikli, birikimli, bu büyük enerjiyi siyasetin merkezine yerleştirmek lazım. Bunun yolunun biz üçüncü ittifak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin AKP’den kurtulması ve AKP sonrasında Türkiye’nin yeniden inşasında ezilenlerin, yoksulların, yok sayılanların sesinin daha güçlü çıkması için kuvvetle bir üçüncü ittifak şarttır diyoruz” herzelerini yumurtladı.

 

 

 

 

 

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